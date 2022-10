Schrijver en friet-ondernemer Leon de Winter: ‘Ik geef aan alle ­opwellingen toe’

Leon de Winter Beeld Bastiaan Woudt

Leon de Winter (68) doet open met zijn jas aan, en die houdt hij ook aan. ‘Dit is tegenwoordig mijn huisjas’, zegt de bestsellerschrijver. Je moet wat, als je in een art deco-villa in Bloemendaal woont, met enkelglas en een energienota van boven de 1.000 euro (specifieker wil De Winter niet zijn). Het huis stond een tijdje te koop, toen er plannen waren om kleiner te gaan wonen. ‘De kinderen zijn uit huis, we zitten met z’n tweeën in zo’n kast. Toch maar goed dat we dat niet hebben gedaan. Tijdens de pandemie hebben we hier heerlijk kunnen bivakkeren. Dit huis is een wereld op zich, waarin je kunt verdwijnen.’

Jessica Durlacher, schrijver en echtgenote, brengt thee en koffie, de bandrecorders komen tevoorschijn. De Winter: ‘Als jullie het opnemen, dan neem ik het ook op. Zit niks achter, het schiet me gewoon nu te binnen. Misschien leer ik er wat van, want ik ga het zeker terugluisteren. Straks, als we uitgepraat zijn, heb ik de meest ongelooflijke dingen gezegd, je zult het zometeen wel merken, en na afloop heb ik geen idéé wat ik heb verteld.’

Zijn nieuwe roman, Het lied van Europa, zou in de winter van 2017 al verschijnen, onder een andere titel: De dood van Europa. Waarom het vijf jaar langer duurde? ‘Het kwam er niet van, en jullie weten waarom. Het begint met een f en het eindigt met een t.’

En het rijmt op ‘niet’.

‘Ik heb een jaar of vier, vijf, in de friet gestoken, ja. Dat klinkt niet als normaal, hè? Dat klinkt als een ernstige afwijking. Hoeveel boeken had ik in die tijd kunnen schrijven? Inmiddels kan ik er om lachen, omdat het ergste leed, maak ik mezelf wijs, achter de rug is. Maar het was een zware, bizarre, meanderende weg en ik ben tijdens die tocht in elke kuil gevallen. Die tocht begon in 2012, met de constatering door de internist dat ik pre-diabetes had en op een ‘low carb’-dieet moest. Geen brood, geen pizza, geen friet – dat deed ik, want ik ben een zeer gedisciplineerd mens. Als je genoeg beweegt, maakt het niet zoveel uit wat je eet, maar ik zit hier op m’n kont, jaar in jaar uit. Ik zat na die diagnose een tijdje in Amerika een boek te schrijven, keek daar om me heen en zag een heleboel mensen met morbide obesitas. Je kunt wel zeggen dat ze broccoli moeten gaan eten, maar ze doen het gewoon niet. Ze willen hamburgers, pizza’s en friet.’

En jij dacht...

‘Op een ochtend werd ik wakker en dacht: zou je de troep uit de friet kunnen halen? Dus ik belde mijn neef, de hartchirurg, die ook Leon heet. En die zei: ja, waarom eigenlijk niet? We zijn samen gaan googelen, want we wisten niks van friet. Overal hebben we aangeklopt, met onze vraag of low carb-friet mogelijk was, als twee halvegaren wilden we een miljardenindustrie op z’n kop zetten, met een nieuwe variant van een vulgair, ordinair, eenvoudig product. Mijn neef en ik keken elkaar aan en zeiden: is dit de nieuwe penicilline? Ja, zo moest je het wel zien. Het wonder geschiedde, sinds oktober 2019 ligt de Leon & León-frites bij Albert Heijn.’

Je schrijft in het dankwoord van Het lied van Europa: ‘Het ergste heeft Jessica onder mijn bezetenheden geleden.’ Doel je dan op de friet of op het schrijven?

‘Op de friet. De laatste twee jaren waren erg. Gewoon erg. Ik heb er zo veel tijd in gestoken, en zo veel geld – alles. Je kunt niet terug, je kunt niet stoppen, want dan was alles voor niets geweest. Het was een gevaarlijk spel dat ik speelde, de risico’s waren veel te groot. Want naast de low carb-friet voor in de supermarkt hadden we nóg een idee, een soort spin-off. Op een gegeven moment kwam de briljante gedachte bij ons op: waarom hebben we in een vliegtuig nog nooit een lekker frietje gegeten? Dat was een hevige vraag, vooral voor mij.’

Die vraag beheerst je dan?

‘Ik was er van vervuld, zoals ik dat kan zijn van een boek, ik lag er wakker van. Wat zie ik over het hoofd, wat lukt me niet? Ik heb twee jaar hier in de keuken friet staan bakken, totdat Jessica zei: ik wil die stank niet meer. Dus dan sta je buiten, in de regen, onder een afdakje, te klooien met airfryers. Ja, ze heeft er wel onder geleden. Het is me nogal wat, dat je man, als je samen in bed ligt, dingen tegen je zegt als: ‘Ik denk dat ik toch anders moet gaan voorbakken’. Dat je dat máándenlang hoort. Ze heeft gedacht dat ik gek was geworden, vroeg: waarom ga je niet gewoon je wérk doen? Ze heeft zich vaak zorgen gemaakt. Maar ik dacht: als het allemaal tot niets leidt, wordt het sowieso een boek, de titel is er al: Patatje oorlog. Ik weet alles over frituren. Zeer, zeer fascinerend.’

Leon de Winter Beeld Bastiaan Woudt

En die vliegtuigfriet?

‘Die is er nu, Fries in the Skies. Ik ontdekte dat het onderhoudscentrum van vrijwel alle vliegtuigovens gevestigd is in Nieuwegein. Dus die belde ik, en daar ben ik toen om de zes weken naartoe gegaan, met elke keer een nieuwe frietvariant, om uit te proberen of het werkte. Op 9 september vorig jaar deed Transavia een test in de lucht. Dat was de doorbraak. Daarna kwam de investeerder die we eerst niet konden krijgen. We werden altijd overal ontvangen hoor, Unilever, McDonald’s, noem maar op, maar het leverde niks op. Ik ging vaak alleen op pad, met in de ene hand een airfryer en in de andere hand het product waarop niemand zit te wachten, naar een afspraak met topmensen in de branche, en dan deed ik daar mijn kunstje. Als ik wegging voelde ik dat ze dachten: waar is die man mee bézig, heeft hij geen nieuw boek ofzo! Maar nu is er een team, en een bedrijf, geleid door mijn zoon Moos.’

Peter Voortman, al dertig jaar je zakelijk adviseur, zei: ‘Leon komt steeds met grootse plannen waar ik realiteit van moet maken. Hij heeft tien levens nodig om alle plannen te verwezenlijken. Het houdt niet op.’ Je bent ook bezig met een behandeling tegen tinnitus en een pretpark, bijvoorbeeld.

‘Tinnitus is het volgende grote project, daarvoor moet een oplossing komen. Ik heb zelf al 45 jaar een piep, want ik heb als jongeman ontzettend veel lawaai gemaakt met gitaren en versterkers. Bij een voorval waarover ik hier niet kan vertellen, merkte ik dat de piep weg was. Dus toen belde ik mijn neef: kunnen we hier iets mee? Wij denken: we hebben de frietwereld op z’n kop gezet, dat kan met tinnitus ook. Hoe, dat ga ik hier niet vertellen. En over het pretpark kan ik ook niks zeggen, want dat gaat nog gebeuren. Ik zoek alleen nog een investeerder. Het wordt het beste en mooiste pretpark ooit. Soms vraag ik aan mijn kinderen: hoeveel mensen kennen jullie die een boek hebben geschreven? Nou, daar kennen ze er wel een paar van. Maar, vraag ik dan, hoeveel mensen kennen jullie die nieuwe friet hebben bedacht? Dat is er maar één! Zo moet je het benaderen. Er zijn veel pretparken, maar er kan er maar één het grootste en het waanzinnigste zijn, en dat is mijn pretpark. Ik heb anderhalf miljard euro nodig. Misschien moet ik naar een Golfstaat.’

Had je altijd al dit soort ideeën en plannen?

‘Ja, maar ik gaf er nooit aan toe. Toen we terugkwamen uit Amerika, in 2011, dacht ik: ik geef nu aan al deze opwellingen toe, ik ga ermee léven, ik ga niet meer denken: ja maar, ik ben een serieuze schrijver, en ik doe er al films bij, en dan heb ik ook nog vier meningen waar ik in mijn columns duizend keer op varieer. Kennelijk had ik de moed niet, de roekeloosheid om over de grenzen die me vertrouwd waren heen te stappen. Van die schroom heb ik me bevrijd.’

Jessica zei dat je tijdens het schrijven van Het lied van Europa ‘een stuk gelukkiger’ leek dan toen je nog alleen maar met de friet bezig was.

‘Als ik eraan denk, schiet ik bijna vol. Ik heb de genade van een aantal dagen ultiem schrijversgenot beleefd, dit voorjaar in Tel Aviv. Dat zijn dagen, dan begin je om half 9, of nog vroeger. En voor je het weet is het half 4. Waar was ik? Ik was in het boek! Ik heb alles wat ik had, intellectueel en emotioneel, erin gestoken. De roes en de gelukzaligheid die daarmee samengaan zijn ongeëvenaard. De friet is mooi, het pretpark komt ook nog wel, als ik de juiste sjeik ontmoet, maar dit is wat ik echt wil. Het boek draait, zoals al mijn boeken, om een persoonlijk drama dat zich voltrekt tegen het decor van een heftige maatschappelijke, politieke context.’

Dat persoonlijk drama is in veel van je boeken het verlies van een kind. Waarom?

‘Ineens, tijdens het hardlopen in Tel Aviv, daagde het me: ik heb het omgekeerd! De eindeloze rouw om de dood van mijn eigen vader heb ik omgedraaid, ergens, intuïtief, toen ik begon te schrijven. Ik ben van plaats gewisseld, om niet door het verdriet verpletterd te worden. Ik heb niet zoveel gehuild toen mijn vader stierf. Hij kreeg een hartaanval, een week voor mijn 11de verjaardag, op de zaak, zoals wij dat deftig noemden. Hij had een hal met lompen en oud papier aan de rand van Den Bosch, en een groot erf met oud ijzer en autowrakken. Hij ging die dag naar zijn werk en kwam niet meer thuis. Mijn oudere broer haalde me van school en vertelde het. Ik herinner me dat ik niets voelde, helemaal niets, het was windstil. Mijn moeder rouwde Midden-Oosters, liet zich vallen en schreeuwde, zonder enige limiet. Dan kun je als kind niet rouwen, je staat erbij en kijkt. Was het traumatisch? Ja, het was vrij erg. Thuis draaide altijd alles om hem. Ik bewonderde hem enorm, want ik wist hoe arm hij geweest was, voor de oorlog. Het mooie huis, de auto, de volle koelkast, daar had hij voor gezorgd. Hij bracht welvaart en veiligheid, hij had het gemaakt.’

Je vader overleefde de oorlog omdat hij, in tegenstelling tot zijn familieleden, de krant las, en dus wist dat hij moest onderduiken.

‘Ja, en hij overtuigde ook mijn moeder. Van haar familie mocht ze geen afscheid nemen, niemand mocht het weten. Iedereen is vermoord. Ook na de oorlog merkte ik bij mijn ouders een ongelooflijke alertheid. Het was van belang om altijd te weten wat er om je heen gebeurt, want je kunt helaas niet uitsluiten dat je op een dag een klop op de deur hoort. Dat was de basisstemming, naast de warmte, naast de vreugde om de welvaart die we hadden. De angst voor de klop op de deur, die eeuwige angst daarvoor was altijd aanwezig – de Duitsers, daarvan wist je het, maar hoe zit het met de buren, de overburen? Wie kun je vertrouwen? Mijn moeder vertrouwde eigenlijk alleen mijn vader, Moos. Ze was zó verliefd, en ook na zijn dood is ze lang verliefd alleen naar bed gegaan. Zó eenzaam, zo verdrietig. Ze ging steeds heviger dromen. Dat vertelde ze allemaal, ze belde me een paar keer per dag.’

Leon de Winter Beeld Bastiaan Woudt

Hoe zit het met jouw vertrouwen in de medemens?

‘Ik vertrouw in principe iedereen tot het tegendeel wordt bewezen. Maar ik laat niet gek veel mensen toe. Vertrouwen is het cement van een samenleving. En het is fijn, om te denken dat alles wel goed zit. Ik heb dat ook een tijd gedacht, maar dat is een beetje gaan scheuren, of eigenlijk behoorlijk gaan scheuren, na 11 september. Ik was overvallen door het feit dat ik voor iemand anders in dergelijke mate de vijand was, daar had ik nooit bij stilgestaan. Kranten lezen deed ik altijd al, maar na 11 september werd dat behoorlijk obsessief. Vrij ziekelijk. Het belast, om altijd maar met de buitenwereld bezig te zijn. Maar er gebeuren maffe dingen, waar ik op moet letten.’

Waar komt op dit moment het gevaar vandaan?

‘Mijn angst is dat we met z’n allen per ongeluk, vanuit goede motieven, ergens in belanden en dat dat niet meer is terug te draaien. We leven in de beste tijd van de geschiedenis, nog nooit hebben zo veel mensen aan onze kant van de wereld het zo goed gehad. Dat moeten we zien te bewaren, maar hoe doe je dat, met zo veel crises en onzekerheden? Kan een verzorgingsstaat een immigratiestaat zijn? Dat is een discussie die we, hoe akelig ook, moeten voeren. Kan een verzorgingsstaat bestaan in een land waarin de onderlinge solidariteit laag is? Hoe is de grote veelvormigheid van onze samenleving gewaarborgd als we straks verregaande klimaatmaatregelen moeten nemen? Ik ken iemand die voor 15 euro naar Bulgarije vliegt om sloffen sigaretten in te slaan, die hij vervolgens voor veel meer geld doorverkoopt in Nederland. Kan dat straks nog?’

Is het erg als we straks niet meer voor 15 euro naar Bulgarije kunnen vliegen om sigaretten te kopen?

‘Ik weet het niet! Ik ben daar niet uit. Het is van de gekke, natuurlijk, maar waar moet je grenzen trekken? Ik trek liever geen enkele grens, wat dat betreft ben ik een echte libertariër. Op welk moment gaan, onder het mom van veiligheid, de beelden van al die miljoenen beveiligingscamera's gefilterd worden? En krijgen we straks een CO 2 -budget? Ik zie het gebeuren dat de overheid vrijheidsbeperkingen gaat opleggen om het klimaat te redden. Misschien dat ik straks, bij de supermarkt, met mijn pinpas niet meer kan betalen omdat ik de verkeerde dingen in mijn mandje heb liggen. Wat ik ook eng vind, is dat je over veel dingen tegenwoordig maar moeilijk kunt discussiëren. Toen ik, in het begin van de pandemie, in navolging van allerlei wetenschappers een paar vragen stelde bij het op slot gooien van de complete samenleving, me afvroeg of je niet beter alleen de kwetsbaren zou moeten beschermen, kreeg ik enorm op m’n donder.’

Van wie kreeg je op je donder?

‘Online, van mensen die me een mafkees noemden. Ik moest m’n mond houden, niet in de weg gaan staan van de overheden en organisaties die zich met deze materie bezighouden.’

Was de coronacrisis een keerpunt in je denken, zoals 11 september eerder?

‘Jonge mensen die in een park samenkwamen, werden weggejaagd, kregen boetes. De toenmalige minister van Justitie wilde controleren of jongeren wel ver genoeg uit elkaar zaten. Terwijl de kans dat zij ernstig ziek worden van corona veel kleiner is dan de kans dat ze op de fiets worden aangereden. Ineens voelde ik: hiertoe is de overheid dus in staat, je vóélt de macht. Op basis van, zonder enige twijfel, goede intenties. Maar er kan op de deur worden geklopt. Dat is de uiterste consequentie. Het maakt me onrustig.’

Hoe ziet de toekomst eruit die je beschrijft in Het lied van Europa?

‘Het speelt in 2040, en er is een tweedeling ontstaan tussen ontwikkelden en niet-ontwikkelden, tussen de mensen die gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de samenleving en de mensen die daar niet bij aan kunnen sluiten. Dat leidt tot een explosie, tot rellen, waarop door bestuurders zeer stringent wordt gereageerd, om te voorkomen dat dezelfde chaos en anarchie nog een keer ontstaat. Zo komt er zware internetcensuur.’

De toekomstschets in Het lied van Europa is de nachtmerrie van elke rechtse columnist: standbeelden van J.P. Coen zijn neergehaald, er zijn CO 2 -budgetten, gendercentra in elke provinciestad, asielzoekers worden opgevangen in luxe bungalows, voor ‘misgendering’ krijg je een boete en er zijn geen parkeerplaatsen meer in Amsterdam-Centrum.

‘Mensen kunnen worden ontslagen als ze misgenderen, hè, ik overdrijf niet. Probeer het maar eens, in het Verenigd Koninkrijk of in Canada. In Amerika worden de standbeelden al neergehaald. Gendercentra zijn er ook al, aan de VU (Vrije Universiteit Amsterdam, red.) en de Radboud, en dat neemt toe. Wat dat betreft heb ik een hele bescheiden fantasie.’

In 2020 zei je in een podcast ‘complotdenkers’ als het grootste gevaar te zien: ‘Daar valt bijna alles aan waanzin onder. Links, rechts, maakt niet uit. Het zijn de Rothschilds, Bill Gates, you name it. (...) En voor bijna alle complotdenkers gaat het uiteindelijk toch in de richting van de Joden.’

‘Ja.’

Een jaar later schreef je in je column in De Telegraaf: ‘De ellende is dat ik complotdenkers niet meer direct naar een psychiater kan verwijzen. Er gebeuren te veel maffe dingen.’ Ben je opgeschoven?

‘Nee, nee. Een complot veronderstelt kwaadaardigheid, en hoeveel kritiek ik ook heb, en hoe vreemd ik Klaus Schwab (World Economic Forum-directeur en auteur van The Great Reset, red.) ook vind, in die kwaadaardigheid geloof ik niet. Ik geloof niet dat Sigrid Kaag onderdeel is van een complot.’

Je schrijft in De Telegraaf wel over ‘achterliggende agenda’s’ die niet gekend mogen worden. Zoals: ‘Onze bestuurders nemen geen contact op met dissidente deskundigen omdat zij de crises niet willen wegnemen maar willen verdiepen: een viruscrisis, een energiecrisis, een Ruslandcrisis, een klimaatcrisis. Desnoods fabriceren zij een crisis, zoals de stikstofcrisis. Daarmee willen zij een specifieke nieuwe devotie laten ontstaan, namelijk natuurdevotie, die een heilige drie-eenheid vormt met bescheidenheid en zuinigheid. (...) Met crises forceren onze elites hun agenda’s door onze strot. Want het doel – de groene utopie van een zuiver land voor zuivere gelovigen – is heilig.’ Zoals je het hier opschrijft, is er toch sprake van kwaadwillendheid?

‘Onze bestuurders denken: de huidige levensstandaard kunnen we niet meer handhaven, er zijn andere dingen belangrijker, zoals het klimaat, maar daar kunnen we niet duidelijk over zijn, want dan ontstaat er te veel weerstand. Dus moeten we het misschien anders omschrijven. Aldus de bestuurders. Ik veronderstel dat er mensen zijn die zich met deze materie bezighouden die zeggen: maar moeten we deze crises wel oplossen? Het komt eigenlijk wel goed uit! Zomaar in de winter warm in je huis zitten is verleden tijd – te vervuilend. ‘Never let a good crisis go to waste’, zei Hillary Clinton ook al. Dat is wat politici doen, dus waarom zouden ónze politici dat niet doen? Ze zijn er niet op uit om ons in het ongeluk te werken, waar het om gaat is dat er doelen zijn die zij als heilig beschouwen, en op die doelen zit ík niet te wachten.’

Leon de Winter Beeld Bastiaan Woudt

In januari schreef je dat de oversterfte van afgelopen winter wel door vaccinaties moest komen, terwijl daar geen enkel bewijs voor is.

‘Nou, nee, dat heb ik op die manier niet gezegd, ik zei: dit moeten we onderzoeken, want die oversterfte is belachelijk, die hoort er niet te zijn.’

Je schreef: ‘Het is lastig een andere omstandigheid te vinden dan, ik moet het ronduit zeggen, vaccinatie. Iets anders kan het niet zijn geweest.’

‘Ik heb gewoon geen andere plausibele verklaring gelezen. Wat is het dan wel? Zat er iets in het drinkwater? Er is een pandemie geweest, daar zijn te veel mensen bij gestorven, toen zijn we gevaccineerd, ook ik – drie keer. Waarom is er dan oversterfte? En waarom is er dan oversterfte in alle landen waar gevaccineerd is?’

In de landen om ons heen werd net zo hard gevaccineerd, en daar is de oversterfte stukken lager dan in Nederland. Dan is het niet logisch dat het aan de vaccinaties ligt.

‘Er is overal oversterfte geweest, in meer of mindere mate. Ik bedoelde te zeggen dat alles onderzocht moet worden.’

Je verwoordt het in dit gesprek allemaal wel een stuk genuanceerder dan in je columns.

‘In 800 woorden moet je wel. Patsboem, dat is mijn rol, als ik zo’n stukje schrijf. Voor tegenwerpingen is geen ruimte. Ik zie mijn stukje als één mening in een koor van meningen. Er zijn een heleboel mensen, zeker in jullie krant, die er anders tegenaan kijken en daar zet ik mijn mening tegenover. Dan moet je zo’n mening wel laten klinken.’

Hoe vind je het om aangehaald te worden door een extreem-rechtse complotdenker als Thierry Baudet? Naar aanleiding van een column (‘Het gaat niet meer om het bestrijden van een virus maar om het beperken van onze vrijheden’) tweette hij: ‘Ook Leon de Winter begint het te zien!’

‘Toen hij begon vond ik hem een fascinerende, intelligente jongen. Hij had het land in zijn hand, en verspeelt het allemaal. Lig ik wakker van zo’n tweet? Nee. Mijn verantwoordelijkheid houdt op wanneer ik op send druk.’

Je vindt niet dat je jezelf door wat je schrijft een beetje in de complothoek plaatst?

‘Vind ik niet. Ik hoor nergens thuis, alleen in mijn eigen hoek. Ik blijf vasthouden aan mijn oorspronkelijke opvattingen. Ik ben een aanhanger van de Pax Americana, ik geloof in de goedheid van het Amerikaanse imperialistische project. En ik denk dat het verstandig is, en dit raad ik jullie ook aan, om zo voorzichtig mogelijk te zijn. Want we leven in gekke tijden. Er zijn te veel spindoctors, er zijn afdelingen bij overheden bezig om ons gedrag te analyseren en de stemming in het land te peilen.’

Je hoort nooit: hé De Winter, ben je een wappie geworden?

‘Nee. Ik ben ook geen wappie! Ik ben een groot bewonderaar van de vooruitgang, van de wetenschap, en ik denk dat dit een ongelooflijke eeuw gaat worden. Ik ben juist waanzinnig optimistisch. Al mijn boeken zijn bezweringen! Het zijn opties, mogelijkheden, die ik uitdenk, en dan gebeurt het niet meer – maak ik mezelf wijs. Het wordt een fantastische eeuw, het wordt allemaal nóg beter dan het nu al is!’

Je bent aan de ene kant bang voor een klop op de deur, en aan de andere kant ‘waanzinnig optimistisch’, hoe verhouden die twee zich tot elkaar?

‘Wie zegt dat mensen eenvormige, consistente ideeën hebben? Ik wil die klop op de deur niet, dat zit, helaas, diep in me. Tegelijkertijd ken ik zulke briljante mensen, die zulke prachtige dingen doen. Elke dag sta ik op – het klinkt pathetisch, maar het zij zo – en ben ik nieuwsgierig en vol verwachting. Geen dag stelt me teleur. Vorige week luisterde ik een podcast van Lex Fridman waar Ray Kurzweil te gast was, een futuroloog en uitvinder. Hij heeft van Google een miljard gekregen om, als ik het simplistisch samenvat, de dood op te lossen.’

Fluistert: ‘Hoor je wat ik zeg? Hij heeft van Google een miljard gekregen om de dood op te lossen! Ik volg Kurzweil al jaren. Hij ontroert me, omdat hij hetzelfde heeft als ik: hij mist zijn dode vader en wil iets maken, met behulp van AI, waardoor hij met zijn vader kan praten. Hij hoopt dat het binnen een paar jaar lukt. Er zijn mensen die dat doodeng vinden, maar ik luister daarnaar, tijdens het wandelen. Ik loop als een soort halvegare rond met tranen in m’n ogen, omdat hij vertelt over hoe hij zijn vader mist. Ik weet daar alles van. En ik kan niet uitsluiten dat het Kurzweil lukt.’

Zou je het willen, met je vader praten via AI?

‘Mijn god, wat zou ik dát graag willen. Ik zou zo graag zeggen: pap, kijk, ik hoef niet te zwoegen, ik hoef niet, zoals jij, stinkend thuis te komen, ik ben boeken gaan schrijven! Er was niks hogers voor mijn ouders dan intellectuele ontwikkeling en de status die daarbij hoort. Dus ja, wat zou dat mooi zijn. Dat is de reden dat ik tijdens het luisteren naar die podcast als een gek loop te janken. Ik kan nu ook huilen, als het moet. En ik wil nog vijftienhonderd jaar mee, want ik wil alles meemaken. De grote dingen gaan nog gebeuren, we gaan naar Mars, aan de hand van die maffe Elon Musk. Het is toch verbijsterend dat wij, rechtop lopende apen, dat allemaal gaan meemaken! Ik denk dat we ook kanker gaan genezen. Ik ben zielsgelukkig dat ik nu mag leven.’

Je zoon Moos appte na het voorgesprek: ‘Een van je vragen leek de veronderstelling aan te nemen dat mijn vader in geheime agenda’s en complotten van overheden gelooft. Laat het duidelijk zijn: dat is niet zo.’ Je dochter liet meteen erna weten: ‘Ik heb gehoord wat voor vragen er zullen worden gesteld, en ik wil daar liever niet in het openbaar op antwoorden. Mijn vader en ik zijn te close daarvoor. Dus helaas zeg ik af voor de afspraak voor vanmiddag.’ Wilden ze je beschermen, denk je?

‘Moos heeft me willen beschermen, ja, wat lief is, wat ontzettend lief is. Wij zijn zó dicht bij elkaar. Er is intens contact, we praten veel. Als ze binnen gehoorsafstand zijn, hier in huis, vind ik dat heerlijk. Ik wil ontzettend graag dat ze veilig zijn, en zij willen dat ook van mij. Als we gepraat hebben, aan de telefoon of ergens anders, zeggen we altijd aan het eind: ‘Wees voorzichtig.’ Altijd. Op zijn 18de meldde Moos zich aan bij Magen David Adom, het Israëlische Rode Kruis. Hij wilde met de ambulance mee, als jongen van 18. Dan zie je de wereld wel, dan zie je ongelukken, geboortenx, zelfmoorden, misschien zelfs aanslagen. Ik weet nog dat we hem daar achterlieten, in Tel Aviv – zo dramatisch. Wij stonden daar en hij verdween zo’n straatje in, precies zoals je het zou ensceneren. Jessica en ik stonden daar en we hebben zo gehuild, elkaar zó vastgehouden. Dus ja, ik ben blij als ze dichtbij zijn.’

Zou je de wereld een dosis extra vertrouwen of een dosis extra wantrouwen toewensen?

‘Uiteindelijk natuurlijk extra vertrouwen. Maar ik lees al die kranten niet voor niks, ik volg niet voor niks alles. Is het nog zo obsessief als na 11 september? Bij vlagen. De laatste weken wel weer een beetje, de oorlog in Oekraïne houdt me bezig.’

Als we nu naar je zoekgeschiedenis zouden kijken, wat zouden we dan zien?

‘Ik ben me nu aan het verdiepen in nieuwe energie, in kernfusie. Ik zoek álles op, de hele dag zijn er dingen die ik uit moet zoeken.’

Je boek wemelt van de weetjes, over Turbomeca Arriel 2s2-motoren en Celestron-kijkers, bijvoorbeeld. Heb je je voor de talrijke seksscènes ook verdiept in de anatomie van de vrouw?

‘En of ik gegoogled heb! Geloof dat maar. En anders krijg ik het trouwens vanzelf wel om m’n oren, als ik daarover iets schrijf wat niet klopt, want ik heb hier iemand in huis die daar zeer precies op let. Er is zo veel geschrapt, je hebt geen idee. Dat doet Jessica bij elk boek, schrappen in de seksscènes.’

Is het voor jou belangrijk dat de seksscènes realistisch zijn? Je vrouwelijke personages komen binnen anderhalve minuut klaar, kunnen twaalf orgasmes achter elkaar krijgen en hebben ‘een sierlijk kutje’. In werkelijkheid doen vrouwen er wel wat langer over, en een sierlijk kutje hebben ze ook meestal niet.

‘Het is het perspectief van de mannelijke personages, vergeet dat niet. En daar waar ik uit de bocht vlieg, heb ik een strenge corrector, die meekijkt en een rode stift hanteert. In één geval gaat het over een vrouw die bij zichzelf, helemaal alleen, een test heeft gedaan om vast te stellen hoeveel orgasmes ze kan krijgen. Dat zijn er twaalf – het werkelijke record ligt veel hoger, dat heb ik destijds ook gegoogeld. Volgens mij was dat een vrouw in Las Vegas. In een ander geval beschrijft de man hoe snel het ging. Het is zijn verslag. Ik heb een rijke fantasie.’

Europa Ivanova, die in het boek uiteindelijk de Europese Lente ontketent, is Russisch, 26, heeft ‘volle borsten die ze via een te open rood bloesje als kunstwerken aan de wereld toonde’, of ze draagt een ‘strapless jurk die nauwgezet de lijnen van haar lijf volgde en bij haar geprononceerde kont en tieten op scheuren stond’, is slank ‘met misschien een kilo of twee te veel op de goede plekken’ en loopt op ‘hoge hakken, heel hoge’. En dan komt ze ook nog binnen anderhalve minuut klaar. Bestaan dit soort vrouwen?

‘Ze is ook heel eigenzinnig. Natuurlijk is ze wat uiterlijk betreft een droomvrouw, had ik me dan iemand met een bochel moeten voorstellen? Natúúrlijk is ze zeer aantrekkelijk. Als ze die eigenschappen niet had gehad, zou ze nooit dit icoon zijn geworden. En dit soort vrouwen bestaan, hoor. Toen ik Jessica voor het eerst zag, was zij ook een verschijning, met rode lippen, korte rok, hoge hakken. En nog steeds veer ik op als ze de kamer binnenkomt. Jessica is niet zo’n dramatisch figuur, maar ik heb Europa gebaseerd op elementen uit de werkelijkheid. De Franse actrice Béatrice Dalle in Betty Blue was mijn voorbeeld. Dit was de iconische figuur die ik nodig had.’

En bij een iconische figuur past snel klaarkomen?

‘Nee. Heeft er niks mee te maken. Tja, hoe ga ik dit nou zeggen? Nee, ik ga niks zeggen! Oké, ik ga het toch zeggen, tegen jullie, ook al zijn jullie vrouwen: de werkelijkheid kent vele mooie wonderen. Als jullie zeggen dat dit niet voorkomt, dan zeg ik: jullie hebben ongelijk. Ik denk niet dat het 1 of 2 procent is, ik denk dat het percentage hoger ligt. Ze zijn er. En ik heb er één. In het boek!’

Leon de Winter Beeld Bastiaan Woudt, fotografie-assistent Janneke Schrey

Het sierlijke kutje, wat stel je je daarbij voor?

‘Jezus. Wat er staat. De jongen die het meemaakt, ervaart het zo. Het is net als met penissen: als je er een gezien hebt, heb je er veel meer gezien, en toch zijn ze niet allemaal hetzelfde. Deze jongen ervaart het als iets sierlijks, en het leek mij goed om dat op deze manier uit te drukken. Ik probeer me in te leven in hoe mijn personages denken, op basis van realistische psychologische overwegingen. Dus ja. Een sierlijk kutje.’

Het gaat in deze tijd veel over seksisme en vrouwonvriendelijkheid, kan het zijn dat je bewust een beetje de randen opzoekt door vrouwen zo neer te zetten, om te provoceren?

‘Nee, die neiging heb ik niet. Ik denk dat ik heel subtiel ben.’

Dan: ‘Willen jullie misschien een frietje? En willen jullie dan een low carb-frietje of de vliegtuigfriet?’

Leon de Winter komt terug met een bord vliegtuigfriet en een tube uit Zwitserland geïmporteerde mayonaise. ‘Bereid in een doodgewone Philips Airfryer.’ Na de eerste hap (De Winter observeert, hij eet zelf niet): ‘Klinkt goed, toch? De crispiness is precies goed, dat hóór ik gewoon. De vraag is: kan iemand die deze friet maakt, ook schrijven over sierlijke kutjes?’

Korte stilte, blik op de stapel papier op tafel, de laatste versie van het manuscript. Hij legt zijn hand erop. ‘Het is nog niet gedrukt, ik heb nog een paar dagen om erover na te denken. Ik ga het zometeen met Jessica bespreken. En met de redacteur van de uitgeverij, nee, met iederéén van de uitgeverij. Voor jullie straks bij het tuinhekje zijn, hang ik al met de redacteur aan de lijn. Misschien haal ik het er wel uit. Ik kan het eruit halen! Ik kan het aantal keer klaarkomen ook terugbrengen, van twaalf naar drie. Ik ga het straks allemaal bespreken. Omdat jullie zo ouderwets zijn, is er in mijn roman straks misschien helemaal geen sprake meer van een sierlijk kutje.’