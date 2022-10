Schrijver Alejandra Ortiz: ‘Dit asielsysteem dwingt vluchtelingen de meest hulpeloze versie van zichzelf te zijn’

Alejandra Ortiz Beeld Catharina Gerritsen

‘Vorige week werd ik gegrepen door Don Panchisco, de zoon van slager Don Pancho’, schrijft Alejandra Ortiz in de eerste pagina’s van De waarheid zal me bevrijden. ‘Met een hondenriem om mijn voeten hing hij me ondersteboven aan een mesquiteboom.’ Ortiz groeide op als jongen in het Mexicaanse dorpje Salitral de Carrera, waar je ‘het ongeluk kunt ruiken’. De dorpsbewoners lachten of scholden haar uit voor maricon (flikker) toen ze daar een uur of wat bungelde aan de mesquiteboom. Op steun van haar familie hoefde ze al helemaal niet te rekenen.

‘Moe en nerveus’, zo voelt Ortiz (39) zich twee dagen voor het verschijnen van haar boek. Ze woont met drie anderen op een kamer in een azc in Amsterdam-Zuidoost, vandaar dat ze vandaag ontvangt in het huis van vrienden in Sloten. Zeven jaar is ze inmiddels in Nederland: als 17-jarige vluchtte ze naar de VS, waar ze geen kans maakte op een verblijfsvergunning vanwege haar ervaring als sekswerker. Onderweg naar Zweden bleef ze steken in een detentiecentrum op Schiphol. ‘Overal waar ik kom en mijn verhaal vertel, geloven mensen dat dit met mij is gebeurd’, zegt Ortiz. ‘Maar tegelijk wordt Mexico als een veilig land beschouwd, dus kunnen ze me niet helpen.’ Begin 2021 is Ortiz voor de tweede keer aan een asielprocedure begonnen. Ongeveer een maand voor haar zaak weer voor de rechter komt, verschijnt haar literaire debuut.

De waarheid zal me bevrijden bevat een stevige aanklacht tegen het Nederlandse asielsysteem, dat niet weet wat het aanmoet met iemand als zij. ‘Al vanaf het moment dat ik in 2015 in het azc in Echt kwam, heb ik er een boek over willen schrijven’, zegt Ortiz. Na Echt heeft ze in azc’s in Ter Apel, Maastricht, Almere en Budel gewoond. Het boek is gebaseerd op de dagboeken die Ortiz al haar hele leven bijhoudt, al is een deel ervan verdwenen. ‘Toen ik in 2000 naar de VS verhuisde, heeft mijn moeder mijn dagboeken verbrand – ze kan niet lezen of schrijven, dus ze vond ze niet belangrijk. Maar vanaf dat moment draag ik ze overal bij me.’

Het manuscript, dat Ortiz in coronatijd schreef, werd door een vriendin aan dichter Lieke Marsman gegeven, die erin geloofde en het verspreidde onder uitgevers. ‘Lieke stelde me ook voor aan haar vriendin, journalist Simone Peek, met wie het meteen klikte door een gedeelde liefde voor Russische literatuur.’ Peek redigeerde en vertaalde het boek voor Ortiz uit het Engels. Voor een zwaar verhaal schrijft Ortiz het verrassend licht op: hoe ze al op 13-jarige leeftijd in de prostitutie belandde, hoe ze leerde omgaan met de ‘perikelen van een neovagina’ en de roddelende en scharrelende medebewoners van het azc.

‘Dit boek is mijn laatste hoop’, schrijf je in de epiloog. Wat zou de best mogelijke uitkomst zijn?

‘Dat is tweeledig. Eén doel was mensen een eerlijke blik geven op het leven in de azc’s van 2015 tot nu. Ik wil natuurlijk graag dat de Nederlandse overheid en de IND mijn geval heroverwegen, maar vooral dat ze heroverwegen hoe ze zaken als de mijne behandelen. Ik hoop dat immigratiediensten wat humaner en minder bureaucratisch kunnen worden. Mensen die met vluchtelingen werken horen zo veel verhalen, ze worden te pragmatisch, rechtlijnig en verliezen hun menselijkheid. Tegelijk wilde ik proberen mijn eigen leven te begrijpen. Ik ben al zo veel jaren een soort bootje dat door het water glijdt en dat niet weet waar het vandaan komt of heengaat.’

Wat zou er volgens jou moeten veranderen aan de manier waarop de IND omgaat met vluchtelingen als jij?

‘Met trans activist Willemijn van Kempen heb ik een onderzoek gedaan naar trans vluchtelingen. Er zou bij hun beoordeling verschil moeten worden gemaakt tussen genderidentiteit en seksuele voorkeur: dat is nu vaak niet het geval. De IND neemt dus niet mee dat trans mensen veel met stigmatisering en geweld te maken krijgen, ook binnen de homogemeenschap.

‘In mijn zaak werd bijvoorbeeld gezegd dat er een trans politicus is in Mexico, en dat er progressieve homorechten zijn. Dat klopt wel, er is een groep hoogopgeleide, bereisde mensen die die wetten maken. Maar dat is op papier: in werkelijkheid is er veel geweld. Omdat Mexico een heel katholiek, macho land is, waar de mannen op de eerste plek staan en de vrouwen hun plaats moeten kennen, is er weinig ruimte voor iets in het midden.’

‘Ik denk ook dat er een soort checklist is bij de IND van waaraan je moet voldoen als vluchteling, en ik voldoe niet aan de criteria. Mensen hebben een beeld in hun hoofd van hoe een vluchteling eruit moet zien. Vies, denk ik. Daarnaast ben ik maar één vrouw, daardoor heb ik geen politieke waarde. Tegelijk wil de overheid met mij geen precedent scheppen voor andere Mexicaanse vluchtelingen.’

Toch hoop je dat je zaak nu anders wordt beoordeeld.

‘Ik geloof dat er grond is om mijn verhaal, mijn leven, te bekijken als dat van een vluchteling. Ik heb gewoon besloten dat ik niet zal opgeven. Want als ik opgeef, als ik zeg: ik ben het beu, gaat de overheid dat tegen andere trans mensen gebruiken die na mij komen. Ze zullen zeggen: er is een trans vrouw teruggegaan, zo erg kan het toch niet zijn.

‘Ik wil het precedent zijn van iets positiefs, omdat het systeem zo werkt. Er was een andere trans vrouw uit Mexico die na mij asiel aanvroeg in Nederland, ze gebruikten mijn zaak als argument voor haar afwijzing. Maanden later, toen ik respons kreeg, zeiden ze tegen mij dat die andere vrouw ook was afgewezen. Ze redeneerden in een cirkeltje. Dat mag niet meer gebeuren. En ik heb niets te verliezen. Ik ben op een punt aangekomen waarop ik vasthoudend kan zijn.’

Als vluchteling ben je kwetsbaar, toch lijk je niet te schrijven met de handrem erop. Je noemt veel mensen bij instanties met naam en toenaam.

‘Wat ik vertel over het Nederlandse asielsysteem is iets waar de Nederlandse overheid allang van op de hoogte is. Het is geen verrassing. Ik ben niet zo bang om het op te schrijven, ik denk dat het goed is voor alle mensen bij instanties in het asielsysteem om dit te lezen, misschien dat het een mentaliteitsverandering teweeg brengt. Er liggen mensen in tenten in Ter Apel, dat weten we allemaal. Ik denk dat er politieke onwil is om ze te helpen. Het is daar zo vreselijk, dat de mensen tegen hun familie zeggen: kom maar niet, we slapen in de regen en het is koud.’

In je boek ben je kritisch op het asielsysteem en instanties, maar ook op de vluchtelingen zelf. Bijvoorbeeld vluchtelingen die hun uiterlijk aanpassen om in Nederland te mogen blijven. Ben je niet bang dat je boek gebruikt zal worden om vluchtelingen in een kwaad daglicht te zetten?

‘Ja. Maar dit is zo eerlijk als ik maar zijn kon. Ik wilde kritisch zijn op het systeem en de betrokkenen: het COA, COC, de IND, de kerken en de vluchtelingen. Als een systeem zo onvergeeflijk is, dwingt dat vluchtelingen om de meest hulpeloze versie van zichzelf te zijn, om hun problemen groter te maken of zich anders voor te doen. Sommige mensen zullen zich daar vast op richten, maar ik hoop dat mensen het grotere plaatje zien. Ik was ook lange tijd boos over mensen die zich anders voordeden, maar nu denk ik: elk mens verdient een waardig leven in veiligheid, waar ze zichzelf kunnen zijn. Ik kan niet boos zijn op mensen die het systeem in hun voordeel proberen te gebruiken, want het systeem is niet fair.’

Alejandra Ortiz, 'De waarheid zal me bevrijden'

Hoe lokt het systeem mensen dan uit tot extremen?

‘De regels bij de IND komen voort uit een stereotype beeld van wat trans, gay of queer zijn is. Coming-out is in Nederland bijvoorbeeld heel belangrijk. Dus als je asiel aanvraagt helpt het als je uit een land komt waar homoseksualiteit wordt gecriminaliseerd, en moet je vertellen over een interne worsteling, waar je na jaren uit bent gekomen. Ze verwachten van vluchtelingen dat ze zich gedragen naar binaire standaarden van wat het betekent om gay te zijn: een vrouwelijke homo wordt serieuzer genomen. Je ziet bij het IND en COA dat hoe flamboyanter gay-mannen zich gedragen, hoe makkelijker het wordt. Niet dat het makkelijk is, trouwens, maar iets makkelijker.’

Je schrijft ook uitgebreid over je relatie met Irakees Hayat, en over andere vluchtelingen die daten en scharrelen. Waarom is liefde in het azc zo’n onmisbaar deel van het verhaal?

‘Veel mensen krijgen relaties in azc’s. Het is een copingmechanisme . Het heeft ook te maken met eenzaamheid, verlangen en verveling. Als ik geen relatie had gehad met Hayat, was het iemand anders geweest. Het boek gaat ook over iemand die zoekt naar waar ze thuishoort. Ik ben natuurlijk ook beïnvloed door de media, het idee dat een vrouw alleen compleet is als ze een partner heeft. Ik ben opgegroeid met Sex and the City. Ook al is Hayat een vluchteling, hij staat toch voor liefde en bescherming. En ik wilde het boek ook licht maken: niets is helemaal donker, ook niet in het azc.’

Nee, er zit ook veel seks in je boek.

‘Ja, wat de seks betreft... Hoe leg ik dit uit? Seks is belangrijk voor mijn verhaal, want trans mensen worden niet helemaal voor vol aangezien, we worden vaak geobjectiveerd. De snelstgroeiende industrie in porno is trans of shemale-seks. Daar hebben mensen een obsessie mee. Zo beschrijf ik de relatie met Didier: hij is zo’n man die gewoon eens een vrouw wil ervaren met een extra ding. Als je tijd doorbrengt met trans vrouwen, vooral trans vrouwen van kleur, dan merk je dat mensen voortdurend seks van ze verwachten, ook al zitten ze gewoon koffie te drinken. En omdat mensen trans vrouwen niet voor vol aanzien, hebben ze ook nauwelijks een filter: ze vragen direct naar seks.’

Ook in Nederland?

‘O ja, zéker in Nederland. Kom maar eens naar het T-Huis, een plek waar trans vrouwen elkaar ontmoeten. Mensen nemen op straat foto’s van ons en vragen gewoon: mag ik je pik zuigen? Maar wat ik ook met die seksscènes wilde laten zien is hoe seks is geëvolueerd voor mij: van een klein jongetje dat seks heeft met oudere mannen voor geld, naar een vrouw met een pik die een fetisj was voor mannen die eens iets anders wilden en toen een vrouw na haar transitie. Ik wilde laten zien dat seks ook in transitie gaat.

‘Seks heeft zo veel facetten. Het kan een ruilmiddel zijn, een rite de passage, een substituut voor liefde. Want daar ontbrak het mijn hele leven aan: liefde. Ik, en veel andere trans mensen, verwarren seks en liefde vaak met elkaar. Seks is meestal het enige wat je krijgen kunt. Als je seks hebt, word je geknuffeld en gekust, dat doet je voor even voelen dat je een vrouw bent die geluk verdient.’

Je schrijft ook dat je je nu eindelijk een trotse trans vrouw voelt in Amsterdam. Voelt Nederland als thuis?

‘Nou ja, mijn standaard is natuurlijk heel laag. Ik kom uit Mexico en leefde in de VS, ik ben weinig warmte gewend. Nederland is een paradox voor me, zoals ook mijn leven een paradox is. De overheid weigert me te helpen, organisaties zeggen dat ze me niet kunnen helpen. Maar de mensen in Nederland zijn niets dan open en zorgzaam en warm voor me geweest. In Amsterdam voel ik dat ik welkom ben en ertoe doe. Soms voel ik me als een kind in een speeltuin. Tijdens Pride had ik van een vriend roze vleugeltjes gekregen, en stond ik op een soort catwalk. Ik voelde me een superster. Ik ben gewoon een meisje uit een Mexicaans dorpje, dat dit kon! Nederland is koud en warm tegelijk: het is een beetje bipolair.’

Waarom voel jij je een paradox?

‘Soms voelt het alsof ik er nergens bij hoor. Ik pas in Nederland, maar ik ben hier officieel niet. Ik ben beter geïntegreerd dan sommige Nederlanders. Ik weet dat Maastricht de oudste stad van Nederland is, dat Nijmegen ook heel oud is, ik ken het verschil tussen Holland en Nederland en ik weet wie Ramses Shaffy is. Toch ben ik hier niet echt. Ik ben er wel en niet. Ik ben ook een paradox als mensen zeggen dat ik er niet uitzie als een vluchteling, of zeggen: je lijkt net een echte vrouw. Dat zorgt ervoor dat ik altijd aan het zoeken ben naar mijn plek in de wereld.’

Ben je nog steeds een bootje dat door de rivier glijdt?

‘Weet je, vanaf het moment dat ik dit boek mocht schrijven, was het alsof ik een anker kon uitwerpen. Alsof ik mijn plek kon vinden. Ik hoop dat dat klopt. Ik denk dat ik eindelijk ergens heen ga. Dat ik kan aanmeren. Ik hoop het, want ik ben moe.’

Alejandra Ortiz: De waarheid zal me bevrijden. Uit het Engels vertaald door Simone Peek. Lebowski; 416 pagina’s; € 22,99.

Alejandra Ortiz 1983 Geboren in Salitral de Carrera, Mexico 2000 Vlucht naar de VS 2015 Komt als vluchteling in Nederland aan op Schiphol 2015 Naar het azc in Echt, woont van 2018-2021 in Amsterdam, in 2021 in Ter Apel, Maastricht en Almere, en in 2022 in Budel en Amsterdam Zuidoost 2019 Ortiz is medeoprichter van T-Huis in Amsterdam, een organisatie voor biculturele trans vluchtelingen 2020 Nominatie voor het Roze Lieverdje, een prijs voor lhbti’ers die zich vrijwillig inzetten voor de gemeenschap 2021 Co-auteur van rapport ‘Transcript from the Margins’ over trans vluchtelingen 2022 Memoires De waarheid zal me bevrijden