Schreef ik zeventig jaar geleden voor de Volkskrant, dan heette mijn rubriek De Bewuste Olielampvriend

Afgelopen herfst werd de Volkskrant 100. Sindsdien spreekt verslaggever Marjon Bolwijn wekelijks met 100-jarigen. Die interviews behoren nu al tot de best gewaardeerde uit de krant van de laatste eeuw. Eén reden die lezers daarvoor aanvoeren is dat ze zo veel van die 100-jarigen leren. Zelf doe ik dat ook: ik heb bijvoorbeeld van ze geleerd dat de kans klein is dat ik zelf 100 word. Bewust digibetisme, noem het een neiging altijd vraagtekens te plaatsen bij wat anderen vooruitgang noemen, komt bij die 100-jarigen namelijk nauwelijks voor.

De meesten kunnen zich opvallend goed redden in het digitale tijdperk. Ze hebben zich in een eeuw tijd al vaak nieuwe dingen eigengemaakt, ze kunnen daar plezier aan beleven. Die 100-jarigen blijken opvallend vaak opgeruimd in het leven te staan. Zelden hebben ze de neiging lang stil te staan bij het verleden of te gaan piekeren over mooie dingen die zijn verdwenen. Een 100-jarige mevrouw vertelde dat je vroeger mensen had die bang waren voor elektriciteit en zelf geen gloeilamp durfden te verwisselen. Ik wist meteen dat als ik zeventig jaar geleden voor de Volkskrant had geschreven, mijn rubriek De Bewuste Olielampvriend had geheten.

Vorige maand overleed ’s werelds oudste blogger, de Zweedse Dagny Carlsson, op 109-jarige leeftijd. Zij groeide na haar 100ste nog uit tot een onlineberoemdheid en hanteerde het motto: ‘niets was vroeger beter’. Ik zou het daar wel mee eens willen zijn, maar ik weet het gewoon niet zeker. Zondag had ik weer een moment van twijfel, toen ik op een terras in de zon dertig mensen over dertig schermpjes gebogen zag zitten. Mijn motto is, geloof ik, meer: ‘je wint iets en je verliest iets, overal en altijd’. Mijn oma kampte ook met piekermomenten over wat we achterlaten in de tijd, en die is er wonder boven wonder nog 92 mee geworden.