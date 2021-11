Elke week een portret van een kind in zijn of haar slaapkamer. Vandaag: Dorus Mol (9).

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon in Eindhoven in een huis, gewoon een normaal huis, met mijn zusje Rosa (7), vader Dirk (44) en moeder Wies (42).’

Waar zit je op school?

‘Op het Karregat, op de Omnio-afdeling voor hoogbegaafden. Mijn school heeft een heel groot schoolplein zonder hek, waar we tikkertje of pakkertje spelen. Schaken is mijn lievelingsvak. Dat is niet supermoeilijk, wel een beetje. We hebben een heel leuke meester, die goede lessen verzint. Meestal moeten we een opdrachtje doen waardoor je beter leert verdedigen of aanvallen. Ik hou ook erg van spreekbeurten.’

Heb je zelf al eens een spreekbeurt gegeven?

‘Ja, gisteren, over de Alpen. Dat is een berggebied. Ik heb verteld wat de Alpen zijn, waar ze liggen en wat de bekendste Alpentoppen zijn. Er wonen daar bijzondere dieren, zoals de arend, de steenbok, de gems en de marmot. En er groeit daar edelweiss, best wel een mooie bloem.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Lezen. Meestal strips, zoals Donald Duck. Ik vind boulderen in de klimhal ook heel leuk – dan klim je zonder touw een rots op. En afspreken met vriendjes.’

Wie is je beste vriend?

‘Mozes, want we begrijpen elkaar goed. We vinden dezelfde dingen leuk, zoals gamen. Hij heeft een playstation, ik hoop dat ik er ook een van Sinterklaas krijg. Ik kom vaak bij Mozes thuis. Soms heb ik er zelfs gelogeerd, maar ik ging dan toch weer naar huis, omdat ik het nog te spannend vond. Omdat ik niet gewoon thuis bij mijn vader en moeder in mijn bedje sliep.’

Heb je onlangs bijzondere dromen gehad?

‘Ik onthoud vooral mijn nachtmerries. Van die enge verhalen, dat mijn vader of moeder of vriend bijna overlijdt en dat ik die dan moet redden of zo. Of dat ik vecht tegen een monster en bijna opgegeten wordt. Die monsters zijn zelf bedacht en meestal rood en groot. Een beetje als een octopus, denk ik, met van die lange armen.’

Vind je octopussen mooie dieren?

‘Ik ben niet per se fan van de octopus. Ik ben fan van de jaguar, want die is snel en heeft een coole huid met stippels. En het is vet hoe die jaagt: rustig gaat hij op zijn prooi af en dan springt hij er opeens op en eet hem op. Dat kwam een keer voorbij op Google.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik hoop dat ik dan nog bij mijn vader en moeder woon. Ik ben erg gehecht aan mijn huis en mijn ouders. Eigenlijk wil ik niks veranderen. Behalve dat ik wel meer verjaardagen zou willen. Voor de cadeautjes.’