Sara Kroos werd misbruikt, ze besloot niet nóg eens jaren met een ‘vies geheim’ te blijven rondlopen en schreef het van zich af

Sara Kroos Beeld Linelle Deunk | visagie : Mila de Jong

Bij de afslag naar het huis van cabaretier en schrijver Sara Kroos (41) staat een groot bord in een weide vol grazende melkkoeien. ‘Heeft u lekker ontbeten vanmorgen? Graag gedaan! #steundeboer.’ Hier aan de rand van de Veluwe wonen voornamelijk agrariërs. Kroos en haar vrouw, voormalig tv-hoofdredacteur Danielle Meyer, zijn vreemde eenden in de bijt.

Een jaar wonen ze nu hier, in een knusse woonboerderij met een serre die uitzicht biedt op het Gelderse boerenlandschap. De reuring is ver weg, en dat was precies de bedoeling, toen het echtpaar naar dit buitengebied verhuisde. Rust. Een kans op herstel. ‘Ik zie deze plek als een pauzeknop’, zegt Kroos in de keuken, ze tuurt naar buiten, het kleurrijke, verstilde landschap in.

In de boerderij staat een piano, tegenover de keuken staan gitaren opgesteld, de paardenschuur in de tuin is omgebouwd tot repetitieruimte. Maar er wordt niet gerepeteerd. Want Sara Kroos, de gelauwerde cabaretier die volle zalen trok, kan het podium niet meer op. ‘Ik ben angstig geworden voor alles’, zegt ze. ‘Ik durf niet eens auto te rijden. Ik ben al heel lang niet meer naar het theater, de bioscoop of op vakantie geweest.’

‘Dikke Peetie’ noemt ze PTSS, de posttraumatische stressstoornis die Kroos ervan weerhoudt haar beroep uit te oefenen. Ze kan vanuit het niets in een herbeleving schieten, ’s nachts heeft ze last van angstdromen. Haar vrouw Daan werkt momenteel ook niet, om voor haar te zorgen.

Kroos is zenuwachtig voor dit interview, het enige dat ze van plan is te geven over haar memoir Rood is ja, dat deze week verscheen en gaat over de vijf maanden die ze doorbracht in een ggz-instelling, waar ze werd opgenomen om haar incestverleden te verwerken. Tijdens die behandeling werd ze seksueel misbruikt door haar therapeut. ‘Schrijven over die ervaring is het engste dat ik ooit heb gedaan’, zegt ze.

Het is niet de eerste keer dat Sara Kroos zware persoonlijke thema’s aansnijdt. Eerder maakte ze voorstellingen over het misbruik in haar jeugd, over haar depressie. Galgenhumor was de vorm om het bespreekbaar te maken op het podium. ‘Ik wilde voor de trein springen, maar de NS zette bussen in’, zingt een baldadige, jonge Kroos in de voorstelling Lam (2003). In de voorstelling Verte (2019) grapt ze: ‘Vriendinnen hebben moeite met ouder worden, ik niet. Ik ben 38 en hoe ouder ik word, hoe dichter ik bij een natuurlijke doodsoorzaak kom.’

Door recensenten wordt ze geprezen om haar scherpe observaties over het kleinburgerlijke bestaan, de zelfspot en rauwe humor waarmee ze maatschappelijke thema’s op de kaart zet. Maar over het onderwerp van Rood is ja lukt het niet om grappen te maken. Humor werkt nu niet, het zou voorbijschieten aan het doel: mensen bereiken die zich herkennen in haar verhaal.

Kroos maakt een stevige indruk met haar 1,85 meter, haar heldere oogopslag en haar stoere kleding: nonchalante trui, zwarte broek en gympen. Soms, als ze over haar liefde voor het theater praat, glinsteren haar felblauwe ogen, en is er dat charisma dat zo veel mensen naar haar voorstellingen trok. Maar als we beginnen met het interview klapt ze dicht, ze veegt een traan weg. ‘Er komen waarschijnlijk wat emoties naar boven als ik erover praat. Dus als je je er ongemakkelijk bij voelt, lopen we even naar de kippen.’

Met je voorstelling Verte uit 2019 won je nog de belangrijkste cabaretprijs, de Poelifinario. En toen leek je opeens verdwenen.

‘De laatste keer dat ik speelde was één dag voor de eerste lockdown in 2020. Maar toen was ik ook al ziek. Ik heb te lang doorgewerkt. En ik weet niet wanneer ik weer kan spelen.’

Rood is ja is een gedetailleerd en beeldend relaas over een behandeling die moest helpen om een incestverleden te verwerken, maar overging in misbruik, gepleegd door een therapeut die in het boek de naam ‘Agnes’ krijgt. Een loodzwaar onderwerp, waarover bovendien nogal wat misverstanden bestaan. Mag een therapeut niet verliefd worden op een patiënt? En als die patiënt meedoet of initiatief neemt tot seks, is hij of zij dan wel een slachtoffer?

Het antwoord is: ja. Een therapeut kan verliefd worden, maar het is aan hem of haar om daar niet naar te handelen. Als de therapeut dat toch doet, is dat volgens het strafrecht misbruik, omdat een patiënt afhankelijk is van de therapie, en vaak geen autonome beslissingen kan nemen. Tussen een behandelaar en een patiënt bestaat een machtsverhouding die vergelijkbaar is met die van een kind en volwassene, zo is in het strafrecht opgenomen.

Strafrechtadvocaat Richard Korver en klinisch psycholoog Iva Bicanic schreven het nawoord van Rood is ja. Over de ervaringen die Kroos beschrijft stellen zij: ‘Wanneer de therapeute in kwestie vroegtijdig afstand had genomen en de zorg had overgelaten aan een collega, had voor Sara, haar omgeving en deze therapeute veel leed voorkomen kunnen worden. Nu kwam het tot herhaling van misbruik.’

Die herhaling is een belangrijk thema in haar boek. De helft van alle slachtoffers van seksueel geweld maakt het nog een keer mee, zo blijkt uit verschillende studies. Die zogenoemde revictimisatie heeft alles te maken met de psychische kwetsbaarheid van slachtoffers, leggen Bicanic en Korver uit. ‘Het staat buiten kijf dat de pleger verantwoordelijk is. Wel is het interessant dat studies laten zien dat herhaling mogelijk wordt doordat de eerste misbruikervaringen niet zijn verwerkt. De psychische ge­volgen daarvan – zoals PTSS of een negatief zelfbeeld – maken de persoon kwetsbaar voor herhaling.’

Volgens Kroos heeft de samenleving vijf jaar na #MeToo nog steeds te weinig oog voor de oorzaken en de dynamiek van misbruik. ‘We hebben een enorme fascinatie voor de gebeurtenis en voor de dader, maar weinig interesse in de mechanismen die leiden tot misbruik. Ik vind het soms middeleeuws hoe er in het publieke debat over daders en slachtoffers wordt gepraat. Slachtoffers moeten zich nog te vaak verantwoorden, met vragen als: ‘Waarom kom je hier nu pas mee?’ Hun verhalen worden openlijk in twijfel getrokken. En van daders, ik noem ze liever plegers, worden monsters gemaakt. Terwijl: het hoeven geen slechte mensen te zijn, het gaat om hun gedrag, dát deugt niet. Dit soort zwart-witte benaderingen helpt niet om misbruik beter te begrijpen.’

In haar memoir beschrijft Kroos hoe ze met haar klachten aanvankelijk nergens erkenning kreeg: de kliniek gaf geen thuis, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kon weinig betekenen. Ze maakte daarom als een eerste stap melding bij het OM en spande vervolgens een civiele rechtszaak aan tegen de therapeut en de kliniek. In die rechtszitting kwamen de partijen tot een overeenkomst: de kliniek en de therapeut erkenden het misbruik, en Kroos liet het OM weten zelf af te willen te zien van verdere strafrechtelijke vervolging. Ook moesten beide partijen elkaars privacy waarborgen.

Kroos kan in haar boek, en in dit interview, dan ook niet uitweiden over waar en wanneer ze opgenomen is geweest, om zo herleidbaarheid te voorkomen. Daarom is wederhoor niet mogelijk, wel kreeg de Volkskrant inzage in geanonimiseerde documenten: de vaststellingsovereenkomst die de partijen ondertekenden en twee excuusbrieven aan Kroos; een van de kliniek en een van Agnes.

Waarom wilde je dit boek nu schrijven?

‘Nadat die rechtszaak was afgerond dacht ik: ik ga niet nog eens tien jaar rondlopen met een vies geheim. Ik heb me jarenlang doodgeschaamd voor wat er is gebeurd. Agnes heeft op een gegeven moment de openbaarheid gezocht, ik was bang dat alles naar buiten zou komen. Dat maakte het lastiger voor mij om het af te sluiten. De angst en de schaamte wilde ik omdraaien, ik wilde het verhaal vertellen in mijn eigen bewoordingen en met de nuance die ik belangrijk vind.’

Het verhaal van Rood is ja begint als je zes jaar getrouwd bent met Daan. Je leidt een stabiel gezinsleven met je vrouw en je dochter Julia uit een eerdere relatie. En dan gaat het opeens helemaal mis. Wat gebeurde er?

‘Ik heb al mijn hele leven stemmingswisselingen, maar ik kon altijd voor mijn kind zorgen en werken. Die winter kreeg ik voor het eerst een uitschieter naar boven. Ik werkte te hard, ik sportte te veel en was aan het lijnen, ik at geen koolhydraten. Die combinatie deed wat met de stofjes in mijn lijf: ik schoot in een manie. Ik wilde een pony in de tuin, die ik appeltaart zou voeren, en een bakkerij beginnen. Ik ging sneller praten, ik heb bijna de auto weggegeven aan iemand die een kastje kwam ophalen. Dat zijn allemaal anekdotes waarom je later misschien kunt lachen. Maar toen sliep ik opeens niet meer en de werkelijkheid ging zich vervormen. Ik begon schimmen te zien, en natuurlijk Voldemort.’

Voldemort, dat is de naam die Kroos geeft aan de oom die al vanaf het begin van haar carrière langskomt in voorstellingen, de oom die haar misbruikte tussen haar 5de en 10de levensjaar, terwijl haar ouders aan het werk waren in het familiebedrijf, een bungalowpark nabij Nijmegen. ‘Hij dreigde met de dood, die van mij en van zichzelf. Ik wilde het zelf ook niet aan mijn ouders vertellen, omdat ik ze niet wilde kwetsen. En zo leefde ik in twee werelden: het doodgewone gezinsleven, met vrijdagavonden in pyjama en een bakje chips tussen mijn ouders in op de bank, met verjaardagen, feestjes en pianoles. En er was het misbruik van Voldemort, die overdag de lieve, toegewijde oom speelde, en mij verkrachtte als er niemand was.’

De oom verdween na een ruzie van van het bungalowpark, ze zou haar ouders pas op haar 20ste vertellen over het jarenlange misbruik. ‘Alle gezonde lessen die je als kind leert, over liefde en veiligheid, over ruimte durven innemen, die waren allemaal gecorrumpeerd. Ik durfde mensen niet te vertrouwen en vond het moeilijk om een connectie te maken. Ik had het idee dat ik een heel vies meisje was, en dat iedereen dat kon zien. Andere kinderen voelen dat aan; ik werd gepest op de basisschool. Ik heb op een gegeven moment aan mijn leraar gevraagd of ik een apart tafeltje mocht achterin de klas, ik dacht: ik zoek het isolement zelf wel op.’

Toen je 13 was, zakte je door je benen en kreeg je moeite met lopen. Door je klasgenoten werd je uitgemaakt voor ‘poliopoot’. Wat was er aan de hand?

‘De artsen dachten eerst dat ik MS had en toen een erfelijke spierziekte. Maar op mijn 16de kreeg ik de juiste diagnose: een conversiestoornis. Het bleek te gaan om een een heftige stressreactie van het lichaam. Mensen kunnen door een conversiestoornis blind raken, of zelfs verlamd.’

In die periode werd theater jouw uitlaatklep. Hoe kwam je erbij om in je eentje naar voorstellingen te gaan?

‘Dat was mijn docent Nederlands, Edith, zij spoorde mij aan om zoveel mogelijk te lezen en naar het theater te gaan. En dus ging ik, met bus 154 vanuit Groot-Ammers, waar we inmiddels woonden, naar het Rotterdamse RO-theater. Ik was 15 toen ik voor het eerst Karin Bloemen zag. En Lenette van Dongen en Brigitte Kaandorp. Ik was betoverd! Later kwam Karin Bloemen naar Lam kijken, ze vond het dapper dat ik een voorstelling over incest durfde te maken. Bij een van haar voorstellingen leerde ik Astrid Joosten kennen. Zij zijn dierbare vriendinnen van me geworden.’

Wat zag je toen je deze vrouwelijke cabaretiers zag spelen?

‘Een enorme vrijheid van spreken, de magie van een zaal die moet lachen. Ik dacht: ik wil dit ook, maar ik kan dat niet, ik kan regelmatig niet eens lopen. Tijdens de avond van de diploma-uitreiking durfde ik voor het eerst zelf op te treden, met een vriend had ik liedjes en grappen geschreven over situaties op school: de leraar biologie, de geur van de aula. Ik merkte dat mijn observaties herkenbaar waren, de leerlingen moest lachen.’

Wat deed dat met jou?

‘Ik kreeg er een heel gelukkig gevoel van. En het idee dat ik dit misschien wel kon. Heel misschien dan, want toen ik tegen mijn ouders zei dat ik cabaretier wilde worden, stonden ze niet te springen, zij wilden dat ik ging studeren. Ik had lef in die tijd, de durf van iemand die niets te verliezen had. Op mijn 18de deed ik mee aan het Leids Cabaret Festival, met grappen die ik op de middelbare school had geschreven.

En toen won je als 18-jarig meisje de publieksprijs. Organisator Harry Kies beschreef jou als ‘het met afstand grootste talent dat ik in de geschiedenis van het Leids Cabaret Festival gezien heb’.

‘Ik ben toen gestopt met mijn schrijfopleiding aan de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, red.), ik mocht bij een impresariaat en ben in het hele land gaan spelen. Nu vind ik het soms moeilijk om naar mijn vroegere zelf te kijken, ik vind het materiaal niet goed, ik overschreeuwde mijzelf vaak. Maar ik zie ook een jonge vrouw die de grote thema’s in haar leven wel gewoon op het toneel bespreekt. En die stijl is gebleven, al heb ik door al dat spelen mijn techniek verbeterd, en geleerd dat ik niet met hagel moet schieten, maar met scherp.’

Toen jij – inmiddels in de 30, gelukkig getrouwd en moeder – in die manie terecht kwam, drong je incestverleden zich naar de voorgrond. Was dat de eerste keer?

‘Nee, ik ben een tijdje opgenomen geweest, vlak voordat ik meedeed aan het Leids Cabaret Festival. Maar sinds mijn 20ste waren er eigenlijk geen nachtmerries en herbelevingen meer, ik had een manier gevonden om mijn gevoelens voor mijzelf te houden, om niet bang te zijn. Maar hoe goed ik ook mijn best had gedaan om een leven op te bouwen, het misbruik bleef mijn achilleshiel. Dus toen ik ontregeld raakte door slaaptekort, speelde vroeger weer op.’

In je boek beschrijf je de eerste weken van deze tweede opname met zachtheid. Bijvoorbeeld over de creatieve therapie die je volgt: ‘Ik vind weinig zo ontroerend als een tafel met volwassenen die stilletjes bezig zijn met hun kleurplaat of gekleurd karton vouwen. Het is die broosheid die je ook ziet bij jonge kinderen, die bijna niet te verdragen is.’

‘Ik ga het niet romantiseren. Maar het heeft iets troostrijks om te merken dat je niet alleen bent, om zo veel verschillende mensen te zien die allemaal over de kop zijn geslagen. Het is fijn om op een plek te zijn waar je wordt geholpen, waar het veilig is.’

Je beschrijft intensieve dagen: om 6.30 uur gaat de wekker, drie individuele afspraken per dag, groepstherapie. Is dat niet slopend?

‘Het is een snelkookpan, je werkt intensief aan je klachten. Ik had drie vaste therapeuten. Bij Agnes ging ik het meest intensief aan het werk met mijn jeugd.’

Agnes is de schematherapeut die je gaandeweg steeds meer vertrouwt. Wat gebeurde er tijdens die sessies?

‘Met haar ging ik terug naar vroeger om de gedragspatronen te herkennen die ik heb aangeleerd als kind. In deze therapie werkte ik met kaartjes die gedragspatronen en hardnekkige overtuigingen verbeelden, patronen die ook in mijn volwassen leven aanwezig waren. Een zo’n kaartje was ‘het kwetsbare kind’, dat altijd veronderstelt dat het aan zichzelf ligt, dat denkt dat ze het niet waard is om van te houden. En, voor mij ook herkenbaar: de willoze inschikkelijke, die altijd doet wat de ander wil.’

Bij haar leerde je: rood is ja. Als mensen door de rode seinen gaan, als ze over jouw seksuele grenzen gaan, dan is jouw reactie dat je erin meegaat, dat je niet stop zegt, maar ja. ‘Dat is een ingesleten patroon’, zegt zij in jouw boek. ‘Je weet niet beter, het staat als het ware in je blauwdruk.’

‘Dat was zo’n ongelooflijk belangrijk inzicht. Mijn manier van overleven was: meegaan met de ander, zo min mogelijk voelen en uit mijn lichaam gaan. Dissociëren heet dat, ik was daar kampioen in. ‘Rood is ja’ werd het zinnetje dat we gebruikten om mij te herinneren dat ik in m’n gedrag nog steeds vaak herhaalde wat ik als kind had geleerd. Ik liet mensen over mijn lichamelijke grenzen gaan. Steeds weer dat bevriezen als ik betast werd, op feestjes of met uitgaan. Ik heb ook relaties gehad die op zijn zachtst gezegd niet gezond waren. Dankzij Agnes kwam ik op het idee dat dit misschien niet allemaal mijn schuld was. Ik deed met haar oefeningen waarbij we teruggingen naar situaties van vroeger, en die gingen ‘herschrijven’ om alsnog aan de behoeftes die ik als kind had te voldoen. Agnes ging mee naar mijn meisjeskamer, ze vroeg dan wat ik wilde en ik vroeg altijd of ze mijn oom wilde wegsturen. Zij was de eerste aan wie ik alles heb verteld, details die niemand anders kende, ook mijn vrouw niet. Ik stond haar toe om voor mij te zorgen. ’

De therapie leidt bij jou tot verwarrende gevoelens. Je beschrijft in je boek: ‘Wat ik voor haar voelde was een mengeling van liefde en dankbaarheid, van adoratie, en het grote verlangen dat ze bij me zou blijven.’ Zou je dat kunnen zien als verliefdheid?

‘Ja, maar dat was het niet. Ik voelde me ook niet seksueel tot haar aangetrokken, ik had überhaupt geen seksueel gevoel, ik was een psychiatrische patiënt die terugging naar haar kindertijd. Pas later begreep ik wat het wel was, de term daarvoor is ‘overdracht’, waarbij je gevoelens en verlangens projecteert op je therapeut. De zorg die Agnes me gaf voor de pijn die ik als kind heb gehad, maakte de ideale ouder van haar. Ze ging mee met mij dat kamertje in, ze refereerde aan ‘de kleine Sara’. Ik kreeg het idee dat ik niet zonder haar kon. Er is niks mis met die tijdelijke afhankelijkheid weet ik nu, maar Agnes had haar eigen belangen, die niet thuishoren in de therapiekamer.’

Als je wordt ontslagen uit de kliniek ben je wankel. In een laatste consult met Agnes spreken jullie af om vrienden te worden. Bij het afscheid zoenen jullie elkaar op de mond. Wat ging daaraan vooraf?

‘Ik vind dit nog steeds moeilijk, om naar dat moment terug te gaan. We zaten in mijn slaapkamer, waar ik altijd therapie had, en ik vroeg of ik haar hand even vast mocht houden. Daar heb ik zoveel schaamte over gevoeld; als ik niet had gevraagd om die aanraking, dan hadden we elkaar ook niet gezoend en dan was het niet zo vreselijk misgegaan.’

Jouw mentale gezondheid komt vrijwel direct na die kus in een neerwaartse spiraal, beschrijf je. Bij thuiskomst verwond je jezelf ernstig met een scheermesje. Na overleg met de kliniek mag je direct terugkomen. Je beschrijft hoe je op weg in de auto Agnes belt. Zij zegt: ‘Je moet daar niet heen gaan, liefje, rijd maar naar mij.’

‘Dit was de eerste keer dat ik boos op haar werd. Ik zei: ‘Maar ik heb hulp nodig, dat is iets anders dan naar jou toe gaan.’ Er was dus ook een gezond deel in mij. Tegelijkertijd is dat verwarrend. Want als ik toen in opstand kon komen, waarom liet ik het andere dan gebeuren?’

Bij terugkomst in de kliniek spreek je ’s avonds af in haar auto, je hebt dan nog koorts van de snijwonden.

‘Ja, en toen vroeg ze aan mij hoe het is om met een vrouw seks te hebben. Ik heb daar later vaak aan teruggedacht. Als je op dat moment zoiets vraagt, wil je gewoon niet zien hoe ziek de ander is. Er zijn nog zoveel momenten geweest waarbij het haar niet kon ontgaan hoe slecht ik eraan toe was.’

Agnes blijft jouw behandelaar. Jullie hebben vanaf dat moment op regelmatige basis seks terwijl ze jou overdag therapie geeft voor je seksuele trauma.

‘Dat was verwoestend. Zij pikte mij ’s avonds buiten de kliniek op met de auto, om seks te hebben in een antikraakpand waar zij een kamer had gehuurd. Om mij de volgende ochtend weer therapie te geven. En soms ging ik zelf naar haar toe. Elke keer nadat ik bij haar was geweest beschadigde ik mijzelf. Ik had een steeds groter geheim, niet alleen voor mijn vrouw, maar ook voor de andere therapeuten. Ik kon aan niemand vertellen waarom ik zo achteruit ging, want ik wilde Agnes beschermen. Ik werd suïcidaal en heb meerdere pogingen ondernomen in de kliniek. Het gevoel dat overheerste was diepe ontreddering en schaamte, dat ik me weer liet misbruiken door iemand die voor mij zorgde. Ik voelde: dit zal altijd blijven gebeuren, want meer ben je niet waard. Tegelijkertijd dacht ik dat ik van haar hield.’

Je beschrijft hoe Agnes aan de schematherapie een extra kaartje had toegevoegd: een tijgertje, dat was jij volgens haar in bed. Heb je ooit begrepen waarom Agnes zo over de schreef ging als therapeut?

‘Ik ben opgehouden te speculeren over haar beweegredenen. Het heeft geen zin, het helpt me niet verder.’

Jouw vrouw is degene die de afspraken met Agnes op het spoor kwam. Hoe ontdekte ze het?

‘Daan en ik hadden voor deze opname besloten om een ‘vind mijn vrienden’-app te installeren. Ik kon in die manie nog wel eens dwalen ’s nachts en zij wilde mijn locatie kunnen zien. Daan voelde intuïtief aan dat er iets niet klopte. Ik ging hard achteruit en was kortaf tegen haar. En toen zag ze op die app dat ik ’s avonds ver buiten de kliniek was. Ze confronteerde mij, en ik gaf toe dat ik bij Agnes was geweest. Daan heeft toen de kliniek ingeschakeld, maar die deden aanvankelijk niets.’

Jij en Agnes namen een andere therapeut in vertrouwen, die zag het als een wederzijdse verliefdheid en zei dat jullie ‘fantastisch’ waren samen.

‘Ik denk dat zij uit goede bedoelingen onhandige dingen heeft gedaan. Later zag ze door een gesprek met een andere psychiater in dat dit helemaal niet kon, dat dit schadelijk was.’

Uiteindelijk is er door de melding van je vrouw wel een onderzoek ingelast.

‘Agnes werd op non-actief gezet en er werd een oud-professor van buitenaf ingevlogen om onderzoek te doen, maar dat onderzoek was niet onafhankelijk, want hij was door de kliniek ingehuurd. Ik wilde hem niet te woord staan, ik heb hem geschreven dat het om liefde ging. Agnes had me een briefje gegeven met een verzonnen tijdlijn waaraan ik me moest houden: er was nooit gekust of gevreeën, we hadden alleen twee keer buiten de kliniek afgesproken om te praten. Op basis van die afspraken buiten de kliniek is Agnes alsnog ontslagen. Maar het seksuele misbruik heeft destijds het dossier niet bereikt, terwijl er inmiddels ook twee therapeuten van wisten.’

Hoe lang heb jij vastgehouden aan het verhaal dat je van Agnes moest vertellen?

‘Nog heel lang. Toen ik nog in de kliniek zat, en Agnes al thuiszat, durfde ik het niet aan therapeuten te vertellen, alhoewel ik wel signalen heb gegeven. Agnes had me gezegd dat ze vanaf haar huis nog steeds kon meelezen in mijn dossier. Toen ik uit de kliniek was, bleven we contact houden. En zelfs toen de relatie tussen mij en Agnes begon te bekoelen, durfde ik nog steeds niemand in te lichten over het misbruik. De loyaliteit aan je pleger is zo hardnekkig, het heeft me veel therapie gekost om dat mechanisme in te zien. Agnes had mij precies verteld wat de consequenties voor haar zouden zijn als ik ons geheim zou delen, ze heeft er slim voor gezorgd dat ik mijn mond hield. Ook aan mijn vrouw heb ik pas veel later verteld wat er precies is gebeurd.’

Hoe ging je vrouw om met deze situatie?

‘Het was voor haar erg moeilijk. Ze zag meteen dat het misbruik was, had ook pijn over hoe ik tegen haar had gelogen. Wij hebben een vriendin die ook therapeut is, die zei: ‘We moeten haar eerst levend uit de kliniek zien te krijgen, je kunt haar nu niet confronteren met haar gedrag, want dat drijft haar alleen maar in de armen van de misbruiker.’ Dat was ook de insteek van Astrid (Joosten, red.) en Karin (Bloemen, red.), die mijn vrouw bijstonden.’

In je boek beschrijf je hoe je eenmaal thuis langzaam loskomt van Agnes, en inziet dat haar gedrag fout is. Wat volgt is een lange, frustrerende gang langs allerlei instanties.

‘Er is aan alle kanten gefaald. Ik wilde dat het seksuele misbruik in het dossier kwam, maar we kwamen in gesprek met de kliniek niet verder. Toen zijn we naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gestapt, die zijn een eigen onderzoek begonnen, en hebben ook Agnes gehoord, die de ontucht gedeeltelijk toegaf. Maar zij konden weinig anders doen dan Agnes een aantekening geven. Werkgevers moeten nagaan of een werknemer zo’n aantekening heeft, maar zij zijn niet verplicht om daar iets mee te doen. En cliënten zien die aantekening niet. Agnes kon in principe als therapeut doorwerken. Het tuchtrecht haalde ook niets uit, omdat Agnes ten tijde van de ontucht werkte onder de BIG-registratie van de hoofdbehandelaar.

Heb je aangifte gedaan?

‘Ja. Ik heb eerst een melding gedaan bij het OM, want ik durfde niet meteen aangifte te doen. De inspectie had tegen mij gezegd dat mijn zaak waarschijnlijk geseponeerd zou worden. Inmiddels weet ik beter. Maar het is een zwaar proces, en alle details komen op straat te liggen, ik was zo bang om de controle over het verhaal te verliezen. Toen stelde mijn advocaat voor om een civiele zaak aan te spannen. Daar hebben journalisten minder aandacht voor. En een schadevergoeding is ook een vorm van erkenning.’

Die zaak speelde vorig jaar. Hoe was het om Agnes in de rechtszaal te zien?

‘Ik was er van tevoren erg mee bezig, met het idee dat ik haar zou zien, en de vraag of ik haar dan een hand moest geven. Gelukkig hoefde dat door covid niet. Toen ik haar zag, bovenaan de roltrap in het gerechtsgebouw, kwam er een mildheid over me. Een rechtszaak is een gekke manier om erkenning af te dwingen, ik had het niet zo gewild. Ik voelde ook helemaal geen strijdvaardigheid, ik dacht vooral: jij hebt een kwalijke fout gemaakt, maar je bent ook een mens. Ik wilde niet meer bezig zijn met het thema schuld, het leven is daar te mooi voor.’

Je kreeg een schadevergoeding die gelijk stond aan de juridische kosten. In de vaststellingsovereenkomst stond dat er sprake was van ontucht en seksueel geweld in de zorgrelatie. En er waren twee excuusbrieven, van de kliniek en van Agnes. Gaf dat genoegdoening?

‘Het is zoveel meer dan veel slachtoffers van seksueel misbruik ooit krijgen! Ik heb zwart op wit erkenning gekregen dat het is gebeurd. We kwamen er niet uit in hoeverre de kliniek en Agnes aansprakelijk waren voor de schade die ik had geleden. Een van de rechters waarschuwde mij op een gegeven moment. Ik kon doorgaan met procederen, maar wat zou dat betekenen voor mijn gezondheid, voor mijn gezin? Dat kwam binnen, want de rechtszaak was zo zwaar geweest. Toen dit voorstel kwam, ben ik daarmee akkoord gegaan.’

Wanneer kreeg je de brieven?

‘Dat was een paar maanden na de zitting, ik was met mijn dochter Juul de kerstboom aan het versieren. Ik heb meteen Daan geroepen, en de brieven uitgeprint. Ik wilde ze vasthouden, dat was belangrijk voor me. De brief van de kliniek was zakelijk. Maar haar brief was explicieter.’

Agnes biedt in een handgeschreven brief haar excuses aan voor het feit ‘dat ik mij schuldig heb gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag door met jou, Sara, een liefdesrelatie aan te gaan’. Wat vond je ervan dat zij het nog steeds ziet als liefde?

‘Het was een bevestiging van iets dat ik al voelde: wij zullen nooit dezelfde werkelijkheid hebben. Zij heeft al die tijd vastgehouden aan het idee dat het om een wederzijdse verliefdheid ging. Ergens had ik de hoop dat ik antwoorden zou krijgen op knagende vragen over het waarom. Waarom heb je het gedaan, en waarom met mij? Maar ik voelde ook dat ik niets meer van haar nodig heb. Ik heb de brief neergelegd en ik ben rechtstreeks doorgelopen naar het allerbelangrijkste in mijn leven, mijn vrouw en mijn kind. We zijn verder gegaan met de kerstboom versieren. Het was een hele zachte middag, er waren lampjes in de boom, en Sia die kerstliedjes zong.’

Werkt Agnes nu nog steeds als therapeut?

‘Het zou kunnen, maar om eerlijk te zijn weet ik dat niet.’

Je zegt dat het leven te mooi is om je energie te steken in het thema schuld. Waarin zit die schoonheid voor jou op dit moment?

‘Die zit in de grote, ongelooflijke liefde van mijn vrouw. In mijn dochter, die ik mag zien volwassen worden. De vrienden om me heen, alhoewel ik het moeilijk vind om om hulp te vragen en erover te praten. Toen Karin hier op bezoek was, heb ik haar gevraagd of ze me af een toe een appje wil sturen met de vraag hoe gaat het, dat is voor mij een grote stap. Toen ze naar huis ging, stuurde ze bij het eerste stoplicht: ‘Hoe gaat het eigenlijk met je?’ Ik hoop dat mijn vrienden het langer met mij uithouden dan mijn klachten, want ik ben op dit moment niet de beste vriendin, ik kon er niet bij zijn toen Astrid onlangs trouwde, dat drukt zwaar op me. Maar ik ben dankzij twee nieuwe therapeuten en EMDR (traumatherapie, red.) wel verder dan toen ik werd opgenomen. Ik ben eindelijk dat bochtje omgegaan.’

En zie je voorbij die bocht iets van een horizon?

‘Ja. Ik denk dat je hiervan kunt helen, hoewel ik niet vind dat je sterker moet worden. Het is een veelgemaakte denkfout dat de gebeurtenis je maakt tot wie je bent. Dat doet de gebeurtenis niet, dat doe je zelf met hoe je ermee omgaat. Ik las laatst op Instagram: ‘What doesn’t kill you gives you trauma.’ Dat is waar, en soms is overleven al genoeg. Maar ik voel wel meer en ik leer om met zachtere ogen naar mezelf te kijken, dat gun ik andere mensen die zich herkennen in mijn verhaal ook. Ik ga voor hardcore zachtheid. Als ik op een dag weer ga spelen, dan begin ik van nul af aan, met een paar grapjes en een paar liedjes, eens kijken hoe dat gaat. En misschien ga ik ook wel iets heel anders doen op het podium. Die kwetsbaarheid, die jij nu ook ziet, wil ik niet meer verbloemen.’