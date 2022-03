Sally Kellerman (1937-2022), voor altijd Hotlips in Mash

Sally Kellerman. Beeld Getty Images

Als er nu één film was die de tijdgeest wist te vangen, dan was het wel de zwarte oorlogskomedie Mash (1970) van regisseur Robert Altman. Het speelde weliswaar in 1951, ten tijde van de oorlog in Korea, zonneklaar was dat met Mash de oorlog in Vietnam alsook het militarisme werd geridiculiseerd. De film was een typisch product van de liberale westkust, waar een nieuwe generatie filmmakers het in Hollywood voor het zeggen kreeg.

Met een cast vol jonge honden – Donald Sutherland, Elliott Gould, Tom Skerritt – kwamen de vaak kolderieke lotgevallen van het veldhospitaal tot leven, in het Mobile Army Surgical Hospital (MASH). Onder het motto: humor houdt ons overeind in deze gruwelijke oorlog. De vrouwelijke hoofdrol was voor Sally Kellerman, die op 24 februari 2022 in Los Angeles overleden.

Deze jazzzangeres en actrice speelde in 157 films en tv-series, maar haar naam blijft verbonden aan het personage van majoor Margaret ‘Hot Lips’ Houlihan uit Mash. Voor haar rol als pedante hoofdzuster die naarmate het verhaal vordert sympathieker wordt, ontving Sally Kellerman een Oscarnominatie – haar enige.

Toch mogen we haar plaatsen in het rijtje van destijds aanstormende actrices als Jane Fonda, Cybill Shepherd en Diane Keaton. Al ging het lang niet altijd vanzelf, zoals ze noteerde in haar autobiografie Read My Lips: Stories of a Hollywood Life (2013). ‘Ik was dat wat dikkige onzekere meisje en na Mash vertelde iedereen mij plotseling hoe goed ik wel niet was. En ik dacht: oké. Geweldig. Dat acteren heb ik nu wel onder de knie, tijd om mijn muziekloopbaan op de rails te zetten. Achteraf niet de slimste stap uit mijn carrière. Eigenlijk heb ik gefaald om het succes van Mash te kapitaliseren.’

Ze werd op 2 juni 1937 geboren in het Californische Long Beach, als dochter van een pianolerares en topman bij Shell. Al tijdens de middelbare school viel tijdens de musicals haar talent voor zang en dans op, en ze kreeg wat bijrolletjes in tv-series en het theater. Om haar acteerlessen te betalen, werkte ze als serveerster in het koffietentje Chez Paulette op de Sunset Strip van Hollywood. Toevallig ook de favoriete hangplek van acteurs als Jack Nicholson, Steve McQueen, Marlon Brando en Warren Beatty. Handige contacten, die haar de weg binnen de filmindustrie hielpen vinden.

Robert Altman bood haar na Mash een rol in de musical Nashville (1975) aan, die ze afsloeg vanwege haar eigen muzikale plannen. Wel trad ze toe tot Altmans sterrenensemble in de Hollywood satire The Player (1992), en speelde mee in de modefilm Prêt-à-Porter (1994). Als zangeres maakte ze uiteindelijk slechts twee albums die niet heel succesvol bleken. Sally Kellerman werd 84 jaar.