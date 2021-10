Ruud ten Wolde reikt postuum naar de top van de bestsellerlijst. Wie was hij?

Het boek Ziek Gelukkig van de onlangs overleden RTL Boulevard-verslaggever Ruud ten Wolde staat sinds vandaag op 1 in de bestsellerlijst. Wie was deze programmamaker en wat maakt zijn boek zo’n succes? Ronald Giphart: ‘Het was hem gegeven om mensen te raken.’

Zijn boek is opgetekend in de tegenwoordige tijd. ‘Ik ben er nog steeds’, schrijft RTL Boulevard-verslaggever Ruud ten Wolde in het voorwoord. ‘Of ik oud ga worden, weten we niet.’ Aan de derde druk is deze week een zin toegevoegd, want Ten Wolde leeft niet meer. Hij overleed op zaterdagavond 9 oktober, 29 jaar oud, tien dagen voordat Ziek Gelukkig in de boekwinkels lag. Het boek was zo populair dat het snel moest worden bijgedrukt. Vandaag komt het binnen op nummer 1 in de bestseller-top-60.

Zes jaar geleden werd bij Ten Wolde een melanoom ontdekt, een agressieve vorm van huidkanker. ‘Kwestie van opereren en weer doorgaan,’ dacht hij toen nog. Maar de kanker kwam terug, zaaide uit en wat volgde was een traject van steeds weer nieuwe hoop die verloren ging, van feesten voor tien, buitenlandse reizen, tranen van geluk en de ontmoeting met zijn grote liefde tot zware medicijnen, ernstige bijwerkingen, veel pijn en scans met nieuwe plekjes. ‘Ik wilde leven’, schrijft hij. ‘Was dat nou zoveel gevraagd?’

Pas na vier jaar begon hij op sociale media over zijn ziekte te berichten. Zijn tienduizenden volgers bewonderden hem om zijn humor en zijn positieve instelling. Je kunt ziek zijn en tóch gelukkig, verklaarde hij - het werd de titel van zijn boek waaraan hij op aanraden van zijn psychotherapeut was begonnen nadat ze zijn eerste schrijfsels had gelezen en daar enthousiast over was geworden. Het is een boek waarin hij de levenslessen deelt die hij, zo jong als hij is, heeft geleerd. ‘Voldoening vinden in elke dag’, schrijft hij, ‘dat is het beste wat mijn ziekte me heeft gebracht.’

Socrates

Nieuwe inzichten zijn het niet, zegt schrijver Ronald Giphart, die Ten Wolde leren kennen tijdens de lange reizen die ze samen maakten voor een serie tv-programma's. ‘Het is de aloude boodschap van filosoof Socrates, dat je in de zoektocht naar geluk niets moet uitstellen.’

Toch komen de woorden van de jonge schrijver binnen, zegt Giphart: ‘Hij heeft me de eerste proeven opgestuurd, ik was er erg door getroffen. Hij kon met enige afstand en met relativeringsvermogen beschrijven wat hem was overkomen. Misschien heeft dat te maken met zijn werk voor de tv, hij was gespitst op een goed beeld, op een mooie scène, hij komt in zijn verhalen snel tot de essentie.’

Giphart: ‘Hij was vrolijk maar had ook een zekere wijsheid over zich. Als we na afloop van een draaidag op een wijnboerderij bij het kampvuur zaten, dan was Ruud op zijn best.’

Slechte uitslag

Hij kon van nature al goed door mensen heen kijken, zegt Georgette Schlick, CEO van televisieproducent Fremantle, waar Ten Wolde vanaf zijn 21ste werkte. ‘En hij werd door het leven getekend, als je meemaakt wat hij heeft meegemaakt, word je vanzelf wijzer.’ Schlick beschrijft hem als oprecht, humoristisch, getalenteerd en ambitieus: ‘Hij heeft op veel afdelingen van ons bedrijf gewerkt en overal wilden ze hem houden.’ Toen hij een paar jaar geleden op haar kantoor zat om over een nieuw tv-programma te spreken, werd hij gebeld door het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis met een slechte uitslag. Daar begon hun jarenlange vriendschap.

Drie maanden geleden kreeg Ten Wolde te horen dat zijn situatie stabiel was, vertelt zijn vriend Jeannot Peijen. Half september was hij in Antwerpen aan het werk voor het tv-programma Ex on the beach. Hij werd misselijk en begon opeens slechter te lopen. ‘Toen bleek het helemaal mis.’ De ziekte was uitgezaaid naar zijn hersenen, hij had nog maar kort te leven.

‘Hij was boos, zo boos, hij wilde niet dat het leven stopte’, zegt Schlick, die hem tot het laatst opzocht. Met de dood was hij helemaal niet bezig, vertelt ook zijn vriend Jeannot: ‘Hij leefde tot het laatst alsof hij een mooie toekomst voor zich had.’

Twitter

Zijn overlijden maakte hem opnieuw trending op Twitter, zijn postuum uitgegeven boek leveren bij zijn vriend en familie al een week een constante stroom berichten op, van lezers die uit het boek een belangrijke les hebben geput. ‘Wat jammer dat hij dit succes niet zelf heeft kunnen meemaken’, zegt zijn vriend. ‘Hij hield ervan om groot te dromen. Als hij toch eens had geweten dat hij zoveel mensen aan het denken zet.’

Schrijver Ronald Giphart was bij de uitvaart, in een volgepakt theater De Meervaart in Amsterdam en iedereen die daar sprak, vertelde hetzelfde verhaal, zegt hij: dat Ruud zo’n plezier had in het leven en dat op anderen kon overbrengen. ‘Het was hem gegeven om heel veel mensen te raken, het heeft me verbaasd hoeveel emoties zijn dood teweeg heeft gebracht. Zoveel reacties op Twitter, een bloemenzee op zijn graf, een uitvaart die door tienduizend mensen virtueel werd bijgewoond.’

‘Ik wil het liefst honderd worden, maar je weet niet hoe het leven loopt’, schrijft Ten Wolde in zijn boek. De tekst wordt niet herschreven, zegt zijn vriend, de tegenwoordige tijd blijft gehandhaafd. ‘Het moet niet gaan over de dood, het is een boek van hoop. Zijn verhaal is een aansporing om de dingen die je wilt doen nú te doen. Het is een gratis levensles, beschouw het als een cadeautje van Ruud.’