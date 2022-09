Rusteloze waarheidszoeker die filosofische debatten organiseerde in Amsterdamse nachtleven

Victor Hugo van Schenkhuysen

Omringd door zijn getrouwen lag hij gewikkeld in linnen op de baar. Iedereen was stil. Geen toespraken. Er werd wierook gebrand en naar zeegeluiden geluisterd. Precies zoals hij het had gewild.

Victor Hugo van Schenkhuysen was een aantrekkelijke, mooie man, iemand die grote diners bereidde om met anderen te kunnen filosoferen over het leven, en die dan zelf enkel een bordje rijst nam. Een Oosterse asceet, beleefd, voornaam. Een verwoed tennisspeler die ook buiten het speelveld geen angst kende en zijn mening zelden inslikte voor een andere.

Hij was een man die zich niet gemakkelijk in zijn ziel en verleden liet kijken. Een rusteloze waarheidszoeker en levensgenieter, zei hij ooit over zichzelf. Vrienden typeerden hem in een oorkonde als: ‘Vriend van koningen en bedelaars. Beschermheer van verstoten miljonairs en berooiden. Parelvisser en kruidenmenger. Culinair en filosofisch grootmeester.’

‘Hij voelde zich nergens thuis, maar redde zich overal’, zegt Marita van Onna, zijn partner sinds 40 jaar. Autonoom en onafhankelijk wilde hij zijn. Nooit wist ze wie hij ’s avonds mee naar huis bracht. ‘Ik trouw niet en ik wil geen kinderen’, zei hij tegen haar toen ze hem als 20-jarige ontmoette. ‘Hij paste zich aan, maar zich binden wilde hij niet. Het leven is altijd nu, zei hij.’

Van Schenkhuysen werd in 1948 geboren in Bandung. Zijn vader was een Nederlandse accountant, die tijdens de Japanse bezetting als dwangarbeider te werk werd gesteld aan de Birma-spoorlijn. Zijn moeder was een Thaise, vermoedelijk van koninklijken bloede. Victor groeide op in Thailand en kreeg daar les op internationale scholen. Maar toen hij 18 jaar werd, moest hij het leger in.

Thailand zat midden in de Vietnamoorlog, waar de Koude Oorlog tussen de grote machten werd uitgevochten. Victor haatte het tegen andere oosterlingen te vechten. De verschrikkingen waren zo heftig dat hij uit het leger deserteerde en afreisde naar het land van zijn vader. Hij belandde in Groningen waar hij economie en internationaal recht ging studeren.

Het waren eenzame jaren. Nederland ontving hem kil, over zijn oorlogservaringen kon hij niet praten en voor zijn moederland Thailand was hij persona non grata. Hij stortte zich op de westerse cultuur, waarvan hij bij aankomst niets begreep. Hij dronk de westerse cultuur in, las alles, de bijbel, de Koran, de Talmoed en andere heilige geschriften en laafde zich aan schrijvers en kunstenaars. ‘Het westen staat met zijn rug naar de toekomst en het aangezicht naar het verleden’, zei hij altijd, vertelde zijn goede vriendin Yolanda Bosman.

De kost verdiende hij met banen in de financiële sector zoals de bankenwereld, als bemiddelaar bij de Verenigde Naties en lange tijd als financieel adviseur van Nigerian Airlines. Nederland leerde hem kennen in het Amsterdamse nachtleven. In cafés als Richter en Hoppe sloot hij zich aan bij wetenschappers en kunstenaars, mensen die hem in zijn ogen iets hadden te vertellen. ‘Het leven is eten, drinken en beminnen der schone kunsten’, zei hij vaak.

Hij organiseerde bijeenkomsten, zoals ‘Kunstenaars Kiezen Kunst’ in 1987 voor financiële steun aan kunstenaars. Hij richtte het platform Ecce Homo en later de stichting Sociëteit Amsterdam en de Rest van de Wereld, waar hij filosofische avonden organiseerde die evengoed over Socrates gingen als over vriendschap. Het meest spraakmakend waren de filosofendiners in sociëteit De Kring, waar vaak tientallen mensen aanschoven.

In 2016 werd hij getroffen door longkanker. Hij genas op wonderbaarlijke wijze daarvan, totdat een jaar geleden zijn slokdarm aangetast raakte. Hij onderging het met rust en gelatenheid. Er restte nog slechts één wens: terug naar huis, naar Thailand. Het kwam er niet meer van. Hij overleed op 24 juli. Zijn as zal in Thailand door familie en vrienden worden verstrooid.