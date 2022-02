Rudolf verzamelt alléén Duitse horloges uit de Tweede Wereldoorlog – vooruit, en Zwitserse

Rudolf Effert Beeld Jan Dirk van der Burg

Rudolf Effert (68)

Houten

Rudolf heeft vandaag twee horloges om. Dat is geen ongebruikelijk beeld op de Rikketik-beurs in Houten, een verzamelplek voor liefhebbers van alles wat tikt en de tijd aangeeft, maar Rudolf is juist een gematigd liefhebber. ‘Jezelf beperken is het allerbelangrijkste van verzamelen. Ik verzamel alleen Duitse horloges uit de Tweede Wereldoorlog én Zwitserse, want die hebben in de Tweede Wereldoorlog voor alle landen horloges gemaakt, ook voor de Duitsers.’ Het belangrijkste bezit voor de horlogeliefhebber is trouwens een goede loep, want de gedetailleerde magie van een wijzerplaat valt vaak niet met het blote oog waar te nemen. En dan zit het grootste wonder van het radarwerk en de robijnen nog verstopt aan de achterkant.

‘Als je het binnenwerk ziet, dan gaat het pas echt voor je leven. Ik kijk weleens mee met een vriend die veel meer weet van horloges en dat is echt: wauw! Hij repareert ze ook. Nou ja, repareren: voor iedereen die een goed gemaakt horloge heeft en denkt dat-ie stuk is: hij heeft vaak maar één druppeltje olie nodig, dat is alles.’