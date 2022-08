‘Rot op met je appeltaart’, legendarisch bladenmaker Els Rozenbroek gaf menig tuttig damesblad een gepeperd profiel

Els Rozenbroek in juli 2022. Beeld Judith Jockel

Rozenbroek, een begenadigd tekstredacteur die menig tuttig damesblad een gepeperd profiel gaf, sprak over een ‘Hermès-kist’ – haar laatste rustplaats was geschilderd in hetzelfde oranje en bruin dat ook verwerkt is in de kleding en accessoires van het Franse modehuis. De mededeling kwam er uit op een voor Rozenbroek typerende manier: schaterend, met een rokerige stem, altijd licht over de ernstige zaken in het leven.

‘Het is klaar’, besloot Rozenbroek in de podcast. Ze kondigde aan te stoppen met het nemen van haar medicijnen tegen in de lever uitgezaaide melanoom. Op dinsdag 30 augustus overleed ze, op 65-jarige leeftijd.

Het ‘best bewaarde geheim van de bladenwereld’ werd Rozenbroek genoemd. Die reputatie dankte ze grotendeels aan het rauw en realistisch elan dat ze vrouwenbladen wist te verlenen. Dat deed ze onder meer door scherp geformuleerde koppen boven artikelen te plaatsen. ‘Rot op met je appeltaart’ luidde een zo’n kop. Of: ‘Wijvengezeik moet verboden worden’.

Uniek talent

Voor haar verdiensten ontving Rozenbroek kort voor haar overlijden de Mercur d’Or/LOF-prijs, een oeuvreprijs voor bladenmakers. Volgens de jury was Rozenbroek ‘een uniek talent dat al 45 jaar de toon zet bij vele magazines in Nederland’.

Rozenbroek, de vierde van zes kinderen, wist al vroeg dat het strak ingesnoerde huisvrouwenbestaan niets voor haar was. Afschrikwekkend voorbeeld was haar moeder, een vrouw met een gymnasiumdiploma op zak, die thuis bij de kinderen bleef en veranderde in een bittere, gekortwiekte vrouw.

Rozenbroek sloeg een andere weg in en begon in 1977 als leerling-journalist bij Libelle. Drie jaar later werd ze eindredacteur bij Flair en Story, om daarna hoofdredacteur te worden bij respectievelijk Kinderen, Top Santé en Vrouw Vandaag. In 2002 werd Rozenbroek freelancer en werkte onder meer voor Linda en SAAR Magazine, waarvan ze een van de oprichters was.

Voor SAAR Magazine, dat zich richt op ‘vijftigplusvrouwen die midden in het leven staan’, schreef Rozenbroek hilarische stukken over alles dat de vijftigplus-vrouw aangaat. De koppen bij de artikelen zijn onweerstaanbare clickbait (‘Krankzinnige dingen die we vroeger met kinderen deden’, ‘10 dingen die op mijn fuck-it lijst staan.’)

Sardonische toon

Dezelfde sardonische toon klinkt door in De Saarpodast, die Rozenbroek samen met collega’s Barbara van Erp en Femke Sterken dit jaar begon. In de eerste afleveringen is er een ‘kankerminuutje’ ingelast, waarin Rozenbroek luchthartig vertelt over het recent gediagnosticeerde ‘kankertje.’ Daarna gaat het al snel over andere onderwerpen, Rozenbroek wilde niet dat haar ziekte ‘haar beroep’ werd.

In de aflevering waarin Rozenbroek aankondigt dat ze zal stoppen met haar medicijninname, is ze nog even licht en geestig als altijd. Ze heeft niets met de ernst waarmee de dood soms wordt behandeld door vrienden en familie. ‘Ik heb nooit serieus geleefd. Zelfs in mijn diepste depressies was ik nooit serieus.’

Rozenbroek kreeg één zoon, met wie ze lang een verstoorde relatie had. Als moeder voelde ze zich daarom lange tijd ‘mislukt’, vertelde Rozenbroek afgelopen juli in Volkskrant Magazine. Maar ook daar wist ze zich overheen te zetten: ‘Ik heb hem geknuffeld en liefgehad en alle kansen van de wereld gegeven.’