Rosa da Silva hoopt dat haar spiergeheugen haar niet in de steek laat

Rosa da Silva. Beeld Eric Smits

Nee, echt. Als dit interview zometeen is afgelopen, gaat Rosa da Silva (35) meteen sporten. Krachttraining. Ze heeft haar sportkleding al aan. Vandaag gaat het lukken. Móét het lukken. Toen de theaters hun deuren sloten tijdens de pandemie en ze van de ene op de andere dag werkloos was, stond de winnaar van de AKF Sonneveldprijs 2019 voor een keuze: ‘Wat een ellende, ik ga me volvreten, want wat kan mij het schelen’ of: ‘Ik kan nu aan de slag gaan met gezond eten en veel sporten.’ Hoe verleidelijk junkfood en onverschilligheid ook waren, het werd de tweede optie. Ze schafte een halterstang aan met gewichten, ging online klasjes volgen, at gezond en viel 12 kilo af. Die online lessen is ze blijven volgen, ook toen de sportscholen weer opengingen. ‘Ik vind dat heel fijn, omdat je niet met andere mensen in een ruimte zit.’

Maar goed. Toen liep de pandemie (voorlopig, deels) ten einde en kon ze eindelijk weer optreden. Ze ging het theater in met Daar moet je heen, haar eerste avondvullende programma. Twintig keer heeft ze die cabaretshow nu gespeeld. Tijdens die twee razende maanden speelde haar leven zich af op het podium, of in een auto onderweg naar een podium. Maar nu is ze even een paar dagen thuis. ‘Eindelijk even iets relaxeds doen.’ Wat in het geval van Rosa da Silva behelst dat ze pizza haalt, samen met haar vriend op de bank ploft en een angstaanjagende, lugubere Deense serie over een kastanjepoppetje, een seriemoordenaar en een vermist kind kijkt. ‘Het is een soort The Bridge, maar dan erger. Veel naarder.’

Hmmm, genieten. Kan ze sowieso niet genoeg van krijgen, moorden en detectives. ‘Ook als ik in de auto zit luister ik altijd naar podcasts over moordzaken. Op de een of andere manier fascineert dat me. Ik weet niet waarom.’ Is ze zelf moordlustig? ‘Ik hoop het niet. Maar misschien ben ik ergens wel heel boos.’

Nu even geen dood en pizza, maar squats en deadlifts. Het is even geleden, maar ze vertrouwt op haar spiergeheugen. Als ze zo na twee maanden weer met die stang in haar nek staat, weet haar lijf precies wat het moet doen. Denkt ze. ‘Of ik schrik me straks helemaal de tandjes, dat kan ook.’