Ronnie Tutt (1938-2021) was meer dan een vaste Elvis-klant: ook na de dood van The King bleef hij drummen

Ronnie Tutt in 2011, tijdens een ‘Elvis Presley In Concert’ in New York. Beeld Getty Images

Wat je ook al aan Elvis Presley kon overlaten, was iemand eens flink in het zonnetje zetten – zoals hij met overgave deed voor zijn vaste drummer, Ronnie Tutt. ‘On the drums, from Dallas, Texas, the hardworking Ronnie Tutt!’ En aangemoedigd door The King sloeg Tutt dan om zich heen, alsof het zijn laatste drumsolo was, minutenlang.

Van de op 16 oktober 2021 overleden Tutt werd gezegd dat hij de boel bij elkaar hield als drummer van de TCB (Taking Care of Business) Band. Hij deed dat van 1969 tot 1977. In de begeleidingsband glorieerden ook gitarist James Burton, bassist Jerry Scheff en Glen Hardin (piano). Zij maakten in 1969 de wederopstanding mee van Elvis als live-artiest met zijn concerten in Las Vegas. En Ronnie Tutt en zijn muzikale vrienden waren getuige van de dramatische tenondergang van de grootste artiest ooit, in 1977.

Behalve een vaste Elvis-klant was Tutt ook een veelgevraagd sessiemuzikant. Denk eens aan een Billy Joel, een Neil Diamond, een Johnny Cash. Hij zat bijvoorbeeld tegelijk in de TCB Band en in de groep van überhippie Jerry Garcia. Daarover zei hij later dat het dienen van twee verschillende broodheren een interessant sociaal experiment vormde. De ene avond sloeg hij de maat in een glimmend Rhinestone-pak, een volgende avond in een afgeragde spijkerbroek, met bijpassende entourage. In een interview met Rolling Stone zei hij dat hij bij Elvis altijd stevig aan de bak moest, want de Franse slag bestond niet in het Presley-universum. Op pad met Jerry Garcia in Los Angeles kwam het nieuws van de dood van The King tot hem, en hij snelde zich naar Memphis.

Je kunt het je amper voorstellen, maar ook na het overlijden van Elvis bleef Ronnie Tutt drummen. De baardige slagwerker ging de weg op met onder anderen een Glen Campbell, een Roy Orbison en een Kenny Rogers. Onthoofd bleef ook de TCB Band bestaan. Met Zijne Heupwiegende Grootheid als virtueel leider vanaf een groot scherm trad het gezelschap nog veelvuldig op, ook in Nederland.

De dood van Tutt was reden voor Elvis Presley Enterprises, het zakelijk bolwerk van de erven Presley, om een kaarsje op te steken op het rock-’n-roll-hoofdkwartier in Memphis, Graceland. Zijn vrouw Donna liet optekenen dat het hart van Tutt het eindelijk begeven had. ‘Hij kon geen drum lick meer spelen.’