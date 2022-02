Roderick Veelo, mag ik die Neil Young-cd’s dan hebben?

Korte samenvatting van het voorafgaande: Neil Young nam kennis van de coronasceptische podcasts van Joe Rogan en dacht: niet prettig dat die op hetzelfde platform staan als mijn muziek. Hij belde Spotify: ‘Joe eruit of ik eruit.’ Spotify: ‘Jij eruit.’ Neil Young: ‘Oké.’

Klaar? Nee, natuurlijk niet.

‘Ik flikker alle cd’s van dat hypocriete hippietuig vanavond nog in de vuilnis’, tweette Telegraaf-columnist Roderick Veelo, betrouwbare vertolker van de stemming in het kamp der geborneerden. Zou hij ook Freedom wegdoen, de plaat uit 1989 waarop Young strijdbaar aankondigde altijd te blijven ‘rocking in the free world’? Ik hoop het.

Want zelf kreeg ik van alle heisa juist verrekte zin om weer eens naar die muziek te luisteren. Op Spotify kan dat dus niet meer, mijn cd’s liggen zo diep in de berging dat ik een jaar nodig zou hebben om ze uit te graven. Zou collega Veelo misschien even kunnen melden waar en wanneer hij de zakken buitenzet?