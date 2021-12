Robert Scaringe is absoluut géén Elon Musk. En toch weer wel

Dé nieuwkomer op de markt van elektrische auto's heet Rivian, van oprichter en ontwerper Robert J. Scaringe. Zonder enorme verkopen gerealiseerd te hebben, is Scaringe dankzij een succesvolle beursgang nu al miljardair en wordt hij in één adem genoemd met zijn tegenvoeter Elon Musk.

Robert J. Scaringe is geen Elon Musk. Hij zal niet snel een joint opsteken tijdens een interview. Het is onwaarschijnlijk dat hij een reddingswerker op Twitter zal beschuldigen van pedofilie. Hij heeft voor zover bekend geen plannen te verhuizen naar Mars.

Robert J. Scaringe is wel een Elon Musk. Net als de baas van Tesla is hij een fabrikant van elektrische auto’s (niet van raketten overigens). En net als Tesla is zijn bedrijf Rivian miljarden waard. Toen hij Rivian in november naar de beurs bracht, haalde Scaringe 12 miljard dollar aan kapitaal binnen. Hiermee was zijn bedrijf in een klap groter dan Ford, BMW of General Motors – terwijl er nog maar een handvol auto’s is afgeleverd. De gang naar de beurs maakte Scaringe (38) net als Musk in een klap miljardair.

Maar hier houden de gelijkenissen wel zo'n beetje op. In tegenstelling tot Musk is Scaringe geen mediagenieke showbink. Scaringe is meer het stille type. Tot voor kort zocht hij de media maar mondjesmaat op. Het liefst werkte hij in stilte aan zijn droom.

Mogelijke deal met VDL

Tijdens de bouw van de Rivian-fabriek, die de ondernemer had overgenomen van Mitsubishi in het plaatsje Normal, liet Scaringe weinig los over zijn plannen. Aan de gevel hing niet eens het bedrijfslogo. ‘Ik ben geneigd buitenstaanders niet te veel te vertellen over wat we aan het doen zijn’, zei hij tegen Forbes. ‘Laat de resultaten maar voor zichzelf spreken.’

Werken in stilte is ook nu nog het bedrijfsmotto. Vorige week ontdekte het FD dat Rivian Nederland mogelijk heeft uitgekozen als springplank naar de Europese markt en twee dochterondernemingen in Amsterdam heeft opgericht. Er komt misschien een Europese fabriek, wellicht zelfs in Nederland. Dan klinkt al snel de naam van VDL Nedcar, dat sinds het aangekondigde vertrek van BMW naarstig op zoek is naar een nieuwe klant. VDL wil niets loslaten over een mogelijke deal.

Resultaten zijn er inmiddels. Waar Europese autofabrikanten na jaren treuzelen nu om het hardst roepen dat ze een ‘Tesla-killer’ hebben gemaakt, heeft Scaringe er écht een gebouwd. Dat is de R1T, een elektrische pick-uptruck. Er zijn er ruim 50 duizend in bestelling.

Dit type auto, met een cabine en een forse laadbak, is mateloos populair in de Verenigde Staten. Een op de vijf verkochte auto’s is er een pick-up. Het oermodel, de Ford F-150, was jarenlang de best verkochte auto ter wereld. Pick-ups zijn voertuigen voor stoere types die graag de getatoeëerde onderarm op de raamstijl van de voorportier leggen, terwijl ze hun grote V8 benzinemotor laten brullen. Klimaatvriendelijke, elektrische auto’s gelden in deze machokringen als winkelwagentjes voor linkse softies.

Dat Scaringe juist voor dit type automobilist een elektrische pick-up ontwierp, is gewaagd. Aanvankelijk was hij van plan een elektrische sportwagen te bouwen (de Porsche Speedster uit de jaren vijftig is zijn favoriet), maar Scaringe bedacht zich, omdat er daarvan al zoveel zijn. Een sportcoupé was niet echt iets ‘waar de wereld op zat te wachten’, zei hij tegen Forbes. Het ontwerpteam kreeg de opdracht een pick-up te tekenen.

De eerste exemplaren daarvan (er komt ook een SUV, R1S geheten; het verzinnen van sprankelende namen is niet de sterkste troef van makers van e-auto’s – zie de Polestar 1, 2, 3, 4 en 5, de MG ZS EV en Tesla’s Model S, X, 3 en Y) rolden afgelopen november van de band. Daarmee heeft hij Elon Musk alvast verslagen, want diens futuristische Cybertruck (ook een pick-up), is jaren na de presentatie nog altijd niet te koop.

Avontuurlijke alleskunner

Scaringes R1T is een avontuurlijke alleskunner, aldus zijn bedenker, zelf fanatiek mountainbiker. ‘Je kunt ermee gaan vissen en golfen, of je neemt je familie mee voor een lunch.’ Het zijn zaken die Amerikaanse pick-upbezitters aanspreken. Tegen het autotijdschrift Autocar verklaarde de veganist Scaringe zijn keuze voor een pick-up als volgt: ‘Er zal niets veranderen in de komende tien, honderd of duizend jaar: mensen willen eropuit trekken en plaatsen ontdekken.’ Kopers kunnen voor omgerekend vierduizend euro een heuse kampeerkeuken laten inbouwen.

Als eigenaren hun benzineslurpende V8-truck inruilen voor een elektrische, helpen ze het milieu en het klimaat en maken ze het mogelijk dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van het buitenleven, zei Scaringe tegen het blad Motortrend. Dat klinkt nobel, al is een auto met een gewicht van ruim drie ton, die bedoeld is om met ruim 800 pk door de natuur te raggen, nauwelijks ecologisch verantwoord te noemen. Ook al heeft hij nog zulke olijke led-oogjes als koplampen en al is hij een stuk klimaatvriendelijker dan zijn voorgangers met technologie uit de 19de eeuw.

Beleggers lijken Scaringes verhaal te geloven. Onder meer Amazonbaas Jeff Bezos, die 700 miljoen dollar in de jonge onderneming (hoewel Rivian, opgericht in 2009, een jaar ‘ouder’ is dan Tesla) stak en voor het komend decennium honderdduizend elektrische bezorgbusjes heeft besteld. Ook Ford is gecharmeerd van Scaringes werkwijze. Zijn idee (goed gejat van Volkswagen) om op één elektrisch onderstel meerdere modellen te bouwen, leidde ertoe dat Ford een belang van 10 procent nam.

En dan was er dus die beursgang. Of Rivian zijn beloften waarmaakt, moet blijken. En of het bedrijf erin slaagt voet aan Europese bodem te krijgen, eveneens. Scaringe doet inmiddels weer waar hij goed in is: zwijgen.