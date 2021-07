Rivkah op het Veld: ‘Op mijn 10de wilde ik de eerste vrouwelijke coach van Ajax worden’

Wat zijn dit voor vragen? Naar aanleiding van Studio Tokio, het NOS-programma tijdens de Olympische Spelen, acht dilemma’s voor presentator Rivkah op het Veld (30).

De Olympische Spelen: door laten gaan of afgelasten?

‘Door corona zal het in Tokio zonder publiek zijn, dat is doodzonde: veel van het cachet en de sfeer is er dan wel af. Daarnaast vind ik het heftig dat zo’n groot deel van de Japanse bevolking niet wil dat het doorgaat. Ik had het niet erg en niet gek gevonden als daaraan gehoor was gegeven.

‘Tegelijkertijd besef ik dat er zó veel belangen van afhangen. En nu we weten dat het doorgaat, moeten we er maar het beste van maken. Het zullen wel unieke Spelen worden, al weet ik niet of dat in de positieve of negatieve zin van het woord zal zijn.

‘De tweede week van de Spelen praat ik vanuit Hilversum de live-uitzendingen aan elkaar bij Tokio Live. De eindredacteur krijgt tien lijnen vanuit Tokio binnen en moet dan daaruit destilleren welke sport voor Nederland spannend is. Vanwege het tijdsverschil met Tokio is dit allemaal ’s nachts, tussen twee en zes.

‘Om zeven uur ’s avonds zendt de NOS Tokio Vandaag uit, gepresenteerd door Sjoerd van Ramshorst, en om half tien ’s avonds Studio Tokio, met Henry Schut. Normaal gesproken komen de Nederlandse medaillewinnaars van die dag bij hem langs, maar ook dat kan door corona niet: Henry is in Scheveningen. De medaillewinnaars komen nu na thuiskomst.’

John Blankenstein of John de Bever? (1)

‘Sorry John de Bever, maar dat is duidelijk John Blankenstein. Ze spelen allebei een prominente rol in De schaduwspits, een podcast over homoseksualiteit in de sport die ik met mijn NOS-collega’s Jeroen Gortworst en Winfried Baijens heb gemaakt.

‘John Blankenstein − die in 2006 is overleden, in de podcast spreken we zijn zus Karin − was een openlijk homoseksuele topscheidsrechter die zich inzette voor homo’s in het voetbal en de sport. John de Bever is korte tijd profvoetballer geweest en ook homo.

‘In de podcast vragen we waarom er nog geen actieve Nederlandse profvoetballer uit de kast is gekomen. De Bever vindt dat we daar niet zo moeilijk over moeten doen, hij heeft zelf nooit moeilijkheden gekend vanwege zijn geaardheid. Ik zit meer op de lijn-John Blankenstein: ik denk dat het niet voor niets is dat er nog niemand uit de kast is gekomen.’

Zingen of gitaarspelen?

‘Ik speel langer gitaar, maar vind zingen leuker. Al doe ik het het liefst tegelijkertijd. Het állerleukste is uiteindelijk toch met een groep mensen muziek maken.

‘Al mijn hele leven speel ik muziek. Op mijn vierde kreeg ik pianoles. In mijn puberteit is daar de gitaar bijgekomen. Op de middelbare school zat ik in de band Lilac Wine, die stopte omdat we uit elkaar groeiden.

‘Ik zou nog tien instrumenten willen spelen en heb serieus nagedacht over een carrière in de muziek, getwijfeld of ik naar de Rockacademie of het conservatorium moest gaan. Uiteindelijk heb ik voor de journalistiek gekozen, maar als ik dan bij een optreden van Eefje de Visser ben, zoals twee weken geleden, denk ik: shit, had ik dáár niet moeten staan?

‘Mijn muzieksmaak is breed. Het gaat van metal via hiphop naar elektronisch en alles ertussenin.’

Kakker of alto?

‘Alto, 100 procent. Ik kom uit een welgestelde omgeving, ben opgegroeid in Hilversum en omstreken. Ik heb een superleuke jeugd gehad, maar paste nooit echt tussen de jongens en meisjes van mijn witte kakschool. Ik droeg broeken van Overzeas, een merk met oversized broeken in allerlei kleuren. Mijn stamkroeg stond vol metalheads met piercings en tatoeages.

‘En dat vind ik nog steeds de leukste mensen. Ik vind het fijn als mensen zichzelf durven te zijn en nog fijner als ze anders durven zijn. Ik voel me daar honderd keer meer op mijn gemak bij dan bij kakkers. Mainstream is ook maar zo mainstream.

‘Als NOS-presentator moet je met bepaalde dingen rekening houden. Ik kan moeilijk met een Overzeas-broek op tv. Voor mij is het een zoektocht geweest hoe ik mezelf kan blijven en toch bij de NOS kan passen. Dat gaat steeds beter: ik kleed me nog steeds niet als de meeste NOS-presentatoren.

Rivkah op het Veld Beeld Ivo van der Bent

John Blankenstein of John de Bever? (2)

‘Waarom er in het vrouwenvoetballer veel openlijke lesbiennes actief zijn en in het mannenvoetbal geen enkele openlijke homo? Dat heeft denk ik met zoveel dingen te maken. Ten eerste ben je in het vrouwenvoetbal niet meer de eerste. Als je nu als man uit de kast komt in de Eredivisie … ga er maar aanstaan. Dan krijg je zo enorm veel op je af − hopelijk vooral positieve, maar ongetwijfeld ook negatieve reacties. En niet iedereen is er voor gemaakt om op de barricaden te staan.

‘Ik kan me daarnaast voorstellen dat een homo die overweegt op voetbal te gaan, denkt: mwah, misschien is dat geen fijne plek voor mij.

‘We spreken in de podcast de Belgische professor Wim Derave, die een biologische oorzaak noemt. Volgens hem vallen foetussen − jongens en meisjes − die in de baarmoeder worden blootgesteld aan veel testosteron, vaker op vrouwen en zijn die later eerder geneigd balsporten te spelen. Met weinig testosteron zou je vaker op mannen vallen en op sporten als turnen en schoonspringen gaan.

‘Op die theorie is best wat af te dingen. Een moeder met een tweeling reageerde op de podcast: haar ene zoon zat op voetbal en had een vriendinnetje, terwijl haar andere zoon piano speelde en op jongens viel. Terwijl ze toch in dezelfde baarmoeder hebben gezeten. Maar sommige stereotypen zijn er wel met een reden. Veel lesbiennes die ik ken zíjn stoerder dan heterovrouwen en meer geïnteresseerd in sport.

‘Na een lange zoektocht hebben we in De schaduwspits één homoseksuele prof gesproken. Hij zit nog in de kast, we zeggen alleen dat hij actief is op het hoogste niveau in de voetbalwereld. Ik denk wel dat de eerste binnen drie jaar uit de kast komt. Het feit dat bij Engeland-Duitsland de aanvoerders Harry Kane en Manuel Neuer allebei een regenboogaanvoerdersband droegen gaat niet meteen het verschil maken, maar is wel hoopgevend.’

Suse van Kleef of Jeroen Grueter?

‘Tussen twee collega’s ga ik natuurlijk geen keuze maken.

‘Ik ben wel blij dat Suse onze eerste vrouwelijke voetbalcommentator is en hoop dat ze de eerste van velen is. Het heeft veel te lang geduurd. Er zijn plekken bij de NOS waar vrouwen echt ondervertegenwoordigd zijn. Op de zichtbare posities is dat bij de commentatoren en verslaggevers.

‘De verhoudingen moeten naar fiftyfifty. Representatie is zó belangrijk. Ik denk dat er de afgelopen jaren veel meisjes zijn afgehaakt in de sportjournalistiek omdat ze dachten dat ze er niet tussen zouden passen.

‘Ik doe dit werk nu acht jaar en ik heb ook weleens het gevoel gehad dat ik niet de wind mee had. Ik dacht altijd: hard blijven werken, dan zien ze vanzelf dat ik getalenteerd ben.’

Rivkah op het Veld Beeld Ivo van der Bent

Ajax-coach of minister-president?

‘Dat waren vroeger mijn droombanen. Op mijn 10de zei ik: ik wil de eerste vrouwelijke coach van Ajax worden. Eigenlijk best gek dat dat feministische er op die leeftijd al in zat.

‘Ik denk dat ik het nu allebei niet meer zou willen. Van dagelijks op een voetbalveld staan, word ik niet gelukkig, denk ik. De politiek lijkt me een gave wereld om in te werken en het is fijn als je de wereld kunt veranderen, maar ik denk dat het er heel zwaar is. Maar als ik moet kiezen, kies ik minister-president.’

Wel of geen vragen over je geaardheid?

‘Door De schaduwspits te maken, heb ik het over mezelf afgeroepen, dus begrijp ik het wel. Als interviewer ben je op zoek naar een mooi verhaal of naar iets moeilijks, een berg die beklommen is in het leven, en dan kom je vaak hierop uit. Maar op een gegeven moment denk je ook: interviewer, google even iets langer of denk iets langer na. In een ideale wereld zou ik in een bijzin zeggen dat ik met mijn vriendin in Amsterdam woon. Zo kun je het normaliseren. Maar nu krijg ik vragen als: hoe was het om uit de kast te komen?

‘Ik vind dat prima. Ik schaam me helemaal niet voor mijn geaardheid. Ik ben superblij dat ik lesbisch ben. Toen iemand ooit vroeg wie ervoor zou hebben gekozen om lesbisch of homo te zijn, was ik de enige die mijn hand opstak.

‘Maar ik heb ook meegemaakt dat interviewers voetbalsters voor het blok zetten over hun geaardheid, terwijl zij daar helemaal niet zo open over zijn. Dat moet natuurlijk niet.’

Tokio Live is vanaf 23/07 dagelijks van 02.00-06.00 uur te zien bij de NOS op NPO 1. Rivkah op het Veld presenteert vanaf de tweede week.