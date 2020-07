Rishi Sunak, het gulle goudhaantje van de Britse regering

Premier Boris Johnson (l) en minister van Financiën Rishi Sunak desinfecteren hun handen voor een potje tafelvoetbal. Beeld AFP

Rishi. Zo wordt in India een heilige genoemd, een denker, een visionair. Deze status past bij Rishi Sunak, de held van de Britse coronacrisis. De ster van deze knappe, rijke en charmante minister van Financiën is inmiddels zo hoog gerezen dat hij net als zijn baas Boris Johnson steeds vaker met zijn voornaam wordt aangeduid. Zijn missie is het redden van de Britse economie, een keynesiaans project waar niet op een miljard meer of minder wordt gekeken. Als dat lukt, komt de droom van deze 40-jarige Brit van Indische komaf dichterbij: het premierschap.

Met een stralend gezicht speelde ‘Dishy Rishi’ woensdag voor ober bij een filiaal van Wagamama in Londen, een fotomoment waarbij hij per ongeluk kipgerechten bezorgde bij een tafel met vegetariërs. De misser deed niets af aan de boodschap aan zijn landgenoten: help de horeca en ga uit eten. Of zoals een van de ochtendkranten speels kopte: Come Dine With Me. Bij zijn tussenbegroting had Sunak aangekondigd dat de regering in augustus doordeweeks de helft van de maaltijden gaat betalen, om de Britten terug naar de pubs en restaurants te lokken.

Het was Sunaks meest in het oog springende steunmaatregel. Om massaontslagen te voorkomen krijgen bedrijven duizend pond voor elke werknemer die ze in dienst houden als na de zomer de looncompensatieregeling afloopt. Britten hoeven komend half jaar geen zegelrecht te betalen bij het aanschaffen van een woning. Alleen deze maatregelen al kosten dertig miljard pond. De totale rekening van de lockdown is opgelopen tot 300 miljard en het einde is niet in zicht. Geld uitgeven is geen probleem, anders dan na de kredietcrisis van 2008.

Ten tijde van die crisis werkte Sunak nog in de Londense City, om precies te zijn bij een activistisch hedgefonds dat een rol speelde in de fatale overname van ABN Amro door de Royal Bank of Scotland. Volgens het Britse ministerie van Financiën, dat nog steeds met schulden zit van die geschiedenis, was Sunak daar zelf niet direct bij betrokken. Wel was hij actief bij andere financiële avonturen die van hem een multimiljonair zouden maken. Niet dat hij om geld verlegen zat. De vader van zijn vrouw Akshata, de ict-ondernemer Narayana Murthy, is een van de rijkste mannen van India.

Net als zijn collega van Binnenlandse Zaken Priti Patel is Sunak een kind van Indische immigranten die in de jaren zestig Oost-Afrika waren ontvlucht om een nieuw leven te beginnen in het Verenigd Koninkrijk. Hij groeide op in Southampton, en zijn ouders waren rijk genoeg om hem naar Winchester College te sturen, een prestigieuze kostschool. Studeren deed hij, net als vrijwel het hele kabinet, op Oxford, waarna hij als analist bij Goldman Sachs zijn entree maakte in de City. Bij de verkiezingen van 2015 werd Sunak namens de Conservatieve Partij gekozen tot lid van het Lagerhuis.

De Britse premier Boris Johnson (l) en de Britse minister van Financiën Rishi Sunak. Beeld AFP

Eerder dit jaar werd Sunak, een overtuigd brexiteer, minister van Financiën, nadat Sajid Javid ruzie had gekregen met Johnsons topadviseur Dominic Cummings. Sunaks missie was het Brexit-bestendig maken van het land, maar door de coronacrisis veranderde alles. Na de controversiële beslissing van Johnson en Cummings om het land met een lockdown drie, vier maanden op slot te gooien, was het aan Sunak om ervoor te zorgen dat burgers huren en hypotheken konden betalen en dat ze ook na deze economische ijstijd nog banen zouden hebben.

Op de financiële ruimte die hij daarvoor heeft gekregen zou menig socialistische machthebber jaloers zijn. Met zijn vrijgevigheid en vertrouwenwekkende lach is Sunak, die veel vrouwelijke bewonderaars heeft, de hoop in bange dagen op een eiland dat op alle fronten zwaar getroffen is door de coronacrisis. Hij gokt op een V-vormige ontwikkeling van de economie: een diepe dip gevolgd door een scherp herstel. De V van Victory, niet in de laatste plaats voor het merk ‘Rishi’.