Rihanna heeft een geniaal pr-brein (of een goed pr-bureau) en Angela de Jong ís ons medialandschap

Buik

Je moet een goed pr-bureau hebben, of gewoon zelf een geniaal pr-brein, om je zwangerschap wereldkundig te maken op de manier waarop Rihanna dat deze week deed.

Ze ging met haar vriend Asap Rocky wandelen door hun wijk, Harlem. De paparazzi liggen er blijkbaar dag en nacht achter een vuilnisbak, want die konden niet weten hoe Rihanna net die dag naar buiten zou stappen: in een lange roze donsjas, waaruit een blote, met juwelen en een gouden kruis beklede, heel zwangere buik naar voren priemde.

Bam. Buik. De foto vloog de wereld over, en uw sterrenkijker dacht alleen maar: was er niet net een sneeuwstorm in New York? Dit is koud! En dan nog met zo’n kil gouden kruis tegen een toch al op spanning staand buikje.

Maar al die moederlijke gedachten van ‘meid, doe toch een sjaal om’ waren niet nodig, want een artikel op roddelsite TMZ meldde: ‘Ze waren niet lang buiten, want het was behoorlijk koud, dus ze gingen al snel terug naar hun appartement.’

Dit was dus echt een kwestie van: jas aan, kruis om, naar buiten stappen, twee seconden wachten tot een paparazzo je betrapt en weer lekker naar binnen. De sociale media doen verder hun werk, en hop, je bent bijgeschreven in de canon van iconische zwangerschappen à la Demi Moore en Beyoncé.

Zo makkelijk kan het zijn. Je moet er alleen wel even opkomen.

Macht

Een ster die minder voor de hand liggend is dan een type als Rihanna, is Angela de Jong. Toch is De Jong niet meer weg te denken uit ons medialandschap, sterker nog: ze ís ons medialandschap. Of in ieder geval een belangrijke bergketen in dat landschap.

Je zou het niet verwachten van een tv-columnist van het AD die haar dagen zappend en mopperend doorbrengt. De Jong heeft geen heel duidelijk gevoel voor humor of de flair die mensen die naar grote sterrenhoogten stijgen meestal hebben. Toch is ze bijna altijd op tv, schopte ze het tot cultheld in Promenade en mag ze over alles haar mening geven.

Deze week kwam de ultieme bevestiging van De Jongs macht: ze werd genoemd in het statement van Linda de Mol. Het derde statement, inmiddels, sinds de uitzending van Boos.

Dit derde statement stuurde De Mol de wereld in om te zeggen: ‘Ik heb besloten helemaal niets meer te zeggen.’

De Mol was in haar nog best lange mededeling tussen de regels door duidelijk ziedend op De Jong, of eigenlijk niet echt tussen de regels door, en noemde haar ‘de grote aanvoerster van deze bizarre hetze, die sneue, intens valse Angela de Jong’.

Hierop moest Angela de Jong dan weer in haar eigen mediapodcast én Goedemorgen Nederland commentaar geven – als je Angela de Jong bent, moet je de hele tijd Angela de Jong bespreken. ‘Ik heb een column geschreven, zij heeft erop gereageerd en ik ga niet weer een column schrijven over deze reactie van haar’, was uiteindelijk haar conclusie.