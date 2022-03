Riet van Pelt (100): ‘Mensen waren zo bang voor elektra, dat ze geen gloeilamp durfden in te draaien’

Riet van Pelt-Bijnen: ‘Ik zou eigenlijk wel zo’n ding willen waarmee je foto’s kunt maken en versturen. Dat lijkt me erg leuk.’ Beeld Aurélie Geurts

Riet van Pelt zit er statig bij, aan de eettafel in haar royale, brandschone driekamerappartement in Dongen. Met gestrekte rug, de handen plat op tafel en een oplettende blik, duidelijk een vrouw die zich niet zomaar iets op de mouw laat spelden. Voor haar generatie was de Brabantse haar tijd vooruit, want ze heeft altijd fulltime gewerkt en combineerde dat moeiteloos met een gezin met vier kinderen. Het woord ‘moe’ komt in haar vocabulaire niet voor. Aanpakken en doorzetten als het even tegenzit, is haar credo.

Hoe gaat het met u?

‘Voor iemand van mijn leeftijd kan ik zeggen: goed. Ik woon zelfstandig, heb geen dieet en als het even kan, drink ik een keer in de week een borrel, of een glaasje port met mijn buurvrouw. Je moet er iets van maken. Mijn vier kinderen hebben het zo geregeld dat elke dag een van hen langskomt. In dit complex wonen allemaal eenlingen, veel ouderen die hun partner verloren hebben. We hebben goed contact met elkaar. Met de buurman ruil ik elke dag van krant. Dan krijgt hij begin van de middag van mij BN De Stem en ik van hem Het Financieel Dagblad en de Volkskrant, maar niet eerder dan dat hij de puzzel heeft gemaakt.’

Dat is flink wat leesvoer op een dag

‘Ook lees ik veel detectives en historische boeken, ik heb net een interessant boek over Napoleon uit. Dat was me er ook eentje, een landjepikker. Ik blijf graag op de hoogte van wat er in de wereld speelt, vooral van het financiële en het zakennieuws. Er zitten gemene bedrijven bij, zoals grote supermarkten die leveranciers uitzuigen. Bij aanbiedingen moet je opletten, want er zit altijd wel een addertje onder het gras. Alles is groot tegenwoordig en het gaat alleen nog maar om geld, geld, geld, om zoveel mogelijk te verdienen, soms ten koste van de gemeenschap. Dat was vroeger wel anders. Als je een eigen zaak had, zoals mijn man en ik, dan ging het er vooral om om anderen te helpen. En je wilde niet meer rekenen dan je toekwam. Dat zie je nu nauwelijks nog. De kleintjes hebben bijna geen kans op overleven meer. ’

Doet u alleen boodschappen bij kleine winkels?

‘Zoveel mogelijk: ik haal brood bij de bakker, vlees bij de slager en groente bij de groenteboer. Hier in de buurt heb je ook een kweker die aan huis verkoopt, dat is een goed initiatief want zo krijgt die een eerlijker prijs dan via de supermarkt, die kwekers tegen elkaar uitspeelt voor de laagste prijs. De supermarkt mijd ik zoveel mogelijk, met hun kaasafdeling zo groot als mijn huiskamer. Wat moet je dan kiezen?’

Wat voor een bedrijf heeft u gehad?

‘Mijn man Jos was elektricien. Ik ontmoette hem in de carrousel op de kermis in Dongen. Het klikte meteen. Toen we tijdens de oorlog verkering kregen, vertelde hij algauw dat hij een eigen zaak wilde beginnen, en vroeg wat ik daarvan vond. Ik was direct enthousiast, dus hij wist dat hij bij mij aan het goede adres was. We deelden onze ondernemerszin. We besloten na ons huwelijk in 1944 een winkel te beginnen met klein elektraspul, zoals stekkers en snoeren. Ik bestierde de winkel, terwijl mijn man op pad ging voor reparaties en de installatie van apparatuur. We begonnen in de voorkamer van het huis dat we na ons huwelijk huurden. In de beginjaren werd mijn man zelfs gebeld als de gloeilamp bij een boer stuk was. De mensen waren nog zo bang voor elektriciteit, dat ze niet zelf een nieuwe lamp durfden in te draaien. Na de oorlog begon de zaak steeds beter te lopen. Jos repareerde veel radio’s, die kapot uit de schuilplekken waren gekomen. In de winkel had ik aanvankelijk nog niet zo veel spullen, maar met de opkrabbelende economie en de toename van de welvaart, kwamen de driekoppers – die elektrische scheerapparaten – en strijkijzers, centrifuges, wasmachines, koelkasten en televisies. Ons assortiment werd steeds uitgebreider en het werd drukker en drukker. Op een gegeven moment hadden we wel twaalf monteurs in dienst. We hadden het goed, maar hebben er altijd hard voor moeten werken.’

Bestierde u de winkel ook alleen toen de kinderen kwamen?

‘Natuurlijk. Ik heb altijd fulltime gewerkt. Heerlijk vond ik het, elke dag in de weer met klanten. Er was ook weleens tegenwind, als een klant lastig was, zijn rekening niet betaalde, of er iets misging met de belastingaangifte. Maar grote tegenslagen hebben we nooit gehad.’

Een fulltime werkende moeder was bijzonder in die tijd, waarin een ‘goede’ moeder bij huis en haard hoorde te zijn.

‘Je werd in die tijd niet eens aangenomen als je als vrouw met kinderen ging solliciteren. Met een eigen zaak kon je wel betaald werk doen. Ik had het in mij om ondernemer te zijn, ik ben pittig, een aanpakker. Mijn kinderen zijn niets tekortgekomen. De zondag was altijd voor het gezin en in de zomer gingen we twee weken kamperen, eerst in Zeeland en later in Frankrijk. Van ons drukke leven heb ik niks geen moeilijke kinderen gekregen. Alle vier waren ze vroeg zelfstandig en ze zijn allemaal goed terechtgekomen. We hebben ze geleerd flink te zijn.’

Hoe leerde u uw kinderen flink te zijn?

‘Een keer gingen we met het hele gezin kamperen in Zuid-Frankrijk. We waren aan zee en het weer was zo slecht, dat we besloten naar Parijs te gaan. Onze oudste dochter had net haar rijbewijs. Mijn man zei tegen haar: ‘Ans, jij mag ons naar Parijs rijden.’ Hij gaf haar het vertrouwen. Ze is er een goede chauffeur van geworden.’

‘Ik ben moe’ mocht je nooit zeggen, vertelde uw jongste dochter.

‘Nee, van vermoeidheid wil ik niks weten, tenzij er iets heel ernstigs is. Je moet altijd volhouden, doorgaan, niet opgeven. Denken ‘ik kan niet meer’ helpt niet. De geest beheerst het lichaam, daarom moet je nooit triest in een hoekje gaan zitten.’

Een jeugdfoto van de vier kinderen van Riet van Pelt-Bijnen: Wim, Frans, José en Ans. Beeld Aurélie Geurts

Kreeg u weleens commentaar als werkende moeder?

‘Nee. Waarom zou een vrouw geen betaald werk doen? Als ik vroeger als kind de buurvrouwen op straat met de armen over elkaar zag staan kletsen, dacht ik altijd: hebben jullie niks beters te doen?’

Kinderopvang of naschoolse opvang was er nog niet, hoe deed u dat?

‘We woonden boven de winkel, dus ik kon een oogje in het zeil houden. De kinderen kwamen vaak langs en hielpen op een gegeven moment ook mee. Nu moet ik wel zeggen dat we een meisje in huis hadden. Nellie, heette ze. Haar vader was jong gestorven en als oudste dochter van het gezin met zeven kinderen moest zij de kost gaan verdienen. In die tijd was er nog geen steun van de overheid, hooguit wat van de kerk. Zodra ze trouwde mocht ze van haar man bij ons blijven werken totdat ze haar eerste kind zou baren. Maar zwanger werd ze niet, dus ze bleef.’

In wat voor een gezin bent u zelf opgegroeid?

‘Een voor die tijd klein gezin, met twee kinderen, mijn broer en ik. Mijn ouders waren lieve, goede mensen. Vader werkte als ambtenaar voor de gemeente. Hij had altijd werk, armoede kenden wij niet. Die was er wel om ons heen, want de werkloosheid was groot in die tijd. Als ik met mijn moeder naar de markt ging, stonden mensen in lange rijen te wachten op steun. Twee keer per dag moesten ze stempelen om 8 gulden in de week te krijgen, vernederend. Ik weet nog dat werklozen als werkverschaffing een zwembad in Oosterhout moesten bouwen. Mijn vader was een goed katholiek, bad voor het eten, ging zondags naar de kerk en las de Volkskrant, dat hoorde er toen bij. Er mocht geen kréúkje in de krant komen. Voor mijn moeder was het geloof niet zo belangrijk. Ze was wat losser. In de oorlog hield ze een varken.’

En u, bent u gelovig?

‘Het is verwaterd. Het grote geloven past niet meer in deze tijd, mensen willen kerkelijke leiders niet meer gehoorzamen. Die bemoeiden zich in mijn jeugd met de gezinnen: hoe meer kinderen hoe beter, want hoe meer katholieke zieltjes hoe groter en machtiger de kerk. De mensen zijn slimmer en zelfstandiger geworden, bepalen liever zelf wat ze doen. In de verte geloof ik nog wel dat er iets is, de natuur zal niet zomaar zijn opgekomen. Maar of God bestaat, is niet te bewijzen. Ik neem het niet meer zomaar aan, zoals vroeger. En om goed te zijn voor de medemens heb je de kerk niet nodig.’

Heeft u de digitalisering kunnen bijbenen?

‘Ik heb een computer. Als ik een interessant artikel in de krant lees, en er staat een verwijzing bij naar internet, dan tik ik weleens www in, om meer informatie. Verder doe ik er niks mee. Mijn kinderen regelen mijn bankzaken op de computer, want ik ben bang een verkeerd knopje aan te raken. Ik zou eigenlijk wel zo’n ding willen waarmee je foto’s kunt maken en versturen. Dat lijkt mij erg leuk, maar mijn kinderen zeggen dat het veel te ingewikkeld is voor mij.’

Dat valt wel mee. Er zijn meer 100-jarigen met een smartphone.

‘Oja? Je zou zeggen dat als een kind van 12 jaar ermee overweg kan, ik het ook moet kunnen. Zal ik het toch doordrukken?’