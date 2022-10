‘Ria was zo angstig dat ze niet meer naar buiten durfde’

Beeld Anne Stooker

‘Bij de galerijflat belde ik aan. Vanaf de bovenste woonlaag deed Ria open, via de intercom, zonder te vragen wie er beneden voor de deur stond. Boven wachtte ze me op. Ik schat dat ze rond de 90 was. Ze liep met een rollator, was weduwe, geen kinderen, eenzaam – het perfecte slachtoffer voor het boevengilde met een babbeltruc.

‘‘Goeiemiddag, ik ben Brenda, de wijkagent’, zei ik. ‘Ik hoor dat u bent bestolen.’ In haar woonkamer legde ze uit hoe ze was opgelicht. Een aardige man had aangebeld en zei dat hij van de woningbouwvereniging was en een lekkage kwam controleren. Ze wilde hem binnenlaten, maar hij zei: ‘Gaat u maar voor, want u weet de weg.’ Hij leek de voordeur achter zich dicht te trekken – maar dat deed hij niet – en samen liepen ze naar de badkamer. Daar zette hij de kraan wijd open waardoor ze niets meer hoorde.

‘Ondertussen had een handlanger in haar slaapkamer het sieradenkistje uit haar nachtkastje gepikt. Toen ze vertelde dat daarin de trouwring van haar overleden man zat, barstte Ria in tranen uit. Het is kinderachtig om oude mensen te bestelen die weerloos zijn. Ik kan daar heel slecht tegen.

‘Tot mijn stomme verbazing kreeg ik een paar weken later de melding dat er wéér iemand bij haar binnen was geweest met zo’n oplichterstruc. Nu was er geld bij haar gestolen. Ria was inmiddels zo angstig dat ze niet meer naar buiten durfde, niet eens om boodschappen te doen. Mijn hart brak.

‘In mijn wijk was oplichting van ouderen schering en inslag, bij haar was het dus zelfs twee keer gebeurd. Ik dacht: wat kan ik doen om zulke mensen te beschermen? Ik besprak mijn frustraties in het buurthuis met Ans, de maatschappelijk werkster, en samen kwamen we op het idee om een weerbaarheidstraining voor oude mensen op te zetten. Ans kende een stel dat zelfverdedigingslessen gaf; een boom van een vent en een pittige vrouw. Met z’n vieren draaiden we een training van twaalf lessen voor 60-plussers in elkaar. We maakten flyers, ‘Ouwer met power’, die we in brievenbussen stopten en ronddeelden in verzorgingshuizen en op de Dappermarkt. We begonnen met veertien plekken, en het zat vol.

‘De eerste bijeenkomst herinner ik me nog goed. We hadden koffie en koekjes, schoven in het buurthuis alle tafels aan de kant en zetten de stoelen in een kring. Benieuwd wachtten we op de deelnemers. En ja hoor, wie kwam daar binnen? Ria, bijna 90, leunend op haar rollator. Geweldig.

‘We deden een kennismakingsrondje. Ria vertelde dat ze twee keer was bestolen, en weer schoot ze vol. Veel slachtoffers van babbeltrucs schamen zich, voelen zich dom dat ze erin trappen. Maar dit was een groep gelijkgestemden, iedereen had nare dingen meegemaakt. Een van de vrouwen had zelfs een vuurwapen tegen haar hoofd gekregen. Ze steunden elkaar, het werd al snel een hechte club.

‘Twaalf weken lang kwamen we elke dinsdagochtend bij elkaar. De verhalen van de deelnemers gebruikten we als voorbeelden in rollenspellen. We toonden filmpjes, leerden ze alles over babbeltrucs, legden uit dat je met hangjongeren gewoon een vriendelijk gesprek kunt aangaan en hoe ze zichzelf konden verdedigen. De trainer maakte een rondje en zei: ‘U staat niet goed. Kom op, tieten vooruit en schouders naar achteren! Straal zelfverzekerdheid uit.’

Hij leerde dat je iemand die te dichtbij komt op z’n tenen moet trappen, dan gaat de focus naar zijn voeten en kun je een knietje geven of zo’n man bij z’n zak beetpakken. ‘En dan niet knijpen’, zeiden we, ‘maar drááien’, waarbij we een draaibeweging met onze handen maakten. Daar werd ontzettend om gelachen het werd ons wekelijkse slotwoord: ‘Niet knijpen, maar drááien.’ Alleen al het feit dat die trainer zo’n forse vent was waar ze alles mee mochten doen, zelfs hem meppen, hielp veel deelnemers over hun angsten heen. Het stadsdeel verstrekte veiligheidscameraatjes en kierstandhouders voor op hun deuren, wij deelden fluitjes uit om herrie mee te maken als ze op straat werden lastiggevallen.

‘De cursus hebben we enkele jaren georganiseerd, drie keer per jaar. De ouderen kwamen er graag naartoe. Het was een succes en de cursus is ook in andere stadsdelen uitgerold, totdat ons initiatief helaas werd wegbezuinigd. Mijn smeekbrief naar het stadsdeel mocht niet baten. Dat is jammer, want met de cursus konden we ellende voorkomen, dat gaf me enorm veel voldoening. Politiewerk is altijd repressief. Je weet: een onderzoek achteraf leidt meestal tot niets, mensen weten de verdachte of hun sieraden niet goed te omschrijven en het heeft niet veel prioriteit, dus de pakkans is klein. Deze trainingen werkten wél.

‘Ria heeft er in ieder geval baat bij gehad. Na de cursus zei ze: ‘Dankzij jullie durf ik de straat weer op.’ Het was prachtig: ze kwam ineengedoken binnen, als een angstig vogeltje, en ging na twaalf weken fier rechtop weer naar buiten. Een mooier compliment kun je niet krijgen.’