René Feller (1942-2019): Hij was geen topcoach, maar maakte meer mee dan Guus Hiddink en Dick Advocaat bij elkaar

René Feller.

In Koeweit deden de spelers tijdens de training de voetbalschoenen uit en gingen naar de moskee om te bidden. In Eritrea raakte hij een half elftal kwijt omdat bij elke uitwedstrijd wel een paar spelers asiel aanvroegen. ‘En in Rwanda had de leger­generaal een sergeant langs de lijn geposteerd die stokslagen uitdeelde aan spelers die te laat op de training kwamen’, vertelt Leo Jong die Fellers biografie Het zwarte schaap van de KNVB schreef.

René Feller was geen topcoach, maar hij maakte meer mee dan Guus Hiddink en Dick Advocaat bij elkaar. Hij was trainer in de voetbalontwikkelingslanden Koeweit, Eritrea, Rwanda en Ethiopië. Toen hij in juni 2004 als bondstrainer op het vliegveld van Eritrea aankwam, werd zijn laptop in beslag genomen. Er waren daar geen clubs, geen faciliteiten en er was geen ­organisatie. Louis van Gaal, toen trainer van AZ, had hem ballen, ­pylonen en shirts meege­geven, ­zodat de wedstrijden werden gespeeld met ‘Actus Notarissen’ op de borst. Bij een van de interlands sliep hij met de spelers op het vliegveld omdat er geen geld was voor het hotel. Feller leerde de Eritreeërs het Nederlandse kaartspel pesten, zodat ze zich niet verveelden.

‘Hij heeft twaalf jaar in al die landen een fantastische tijd gehad. Hij vond het wel heel jammer dat de KNVB hem niet tot de trainerscursus voor betaald voetbal toeliet’, zegt zijn dochter Ilse Feller.

René Feller overleed 18 augustus in het vlak bij Hoorn gelegen Zwaag, nadat hij de laatste jaren was gaan sukkelen met zijn gezondheid als gevolg van prostaatkanker. Zijn dochter Ilse schiet nog steeds vol: ‘Hij was iemand die het leven opvrat. Tegenover zijn fietsvrienden wilde hij nooit van ziekte weten: ‘Als dit geouwehoer over is, gaan we er weer tegenaan’, zei hij.’

Feller was de enige zoon (hij had nog twee zussen) van een winkelier in porselein en glas in Hoorn. Van jongsaf was sport zijn grote passie – of het nu biljarten, schaatsen (hij zat nog in de schaatsselectie met Peter Nottet), wielrennen of voetballen was.

Hij speelde bij de lokale amateursclubs Always Forward en Hollandia. Daarna werd hij trainer bij verschillende amateurclubs in de kop van Noord-Holland. Hij ging in de zaak van zijn vader, maar had al snel door dat Feller met zijn duurdere spullen de concurrentiestrijd met het eveneens in Hoorn opgerichte Blokker niet zou kunnen winnen.

In 1997 kwam Feller in een biljartcentrum een Egyptenaar tegen. Die vertelde dat de bond in Koeweit nog iemand zocht voor het trainen van een jeugdelftal. Binnen een week had Feller een contract en vertrok met zijn vrouw en dochter. Veel in te brengen had hij niet. De sjeiks stelden zelf de spelersgroep samen. Pas toen hij het eerste elftal van Qadsia kon gaan trainen, bleken zijn kwaliteiten.

Tot ieders verrassing veroverde Feller een jaar later met de club de Arab Cup, de Arabische versie van de Champions League. Meteen was zijn naam gevestigd. Begin 2004 vroeg de ambassadeur van het straatarme Eritrea hem de jeugdselectie te trainen. De Fifa schonk geld voor de aanleg van een kunstgrasveld. Het geld verdween in de zakken van corrupte machthebbers. Feller moest met zijn spelers blijven trainen op een zandvlakte met doelen zonder netten.

Eritrea beviel niet echt. Toen hij een baan kon krijgen als hoofdtrainer bij APR FC uit Rwanda ging hij daar aan het werk. In 2009 won hij de nationale beker. Daarna keerde hij terug in Nederland. Met uitzondering van een uitstapje naar Ethiopië waar hij enkele maanden Saint-George trainde, zette hij er een punt achter. Op zaterdag en zondag ging hij met oude voetbalvrienden kijken naar de lokale clubs Zwaluwen ’30 en Always Forward.