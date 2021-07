Relatie verbreken vanwege eenrichtingsverkeer in bed?

Op mijn 63ste kreeg ik een relatie met een leeftijdsgenoot die net als ik nog fit en levenslustig is. Wij genieten nu anderhalf jaar van elkaar en hebben veel gemeen. Ook ons seksleven speelt een belangrijke rol. Helaas is het steeds meer eenrichtingsverkeer geworden: hij laat zich verwennen en toont amper interesse in mijn genot. Ik heb er met hem over gepraat, maar het moet zoals hij het graag heeft. Ik word hier erg ongelukkig van, vrijen is voor mij een wezenlijk onderdeel van een relatie. Wat zou u doen? De relatie verbreken of doorgaan en genieten van alle fijne dingen die wij wel samen hebben? Vrouw (65), naam bij redactie bekend

Zoek een leukere

Wegwezen, bescherm jezelf tegen dit soort teleurstelling. Deze man heeft blijkbaar onder een steen geleefd de laatste decennia. Lijkt me ook wat te oud en te weinig gemotiveerd om nog een andere houding aan te leren. Zoek een leukere. Henri Prins (76), Roderwolde

Gewone vriend

Als u op een dag minder verliefd bent, is het niet prettig meer om met iemand te vrijen die alleen maar aan zichzelf denkt. Waarschijnlijk komt zijn egoïsme dan steeds meer naar boven drijven. Dat wordt mettertijd een frustratie. Ik zou deze man als gewone vriend aanhouden (zo gedraagt hij zich immers al) en lekker gaan daten met anderen met wie u wel een klik heeft tussen de lakens. Shaïsta Joemmanbaks (33), Den Haag

Knikkerzak

Laat u niet gek maken door de huidige mode, dat zelfrespect significant zou correleren met jong zijn en (ook nog ‘goede’) seks hebben. Volgens míj (gepensioneerd docent Levensbeschouwing) is seks slechts één van de met honderd glanzende stuiters gevulde knikkerzak des levens. Harry Beishuizen (76), Amsterdam

Als u iets mankeert

U heeft nog niet zo heel lang een relatie en het is nu al eenrichtingsverkeer. ‘Het moet zoals hij het graag heeft’. Wat denkt u dat er gebeurt als u iets gaat mankeren? Dat heeft hij ook niet graag. Wegwezen en iemand zoeken met wie de relatie gelijkwaardiger is. Irene Hofmeijer (63), Rijswijk

Masturbeer tijdens of na

Zorg voor uw eigen genot, dat wil zeggen: masturbeer waar hij bij is, tijdens de daad of erna. Het is intiem, want hij mag het zien en wellicht steekt hij er ook nog wat van op. Marguérite Jonkers (68), Brummen

Gekkigheid

Ik zal het kort houden. Maak dat u wegkomt. Dit is egoïstisch gedrag en het zou best kunnen dat zich dat ook op andere terreinen gaat manifesteren (of al gebeurt). U kunt de kwestie op allerlei manieren weg rationaliseren, maar uiteindelijk wordt u ongelukkig. Ikzelf bevind mij (gelukkig) ook in een nieuwe relatie. Natuurlijk hou ik rekening met haar, wat is dat voor gekkigheid van uw vriend? Henk Brekelmans (69), Zutphen

Ze bestaan

Misschien zit er nog een leuke vriendschap in en kunnen jullie samen af en toe op stap gaan. Hopelijk komt u opnieuw een leuke man tegen. Eentje die er alles aan gelegen is om u te laten genieten. Ze bestaan hoor. Tecla Boonstra (60), Amsterdam

Keuze genoeg

Aantrekkelijk gevonden worden en seksueel begeerlijk zijn in een wederzijds actieve (ook seksuele) relatie is belangrijk voor je. Bovendien heb je nog pakweg tien tot vijftien jaar om hiervan te genieten. Ofwel laat je man zijn begeerte voor je voelen, ofwel staat hij je een seksvriend toe, ofwel gaan jullie uit elkaar. Keuze genoeg, maar wel aan hem om te kiezen. Dirk Van Meldert (55), Aalsmeer

