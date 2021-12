‘Regisseur zijn past goed bij mijn karakter. ‘Nee Chaqib, je moet hoger springen’, zou ik dan zeggen

Chaqib (links) en Charaf (rechts) Mohammedamin Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie wonen jullie?

‘In Den Hoorn met onze vader Robbert (53), moeder Carmen (47) en broer Chajif (13).’

Lijken jullie op elkaar?

Charaf: ‘Niet wat uiterlijk betreft. Maar we vinden dezelfde dingen leuk, dus we spelen veel samen. We hebben ook niet zo vaak ruzie.’

Wat spelen jullie graag?

Chaqib: ‘Ik ben fan van Lego. Ik hou van bouwen, maar soms is het ook vermoeiend, want het liefst wil ik er meteen mee spelen.’

Charaf: ‘Ik ook. Meestal doe ik een gevecht tussen de legofiguurtjes: dan speel ik met mijn rechterhand een ninja en met links een superheld. Soms maak ik ook stop-motion met de figuurtjes. Weet je wat dat is?’

Chaqib: ‘Dan maak je heel veel foto’s na elkaar en creëer je het gevoel dat er iets beweegt. In mijn eerste stop-motionfilm ging een figuurtje lopen en hakte hij met een wapen iets kapot.’

Charaf: ‘We maken de films ook weleens samen. Dan doet Chaqib er heel lang over om te kiezen wat hij is: een ninja, schurk, of superheld. Dus dan beslis ik voor hem.’

Chaqib: ‘En dan kiest hij precies het figuurtje waar ik naar op zoek was.’

Willen jullie filmmaker worden?

Charaf: ‘Dat lijkt me best leuk. Regisseur zijn past goed bij mijn karakter, omdat ik vaak de leiding neem. ‘Nee Chaqib, je moet hoger springen, of anders lopen’, zou ik dan zeggen.’

Chaqib: ‘Dan zou ik acteur willen zijn. Ik zeg dan: ‘Nee meneer, ik liep al goed, ik deed het al zo.’ Werken voor Lego lijkt me ook leuk.’

Charaf: ‘Ja, of chirurg worden. Je kan daar veel geld mee verdienen. Ik zag dat in een film, Dr. Strange.’

Waar gaat die film over?

Charaf: ‘Over een chirurg die door een car crash zwaargewonde handen heeft en ze weer normaal wil maken.’

Chaqib: ‘Dan hoort hij van iemand over een plek waar hij tovenaar kan worden.’

Charaf: ‘En redt hij de wereld met zijn krachten van duistere wezens uit een andere dimensie.’

Zouden jullie zelf toverkrachten willen hebben?

Charaf: ‘Ja. Ik zou de tijdsteen van Dr. Strange wel willen, daarmee kan hij de tijd achteruit spoelen en dingen ongedaan maken. Ik zou die gebruiken om de wereld te redden van terroristen of kinderarbeid stoppen.’

Chaqib: ‘Ik zou alle slechte dingen ongedaan maken – ook de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld.’

Charaf: ‘Oh ja, dat is ook een goeie.’

Wat doen jullie over 10 jaar?

Charaf: ‘Ik denk dat ik dan net klaar ben met mijn doktersopleiding. Misschien werk ik in mijn vaders huisartsenpraktijk. Dat is een van de dingen die ik cool aan hem vind, dat hij mensen helpt. Dat wil ik ook.’

Chaqib: ‘Ik ben dan ook afgestudeerd en ga een baan zoeken bij Lego. Ik wil zelf legosets ontwerpen, een heel grote Minecraft-set bijvoorbeeld.’