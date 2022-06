Regan geniet heerlijk van zijn palmstrand in Hoogeveen

Regan Sriranjan Beeld Jan Dirk van der Burg

Regan Sriranjan (63), Hoogeveen

Regan woont in Krakeel, de volkswijk in Hoogeveen die haar naam te danken heeft aan een Rijdende Rechter-geschil uit 1630 toen twee families hun betwiste gebied vernoemd zagen worden naar het geluid van hun gekibbel, maar Regan is geen man van het conflictmodel. ‘Ik hou helemaal niet van ruzie. Dat krijg je vaak van stelen, liegen, alcohol drinken of roken, nou dat doe ik allemaal niet. En ik kan altijd nog karate en judo, dan is het ook snel klaar, haha.’ Regan heeft een levensverhaal van acht pagina’s Volkskrant Magazine. Hij verliet zijn geboorteland Sri Lanka toen hij 18 was, voer als bootsman over de wereld, leerde zeven talen, woonde in Italië, Frankrijk, België, en in Nederland in Rotterdam, Zoetermeer en Stadskanaal voor hij in Hoogeveen landde, in een hoekpand met royale achtertuin. ‘Ik had hier vaak twee banen tegelijk, totdat ik een hersenbloeding kreeg. Maar bij mij is gelukkig niks verlamd, alles doet het nog.’ Dat geldt ook voor zijn schaterlach, het handelsmerk waar hij elke zin het liefst mee afsluit. ‘De achtergrond met het palmstrand is mooi hè? Is ook echt Sri Lanka, maar daar is het nu 45 graden. Dan kun je toch beter in Hoogeveen zitten, het uitzicht heb ik hier nu ook. Hahaha.’