Redoine Faïd: een voortvluchtige overvaller die zich laat inspireren door Hollywood

‘Een charismatische overvaller’, wordt Redoine Faïd in de Franse media genoemd. Bewaarders omschrijven zijn houding in de gevangenis als ‘hoffelijk’. Maar Faïd is ook een gewelddadige crimineel, die in april is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor een mislukte overval, waarbij een politieagente om het leven kwam. Sinds hij zondagochtend met een helikopter uit een gevangenis wist te ontsnappen, is Faïd al voor de tweede keer de meest gezochte man van Frankrijk.

Redoine Faïd Foto AP

Op een klein vliegveldje ten zuidoosten van Parijs gijzelden twee zwaarbewapende mannen een helikopterpiloot. Ze dwongen hem op te stijgen en even later te landen op een verlaten terrein, waar ze een handlanger oppikten. Toen vervolgden ze hun tocht naar de eigenlijke bestemming: de gevangenis van Réau.

De helikopter landde op de binnenplaats, om krap tien minuten later weer op te stijgen. Mét een extra passagier: de bekende crimineel Redoine Faïd (46). Ten noorden van Parijs laten Faïd en zijn handlangers het toestel en de piloot achter. Ze stappen in een vluchtauto en rijden weg.

De Franse opsporingsdiensten zijn een klopjacht begonnen. Volgens dagblad Le Parisien zoeken drieduizend politieagenten en militairen naar Faïd en zijn helpers. In de Franse media wordt de zoektocht nauwlettend gevolgd. En vraagt men zich af hoe dit in hemelsnaam heeft kunnen gebeuren.

Het is namelijk niet de eerste keer dat Faïd op spectaculaire wijze ontsnapt. In 2013 wist hij te ontsnappen door de deuren van een gevangenis bij Lille op te blazen. De explosieven had hij in een wasmand naar binnen laten smokkelen. Anderhalve maand later werd hij in een hotel opgepakt.

Faïd is een berucht overvaller van banken, geldtransporten, en juweliers. In 1990 pleegt hij zijn eerste bankroof. Wat volgt is een lange aaneenschakeling van gewelddadige overvallen en gevangenisstraffen. Hij is bovendien een bekende Fransman. In 2010 brengt hij samen met een journalist een boek uit over zijn criminele ‘carrière’. Hij wordt bij veelbekeken talkshows uitgenodigd om te vertellen over zijn ervaringen als bankrover.

Mentor

Faïd baart opzien door te vertellen wie hij als zijn inspirator ziet: de Amerikaanse filmregisseur Michael Mann. Het was diens actiefilm Heat, waarin Robert De Niro een nietsontziende overvaller speelt, die Faïd op het idee bracht geldtransporten te gaan overvallen. Naar eigen zeggen heeft Faïd de film meer dan honderd keer gezien. Als Mann ter gelegenheid van de Franse première van zijn film Public Enemies de Franse pers te woord staat, is Faïd in de zaal aanwezig. Hij noemt de regisseur zijn mentor.

Het mag op zijn minst wrang heten dat Faïds methoden inderdaad bijna een-op-een uit de Hollywoodkaskraker van Mann lijken te zijn overgenomen. Zo maakt De Niro’s personage in de film bij zijn overvallen gebruik van explosieven – een techniek die Faïd naar eigen zeggen gekopieerd heeft. Ook bevat Heat een langdurige helikopterscene.

Faïds meest recente ontsnapping roept in Frankrijk niet alleen twijfels op over de robuustheid van het penitentiaire systeem. Ook de gretigheid waarmee de mediagenieke overvaller door pers en publiek is omarmd, staat ter discussie. In dat opzicht is Faïd het Franse equivalent van Willem Holleeder. De Amsterdamse ‘knuffelcrimineel’ werd uitgenodigd in College Tour en had een column in Panorama, ondanks zijn reputatie als uiterst gewelddadige beroepscrimineel.

De Franse minister van Justitie, Nicole Belloubet, gaat een onderzoek starten naar de ontsnapping. Dat moet uitwijzen of er sprake is van nalatigheid van Justitie. Ook zei de minister dat onderzocht wordt of Faïds handlangers gebruik hebben gemaakt van drones om de omgeving van de gevangenis te verkennen.