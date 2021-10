Rasti Rostelli keert terug op het podium en Lena Dunham kwam haar bruidspersoneel tegemoet

Bewust

Rasti Rostelli Beeld ANP

Deze week werd bekend dat Rasti Rostelli terugkeert op het podium. Rasti Rostelli, dat is die man die je jarenlang op affiches door het hele land zag, altijd met twee bezwerende handen in de lucht en een intense blik in de ogen. Baard, lang haar, ingewikkelde ringen die aan armbanden vastzitten. Hypnotiseur, dat zag je van 100 kilometer afstand.

Rostelli gaat optreden met zijn oud-leerling Menno Bandini, die slaaphypnotiseur én showhypnotiseur is – twee disciplines die je vooral niet door elkaar moet halen als je aan het werk bent, lijkt uw sterrenkijker.

In 2015 stopte Rostelli’s carrière omdat hij voor zijn zieke zus ging zorgen, en omdat hij tijdens een act een toeschouwer met pijl en boog beschoot, waarbij de toeschouwer in zijn kin werd geraakt. Rostelli weet het ongeval aan een miscommunicatie met zijn assistente. ‘Ik blijf uiteindelijk eindverantwoordelijke, daar ben ik me altijd van bewust geweest.’ Bewustzijn: sowieso een groot talent van hypnotiseurs.

Enfin, Rostelli is terug en gaat weer op tournee. Naar onverwachte plekken, te weten Volendam. ‘Vooral in Volendam blijken mijn fans te zitten’, zei Rostelli tegen De Telegraaf. ‘Heel vreemd als je bedenkt dat mij vroeger geadviseerd werd om vooral níét in Volendam op te treden, omdat de mensen in het vissersdorp te nuchter voor hypnose zouden zijn.’ Niets is wat het lijkt, maar dat wist Rostelli natuurlijk allang.

Jurken

Lena Dunham Beeld Getty Images

Over jezelf lezen op internet is iets wat je kunt doen totdat je beroemd wordt. Dat zou Lena Dunham moeten weten, want zij is al heel lang heel bekend. Maar ja, als je een foto van je bruiloft plaatst op je sociale media – Dunham trouwde deze maand met muzikant Luis Felber, alias Attawalpa –, dan is het logisch dat je even leest wie je allemaal hebben gefeliciteerd. Dunham schrok van de reacties, want er waren talloze mensen die onaangename grappen maakten over haar toegenomen gewicht.

Het moet voor de sterren van weleer een stuk makkelijker geweest zijn om beroemd te zijn. Niemand die zijn Twitterplasje over je heen kon doen, nergens trollen die op hun zolderkamer je bruiloft achteraf alsnog kwamen verpesten.

Laten we het liever hebben over de geniale jurkenontwerper Christopher Kane, die in amper drie weken drie jurken voor Dunhams bruiloft ontwierp, en ook nog negen jurken voor alle ‘bruidspersonen’, een nieuw woord, geleerd uit Vogue.

De negen bruidspersoonsjurken konden niet van tevoren worden gepast, want de vrienden van Dunham en Felber hebben het te druk om naar Londen te vliegen voor dat soort onzin. Dus de jurken werden wijd en vloeiend, ze konden met spaghettibandjes of halternek, met riem of zonder, en de zoom kon ingenomen worden op de ochtend van het feest. Nu de mensheid weer begint met trouwen, is dat wellicht een tip om over te nemen voor alle komende bruiloften: val je bruidspersoneel maximaal een uurtje lastig met kleding, op de feestdag zelf.