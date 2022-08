Rapper Leafs (20): ‘Ik ben gewoon een heel gevoelig mens’

Wat zijn dit voor vragen? Zes dilemma’s voor rapper Leafs (20), naar aanleiding van zijn nieuwe single De vaandeldrager (een eerbetoon aan Rembrandt) en het vijfde seizoen van tv-serie Vakkenvullers, waarin hij het personage Darryl speelt.

Dansles of acteerles?

‘Dansles. Ik heb nu een danscoach, want voor mijn komende clips wil ik een choreografie hebben. Ik dacht: hoe pakken we dat aan? Maar we gingen gewoon wat freestylen en zetten de pasjes achter elkaar, het was in een half uur gedaan. Vier, vijf van de nummers van mijn komende album hebben zo’n move. Dat is leuk, kunnen mensen dat weer nadoen op TikTok.

‘Ik heb nooit acteerles gehad. Toen ik voor Vakkenvullers werd gevraagd, begon ik daar vrij luchtig aan. Ik dacht: als ik mijn tekst ga oefenen, ga ik me daar ook precies aan houden, maar als ik het even doorneem en ter plekke vertaal naar mijn eigen woorden, komt het echter over. Maar goed, ik moet wel meer oefenen, want voor dit seizoen moest ik ineens zoenen op de set. Dat wist ik niet, want ik had de tekst niet gelezen.’

Vijf jaar geleden, toen de Volkskrant de destijds 15-jarige Jahmil Dapaloe, rapper Leafs, ook wel Leafs Sensei, voor het eerst sprak, werkte hij nog écht als vakkenvuller, in de Albert Heijn in Almere Haven. ‘Dat is goed voor mijn cv’, zei hij toen – en óf dat goed was voor zijn cv. De vakkenvullerij verliet hij al gauw, om zich het schompes te werken als acteur en vooral als rapper: er kwamen twee ep’s en vier albums vol hiphop met poppy r&b-invloeden, en samenwerkingen met artiesten als Ronnie Flex, Bokoesam en SFB. Op Lowlands 2018 oogstte Leafs oohs en ahhs door zijn juf Marieke op het podium te halen om haar te bedanken.

Vaandeldrager en Vakkenvullers Op 2 september verschijnt de single De vaandeldrager van Leafs. Op 2 augustus jongstleden ging het gelijknamige schilderij van Rembrandt voor twaalf maanden op tournee door alle twaalf provincies van Nederland. Vanaf 2 september is het werk te zien in Flevoland. Van Vakkenvullers is wekelijks een nieuwe aflevering te zien op NPO 3 en op YouTube, met op 31 augustus de laatste van het seizoen.

Je mentorjuf Marieke van het Arte College in Almere, of Ramiks, de producer die je mentor was in de muziek?

‘Zóóó, wat een vraag. Oké, dan toch juf Marieke, omdat zij me alle twee heeft laten doen: studeren én muziek maken. Ze zei bijvoorbeeld: kijk, dit moet je nu even afmaken, dan kun je volgende week vrij krijgen voor optredens. De meeste leraren zeiden: die muziek komt nog wel. Ik had juf Marieke en mijn moeder achter me. Die twee superwomen zijn bepalend geweest. En ik wílde mijn school ook afmaken, ik wilde een goed voorbeeld zijn voor de jeugd. Dat is het stereotype als artiest, hè: ‘Ik heb mijn school niet afgemaakt’ (zingt Wejooh van Lil Kleine en Boef) – wat zeg je nu, waarom niet? Dat kan ik mijn kinderen later toch niet uitleggen?’

Dus haalde Leafs zijn diploma. Zijn moeder had de toen 15-jarige Leafs een grill beloofd – het tandsieraad, niet het kookgerei – onder een paar voorwaarden: hij moest zijn best doen op school, zijn kamer schoonhouden en zich netjes gedragen. ‘Dat is allemaal gelukt’, zegt Leafs nu, op het kantoor van zijn management in Diemen. ‘Maar dit is al mijn vierde grill. Je kunt er niet mee eten, dus raak ik ze kwijt. Het is een heel project, ik poets voor twee. Ik heb er nu ook één vol diamanten. Maar ik heb eerst verstandige dingen gedaan hoor, ik heb eerst een huis gekocht.’

Dat huis was bedoeld voor hemzelf en zijn toenmalige vriendin, en dat is dan ook direct het dieptepunt van de voorbije jaren: ‘Ja, mijn hart is gebroken. We waren drie jaar samen. Het was heel erg. Ik ben dan drie dagen helemaal emo, huilen in de spiegel en alles, maar daarna moeten we ook door. That’s life.’ Het is allemaal op zijn aankomende album beland, zegt Leafs.

Familieman of teenage rockstar?

‘Familieman. Mensen denken dat ik als artiest vast, ehm, aan het hoereren ben omdat ik nu eenmaal de kans krijg, maar dat is niet hoe ik in elkaar zit. Mijn lichaam is een tempel, je moet het verdienen om met mij te chillen. Ook met sociale media ben ik voorzichtig. Je weet hoe dat gaat met die meisjes, als je praat via Instagram, hoe vaak komen die screenshots niet op juice-channels (roddelkanalen, red.) terecht? Die fout ga ik niet maken. Maar ik doe het ook niet omdat ik gewoon een heel gevoelig mens ben. Ik bescherm mijn aura door kieskeurig te zijn met wie ik mijn tijd doorbreng.

‘Drank en drugs zijn ook niet mijn ding. Ik ben het liefst thuis in mijn eigen dojo, gamen, filmpje kijken. Ik had op mijn 18de even een periode dat ik veel in de club was, champagne rondspuiten, maar nu denk ik: wat was ik aan het doen? Maar goed, ik was 18 en living my best life. Vroeger bleef ik ook tot laat in de studio. Maar ik las dat Eminem eens zei dat hij studiowerk ziet als negen-tot-vijfwerk, van maandag tot en met vrijdag. Dat is ook bedacht zodat mensen het volhouden, hè? Ik wil op tijd opstaan, de zon is op, lekker ontbijten, dat is wanneer je actief moet zijn.’

Leafs: ‘Ik ben me pas sinds een jaar meer gaan verdiepen in kunst. Een museumbezoek brengt me veel rust.’ Beeld Eva Roefs

The law of attraction of de boel op zijn beloop laten?

‘Ja, zeker the law of attraction. Ik heb net The Secret gelezen. Ik geloof echt dat als je een doel voor ogen hebt en daar elke dag mee bezig bent, dat het op je afkomt. Ik heb nu bijvoorbeeld een nieuw management, bestaand uit mijn moeder, mijn zus en Mahi. Dat kwam ook doordat ik erachter kwam dat Mahi en mijn zus op dezelfde dag in hetzelfde jaar zijn geboren. Dat kan geen toeval zijn. Het universum geeft mij dan een teken. Als ik geloof in tekens en zó’n teken niet zou zien, ben ik blind. Ik geloof honderd procent in the law of attraction. Maar je kunt niet op de bank zitten en denken: ik wil morgen een nieuwe auto. Het is een combinatie van wat je doet én the law of attraction.’

Pas je het nu ook toe?

‘Ja! Daarom zit ik hier nu met jou. Kijk, ik zat twee weken terug met mijn manager om te kijken: wat willen we gaan doen. Ik zei: ik wil interviews doen, maar dan met grote partijen. En toen vertelde zij daarna van hé, je moet zitten met De Telegraaf.’

Ik ben van de Volkskrant.

‘O, my bad.’

Je lieve liedje Mamacita of BAS (‘bitches ain’t shit’)?

‘Mamacita, honderd procent. Ik heb alleen maar vrouwen om me heen. Ik weet precies hoe ik moet omgaan met vrouwen, met respect, zoals ik van jongs af aan heb meegekregen. Dat vrouwonvriendelijke is niet iets wat bij mij past. Op BAS doe ik alleen een gastoptreden: een vriend van me heeft dat nummer gemaakt, Brokezart, en ik heb een verse gezet.’

Hij begint te zingen: ‘Last year my heart was broken / Nu ben ik op net een totem / Net een omelet imma fold this cash / Ik ben zo gefocust...’ Ik dacht ook wel: moet ik dit wel doen? Maar ik zeg geen vrouwonvriendelijke dingen. Het gaat over een vrouw die mij vies heeft gedaan, snap je. Ik zeg wat er is gebeurd op een respectvolle manier. Nee, vrouwen zijn ho’s en dat soort dingen, dat kan ik niet zeggen. Ik heb een zus, zij trapt mij onderuit man. En terecht.’

Anime-artiest Masashi Kishimoto of Rembrandt?

‘Dan moet ik toch kiezen voor Kishimoto. Ik ben een enorme anime-fan, mijn artiestennaam komt uit zijn serie Naruto: Naruto woont in Leaf City. Anime heeft veel invloed op me gehad. Naruto is een tekenfilm voor volwassenen. Mensen overlijden, er is onrecht, woede en verdriet, en er volgt ook niet zomaar een happy end. Wat ik eruit haalde is: het maakt niet uit hoe vaak je valt, zolang je maar opstaat met geheven hoofd, heb je de strijd niet verloren.

‘Ik ben me pas sinds een jaar meer gaan verdiepen in kunst. In mijn vriendengroep was dat niet echt een ding. Toen ik een paar keer naar musea was geweest begon ik er wel gevoel voor te krijgen, het brengt me ook veel rust. Sommige jongeren vinden dat saai, dus het is goed als ik hun op mijn manier breng wat daar gebeurt. Zo kwam het dat ik een track over Rembrandts De vaandeldrager ging maken. Het schilderij ga ik morgen trouwens pas zien, als we de clip filmen. Ik heb gewoon een plaatje gegoogled. Ik ontdekte ook dat Rembrandt heel jong was toen hij het schilderde. Dit was het moment dat hij wilde laten zien wat hij kon. Toen dacht ik: nu wil ik laten zien wat ik kan. Rembrandt had vast nooit gedacht dat een jongen uit Almere er nog eens wat mee zou doen. En misschien gaat iemand over een paar jaar weer iets doen met de track die ík maak. Dan ben ik ook een soort Vaandeldrager.’