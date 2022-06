Rapper Ares: ‘Als je muziek maakt, moet je ervan overtuigd zijn dat je zelf de beste artiest bent’

Ares Beeld Frank Ruiter

Rappen of zingen?

‘Ik dacht al dat je die vraag ging stellen, die krijg ik vaker. Ik ben met rappen begonnen toen ik 13 was en dat doe ik nog steeds met veel liefde, dus ik kies daarvoor. Het is voor mij vanzelfsprekend, terwijl zingen een vaardigheid is die ik mezelf heb moeten aanleren. Ik wilde dat wel graag kunnen, want via zang kan ik mijn emoties beter uiten. Maar als ik een ingewikkeld of beladen onderwerp aansnijd in mijn muziek, rap ik liever. Ik kan mijn boodschap dan beter overbrengen, omdat ik meer woorden kwijt kan in een bar (een strofe, red.).

‘Toch wil ik niet de rest van mijn leven rapper zijn. In een van mijn oude nummers, Op die rap, zeg ik ook: ‘Ik kan niet altijd op die rap blijven.’ Ik maak clips, ik begeleid andere artiesten met mijn eigen platenlabel 162 Records, en ik schrijf een boek. Daarin deel ik vooral mijn gedichten en overpeinzingen; het is echt een project dat losstaat van ‘Ares de rapper’. In de toekomst wil ik meer tijd in dat soort activiteiten steken. Een museumtentoonstelling maken waarin muziek en beeldende kunst samenkomen, lijkt me ook wel wat, of een film.

‘En ik wil op een bepaald punt de volgende generatie rappers de ruimte geven, mensen die beter zijn dan ik en meer in touch met de tijd waarin we dan leven. Ik wil niet zo’n oude rapper worden die te lang blijft plakken.’

Bij een platenlabel of onafhankelijk?

‘Onafhankelijk. In 2017 liep de samenwerkingsovereenkomst tussen mij en platenlabel Top Notch ten einde en hebben we gezamenlijk besloten geen nieuwe overeenkomst aan te gaan. Sindsdien is er buiten mijn eigen, kleine team niemand betrokken bij de productie van mijn muziek. Toen ik nog bij Top Notch zat, deden dit team en ik ook al veel van de productie en marketing zelf. Daarom voelde een label op een gegeven moment overbodig. Bovendien werkte de Top Notch-formule niet voor mij. Het is een label dat zich vooral richt op mainstreamrap, maar ik maak gelaagde, sferische rap die minder makkelijk bij de massa belandt. Top Notch kon daar niet mee overweg.

‘Nu ik onafhankelijk ben, heb ik al mijn successen volledig aan mezelf te danken, maar ook de mislukkingen aan mezelf te wijten. Van zo veel vrijheid en verantwoordelijkheid groei je enorm als persoon.

‘Ik heb altijd geroepen dat ik zelf nooit meer bij een platenlabel teken en daar sta ik nog steeds achter. Maar de afgelopen maanden ben ik het idee van een losse samenwerking tussen 162 Records en een groot label wel interessant gaan vinden. Ik doe met mijn label de creatieve kant – het scouten van unieke nieuwe artiesten, de productie – beter dan de grote jongens. Maar zij zijn weer sterker in marketing en distributie. Ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren.’

In de mediabelangstelling of onder de radar?

‘Vroeger had ik onder de radar gezegd, maar nu kies ik toch voor mediabelangstelling. Het is lastig voor artiesten zoals ik – die geen muziek voor het grote publiek maken – om aandacht naar zich toe te trekken. Daarom denk ik dat het goed voor mij is om meer in de schijnwerpers te staan en zo bruggen te slaan naar jonge rappers. Die kijken naar de hitlijsten en denken: shit, er is geen plek voor de muziek die ik maak. Ik wil laten zien dat die er wel is.

‘Veel media in Nederland zijn oppervlakkig en sensatiegericht, daarom moest ik er lange tijd niets van hebben. En nog steeds schuif ik niet bij elke willekeurige talkshow aan. Er zijn genoeg platforms waar ik kan komen praten over hoe duur mijn outfit is, met wie ik seks heb en wat er is gebeurd tussen mij en Top Notch. Maar praten over mijn muziek en mijn boodschap, dat kan niet overal.

‘Ik heb ervoor gekozen dit interview wel te geven, ook omdat de wat oudere mensen om me heen zeiden: ‘Ja man, de Volkskrant, dat is vet, dat moet je doen.’ En ik vertrouw hen. Zij hebben hier misschien ook wel meer verstand van dan ik.’

Op je nieuwe nummer E.T. rap je over jezelf: ‘De heetste in de hele Pays-Bas.’ Bluf of gemeend?

‘Als je muziek maakt, moet je ervan overtuigd zijn dat je zelf de beste artiest bent, anders ga je bij elke tegenslag en bij elke vorm van kritiek aan jezelf twijfelen. Dus in die zin meen ik het wel echt. Maar met deze lyric wil ik niet zeggen dat ik me beter voel dan andere rappers. Ik doe gewoon mijn eigen ding en denk dat ik goed ben in wat ik doe. Dat verklaart ook de verwijzing naar Mars in de titel van mijn nieuwe album: ik zit op een andere planeet.

‘Ik weet hoe je Top40-muziek moet maken, dat is voor mij geen uitdaging. Mijn doel is de Top40 te halen met de muziek die ik nu maak, dat mensen denken: ‘Wat staat er nu voor wazige shit in die lijst dan.’ Als ik op een dag merk dat ik me te comfortabel begin te voelen, dan weet ik dat ik moet stoppen.’

De aarde of Mars?

‘Mijn nieuwe album is een concert op Mars in het jaar 3000 na Christus. Ter voorbereiding op de productie heb ik gesprekken gehad met een heel slimme sterrenkundige. Ik vroeg hem of er planeten zijn waar je beter een concert kunt geven dan op Mars en hij zei: ‘Ja, de aarde.’

‘Ik kies dus voor de aarde. Ik zou wel willen weten hoe het is op Mars, maar ik word bang van de gedachte om er te moeten blijven. Ik zou water, planten en dieren missen. Voor mijn vorige albums haalde ik veel inspiratie uit de natuur, dus in dat opzicht is Wavyman een radicale verandering. Op Mars is alleen steen, stof en wind, op het album hoor je dat ook terug. In plaats van voor akoestische instrumenten, kozen we vaker voor synthesizers en computer-gegenereerde, futuristische geluidseffecten. En ik heb mijn stem sterker geautotuned om te klinken als een ruimtereiziger.

‘Ik koos ervoor om op dit album te ontsnappen naar Mars, omdat ik even wilde loskomen van hoe ik naar deze wereld kijk. Ik denk veel na over politieke onderwerpen zoals vrijheid, macht en privacy, maar ik wil geen politiek beladen muziek maken. Dat heeft voor mij geen waarde. Iedereen heeft wel een mening en ik heb niet zo’n groot ego dat ik de mijne per se moet verkondigen. Daarnaast verandert mijn mening nog weleens en wil ik niet meer dingen van de daken schreeuwen waar ik misschien over een paar maanden van terugkom. Dus dan maar ontsnappen naar mijn eigen fantasiewereld, naar Mars in de toekomst.’

Jean de la Fontaine of Michael Corleone?

‘Dat zijn de titels van twee van mijn oude singles. Jean de la Fontaine is een 17de-eeuwse Franse dichter, vooral bekend van zijn fabels. In een van die fabels wordt de raaf, het ogenschijnlijk opvallendste en sterkste personage, bedrogen door de sluwe vos. De les ‘wie niet sterk is, moet slim zijn’ betrek ik erg op mezelf. Natuurlijk kom je er aan het einde van de rit pas achter of jij de slimmerik was, of degene die in de maling is genomen, maar ik ambieer in elk geval de sluwe vos te zijn.

‘Uiteindelijk kies ik toch voor Michael Corleone, de maffiabaas uit de film The Godfather. Ik vind zijn levensloop tragisch, maar die bevat ook een goede les. Aan het begin van de film is hij een goeie gast, maar uiteindelijk zie je hem veranderen in een soort psychopaat. De scène waarin hij besluit zijn broer te vermoorden vind ik de gekste. Hij lijkt daar geen enkel gevoel bij te hebben en verliest zich volledig in zijn machtspositie. Corleones verhaal laat zien hoe een slechte omgeving je omlaag kan trekken en hoe je dezelfde fouten blijft maken als je niet uit je bubbel komt. Ik zie het als een stok achter de deur om nieuwe dingen te blijven proberen.’

Je leven in je eigen handen of in die van God?

‘In mijn eigen handen, of is dat meteen een te definitief antwoord? In Montmartre, een nummer uit 2014, rap ik: ‘Geloof geloven niet’, maar daar ben ik wel van teruggekomen. Ik denk dat ik het concept religie nu begrijp en dat het noodzakelijk is voor de meeste mensen om zingeving te hebben in het leven.

‘Ik vind het interessant om over geloof na te denken en ik verwerk regelmatig religieuze verwijzingen in mijn teksten. Wanneer ik rap over God, bedoel ik God zoals de filosoof Spinoza hem omschreven heeft: als het universum. In dat universum is de aarde de mooiste planeet, en ik kan me niet voorstellen dat ik hier voor niets ben. Gewoon zo van: yo, je bent hier toevallig even en dan ga je dood. Ik denk dat ik zelf mijn eigen keuzes maak, maar ook dat ik mijn tijd op aarde van iemand gekregen heb. En dat je die niet zomaar krijgt.