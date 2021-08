Raoul de Jong doet zalig niets op een afgelegen boerderij in Italië

Beeld Lacopo Pasqui

Je moet er het type mens voor zijn: vakantie vieren in een eenzame Italiaanse boerderij zonder zwembad, vertier, auto (de dichtstbijzijnde supermarkt is niet te belopen), douche, vers brood en wifi. Zitten kan buiten op twee van die ellendige houten caféstoelen, buiten is het 38 graden en het enige water is ijskoud en loopt uit een gat in de buitenmuur. Qua eten is er een verre buurvrouw die een krat zelfgeteelde groenten heeft gebracht, niks meer en niks minder, succes ermee en maak er wat van.

Maar voor Raoul is het Utopia. Hij komt hier al jaren, zijn hond ligt er begraven, hij schreef er boeken en bedacht een tv-programma. Hij heeft vanochtend ontbeten met een tomaat, jawel, en wijdt zich sinds gisteren aan de taak van oefenen op het concept ‘Vakantie’, zijn eerste echte in zeven jaar. Het plan: ‘Niks doen en het toeval de kans geven in plaats van lijstjes af te werken’. Hoofdwens is meer aandacht voor het lichaam, een veelgehoord streven van eenieder die chronisch zit krom te trekken achter z’n laptop. ‘Dus ik ben vanochtend heel vroeg opgestaan en heb eerst een uur gemediteerd en toen gejogd.’ Madonna keihard over de koptelefoon, langs de velden met oude mannetjes in hun moestuin, toch maar hallo roepen, ‘alleen zeiden ze niets terug.’ Ze zitten zo afgelegen dat een rennend mens nog als unicum wordt gezien. ‘Ze’ zijn trouwens Raoul en zijn vriend Gianluca, die laatste is vanochtend drie kwartier bergop gelopen om te tennissen in het dorp, nu ligt hij als een zeester op bed af te koelen. ‘En hij heeft verloren, dus hij is heel chagrijnig.’

Verder op de planning: dutjes doen, staren naar de bergen, er wacht een boek dat misschien wel en misschien niet wordt opengeslagen. So far, so tevreden. ‘Er is hier niks, maar ik word wakker met zin in de dag. Gisteravond zaten we voor het huis en hebben drie uur naar de sterren gekeken.’ Straks moet er weer brood op de plank komen, maar soms is een tomaat precies wat je nodig hebt.