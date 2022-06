Ramon is een grote jongen in de Spartamet-wereld, hij heeft er zes in zijn schuur staat

Ramon van der Wal Beeld Jan Dirk van der Burg

Ramon van der Wal (50), Loenen aan de Vecht

Toen zijn vader in 1995 een Spartamet kocht – de oervorm van de fiets met trapondersteuning – vond Ramon het drie keer niks. Maar op het moment dat hij 24 jaar later, in 2019, met zijn telefoon in de hand aan zijn vader moest denken en voor de grap ‘Spartamet’ intikte bij Google, kwam hij meteen op het Spartamet-forum. En we kunnen stellen: de rest is geschiedenis. Ramon is nu een van de ‘grote jongens’ van het forum en in zijn schuur staan zes ‘metjes’ uit alle jaargangen, inclusief een tandemmodel waar hij met zijn dochter Dani van 8 een ijsje op kan halen. ‘Op het forum zitten geweldige mensen, niet van die Facebookfiguren die zich moeten profileren, dit zijn mensen zonder masker. Ik heb ook Arie leren kennen, je kunt wel zeggen de Spartamet-goeroe van Nederland, die man weet zóveel.’ Met die opgedane kennis op zak tuft Ramon nu door de polder en de landerijen rondom Loenen aan de Vecht. ‘Het is de trilling, de geur van de tweetaktmotor, de wendbaarheid en de gedachte aan mijn vader, het is het hele plaatje. In de winter als het koud is en ik niet kan rijden, loop ik weleens de schuur in, laat ik hem even stationair lopen, ruik ik de tweetaktolie en zet hem weer uit. Dan heb ik mijn shot weer gehad.’