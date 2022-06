Ramkraken, steekpartijen, gijzelingen op klaarlichte dag, het SkateCafé en Disco Dolly. Wat wil je nog meer, als jongmens?

Mijn kinderen zijn op vakantie en ik had een stukje geschreven over hoe ik onwennig door het lege huis drentelde. Dat kwam me op een stroom van mailtjes te staan, vol steunbetuigingen, geweeklaag van medeslachtoffers en goede raad omtrent de omgang met het ‘lege nest’.

Wat nou, leeg nest? dacht ik. Ze komen weer terug hoor! Ze kunnen tóch nergens een kamer vinden. Waarom zouden ze ook? We zitten tenslotte niet in Luttelgeest of Vroomshoop, maar in Sodom aan de Amstel, tussen de psychotische zwervers, ramkraken, steekpartijen, gijzelingen op klaarlichte dag, het SkateCafé, Disco Dolly en Rotishop Gieta. Wat wil je nog meer, als jongmens?

En dan: ik ben helemaal geen lastige moeder. Ik zoek hun jaszakken niet na op sporen van narcotica of ontucht. Ik heb nooit klaargezeten na school met thee en koekjes om me met zaken te bemoeien die me niks aangaan. Ik heb méér te doen dan zo’n door Sander Schimmelpenninck ad nauseam gehekeld ‘deeltijdprinsesje’ met een parttime baantje als bibliotheekjuf/natuurvoedingsadviseuse/ Poezenbootvrijwilligster, of een internetboetiekje in zelfgesmede sieraden waarin, bijvoorbeeld, een parel van gestolde moedermelk verwerkt is.

Vol verbazing en medelijden las ik de lezersmailtjes. Er was een moeder bij die de kamer van haar vertrokken zoon volledig onaangeroerd had gelaten, als een plaats delict voor de recherche, en elke dag even weemoedig aan zijn achtergelaten kleren kwam snuiven. Zou het met mij ook zo aflopen? Zo ben ik helemaal niet! Maar nu ze tóch weg waren kon ik best even in hun kamers kijken.

Bij de jongste hing tussen de puinhopen nog steeds een vage kebab-lucht. Naast zijn bed vijf lege neussprays, een mooie herinnering aan de diverse doorstane corona’s (coronae?). Het elektrische haardje, waar hij als kind zo schattig blij mee was. Op de muur nog het Sherlock-behang van zijn grote zus, wier kamer dit ooit was. Alláng gevlogen (waar blijft dat kleinkind?!).

Dan de zolder, van zijn grote broer. De wastafel oogde alsof er crystal meth in gekookt was, maar verder zag alles er normaal uit, dat wil zeggen, als de grotten van Han, maar dan met een dartboard. En daar stond een zak ongezouten pinda’s (pindae?). Ach ja, voor de kraaien. Met eindeloos geduld voert hij de kraaien op het dak, in vlammende hoop dat er ooit één op zijn schouder komt zitten. Ik zag hem voor me, die pinda’s in zijn grote hand, de vogels lokkend. Zijn zware stem, ‘Kom maar!’, gedempt, om ze niet af schrikken.

Ik slikte moeizaam. Ik zal mijn dochter zeggen dat ze voortmaakt, met dat kleinkind.