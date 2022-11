Qatar – hoe scoor je met ‘gepaste soberheid’?

‘En we zijn begonnen, hier in het fonkelnieuwe Al Janoub-stadion, waar het bloed van zovelen aan kleeft, met een schitterende opening van De Jong op Gakpo, die de bal controleert aan de achterlijn, vermoedelijk getrokken door een Nepalees die het niet meer kan navertellen, en nu zomaar volledig vrijstaat voor Lloris, de Franse keeper die weigert de One Love-band te dragen, maar hier wel een felle tackle inzet op Gakpo’s enkels.

Zo zeg! Op de tribunes, waar de stemming trouwens allerminst homovriendelijk is, wordt meteen geschreeuwd om een strafschop, en ja hoor: hij gaat op de stip! Ongelooflijk, na amper anderhalve minuut kunnen we ons al gaan opmaken voor een treffer op deze prachtige, met oneindig veel leed doordrenkte grasmat.

Memphis neemt plaats achter de bal. Schiet hij hem in het net, dat overigens werd gevlochten door weeskindjes in een schaarsverlichte kelder? Omdat wij dit toernooi met gepaste soberheid willen brengen, nu snel over naar de reclame.’