Puppycursus voor de buren?

Onze buurvrouw heeft een goed hart en is recht voor haar raap. Ze heeft een lage schreeuwdrempel. In de zomer heeft ze een puppy in huis gehaald (zonder cursus) en sindsdien kunnen we vanachter de schutting genieten van een luidkeels ‘Caesááár, zit! Ik zeg zít! Ik tel tot tien!’, etc. De laatste tijd horen wij dit ook wanneer we gaan slapen en zij om 23 uur de hond uitlaat. Haar onvermogen de hond op te voeden lijkt steeds meer in ergernis om te slaan. Een puppycursus adviseren voelt als ongepaste bemoeienis. Wat zou u doen? Vrouw (32), naam bij redactie bekend

... en bijt nog bovendien

‘Toen onze mop een mopje was,

Was-ie aardig om te zien

Nu bromt hij alle dagen

en bijt nog bovendien.’

Als het schattigheidsgehalte daalt, komt er een andere werkelijkheid om de hoek kijken, zoals in dit kinderliedje beschreven. Hoe ze dit oplossen is aan hen, maar ik zou wel aangeven welke overlast jullie ervaren, voordat de ergernis toeneemt. Helma Roes (59), Sittard

Honden worden 10

Ik als dierenarts zeg: begin over die puppycursus, honden worden tegenwoordig makkelijk 10 jaar en het is dan fijn een opgevoede hond te hebben. Daar hebben de buurvrouw, u en de dierenarts veel plezier van. Johannes Malda (30), Voorthuizen

Kluifje

Nodig de buurvrouw en haar hond uit voor een hapje en een drankje. Voor de hond is dat een bakje water met een kluifje van de dierenwinkel. Caesar wordt ongetwijfeld onderwerp van gesprek. Begin dan over de puppycursus, goed voor hond, buurvrouw en de buurt. Wij krijgen binnenkort onze vijfde hond en gaan gewoon weer naar de puppycursus. Liduin Markens (75), Hilversum

Gillende peuter

Toen mijn peuter in een klein appartement last had van nachtangsten en de boel bij elkaar gilde, kwam onze buurvrouw op een dag aankloppen met een doosje ontspanningsthee voor ons, de vraag of we het volhielden én of we toch echt even langs het consultatiebureau konden gaan. Was helemaal oké. Als ik u was, zou ik een puppycursus adviseren. Irene van Geest (40), Castricum

Relatie verstoord

Het is altijd lastig om je buren ergens op aan te spreken. Ooit is mijn goede relatie met leuke buren in een nieuwbouwwijk flink verstoord omdat ik netjes iets zei over hun hond die onophoudelijk blafte als hij alleen thuis was. Binnen no time had de buurvrouw de hele straat opgestookt en kreeg ik boze blikken. Uiteindelijk zijn wij als gezin verhuisd en heb ik mijn lesje geleerd. Ik zal niet zo snel mijn buren aanspreken over eventuele overlast. Carla Beeres (64), Haarlem

Zeurdrempel

Tel uw zegeningen. Uw buurvrouw heeft een gouden hart, dat is veel waard, zeker in een tijd van korte lontjes en Rijdende Rechter-taferelen. Het schreeuwen naar de hond is een voorspelbaar geluid dat u gemakkelijk kunt leren negeren en dat minder indringend is dan bijvoorbeeld het keihard telefoneren dat in veel tuinen een plaag is. Verhoog uw zeurdrempel en ga de uitdaging aan: zorg dat u uw ergernis eerder onder controle heeft dan dat de buurvrouw de hond kan leren zitten. Succes, af. Hinde van Overpelt (61), Den Haag

Oprechte belangstelling

Ga op de koffie. Vraag oprecht belangstellend hoe het nu bevalt, zo’n nieuw hondje. Vertel dat u het zelf best moeilijk zou vinden om zo’n dier goed op te voeden. Buurvrouw ervaart begrip en zal, zoals u haar beschrijft, eerlijk zijn. Zeg dat u haar inderdaad weleens hoort en begin dan over training. Niet omdat u er last van heeft, maar omdat u dit de buurvrouw en de puppy zo gunt, een harmonieuze relatie zonder geschreeuw. En ga vervolgens nog eens langs om te vragen hoe het gaat, dat u haar minder vaak hoort en dat u dat fijn vindt voor haar, voor het hondje, maar ook voor uzelf. Karin de Laat Koerselman (57), Uden

Over drie weken: Vriendin zoeken naast mijn seksloze huwelijk? Ik ben een gezonde, sportieve man van 71 en ruim 25 jaar getrouwd met een tien jaar jongere vrouw. Een goed huwelijk met gemeenschappelijke interesses, liefde voor reizen en we houden van een goed gesprek. De rode draad in ons leven is dat ik vaker seks wil dan mijn vrouw. Dat is nooit een probleem geweest. Als je van elkaar houdt is het geven en nemen. Maar sinds zes jaar wil ze helemaal geen seks meer. Ze heeft er geen behoefte aan. Ik wil graag seks en eenmaal per maand zou ook oké zijn... Ik kan een vriendin zoeken natuurlijk, maar ik hou te veel van haar. Wat zou u doen? Man (71), naam bij redactie bekend