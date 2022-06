Puike pr van Kate Middleton, Robbie Williams weet hoe je songfestivals wint

Catherine Middleton, hertogin van Cambridge. Beeld Getty Images

Moeder

Tijdens haar 70-jarige Jubilee was niet koningin Elizabeth het middelpunt van aandacht, maar haar achterkleinzoon Louis, die een serie van misdraginkjes en driftaanvalletjes lanceerde tijdens de optocht en daarbij werd gefilmd.

Die beelden zijn inmiddels een miljoen keer de wereld rond geweest, waarna de publieke opinie zich verdeelde in ‘wat een heerlijke kereltje’ versus ‘wat een ongelooflijk irritant kind’. Er was geen grijstint in deze discussie.

Uw sterrenkijker, zelf moeder, bekeek het filmpje vanuit het standpunt van de moeder van Louis, namelijk Catherine. Het is, als je kind zich in het openbaar misdraagt (of voor het oog van de hele wereld terwijl Boris Johnson recht achter je zit) onmogelijk om je zo op te stellen dat je én zijn gedrag in de kiem smoort én niet overkomt als incapabele, gillende ouder.

In het korte filmpje doorloopt Catherine alle stadia die ouders over de hele wereld doorlopen bij dit soort gedrag. Eerst lachend doen alsof je het prima aankan, dan met je hoofd heel dichtbij het kind zachtjes streng toespreken, vervolgens proberen af te leiden (‘Kijk schat, Kate Moss op een praalwagen!’), dan negeren en ten slotte paniekerig oogcontact zoeken met de andere ouder, terwijl je innerlijke woede voelt omdat hij niet allang hielp met ingrijpen, maar volledig in zijn nopjes naar die domme optocht voor z’n oma zat te kijken.

Koningshuizen kunnen alle pr-trucs van de wereld verzinnen om menselijker over te komen, maar dit filmpje, met de focus op Catherine, doet dat het allerbest.

Robbie Williams Beeld Dave J Hogan/Getty Images

Wens

De combinatie van verfrissend en cringe: zo voelt het altijd als sterren hun wensen om ergens aan deel te nemen, openlijk de wereld ingooien. Zo leerde uw sterrenkijker deze week door het programma Boerderij Van Dorst dat Gordon 1. weer een serie Geer en Goor zou willen maken en 2. een album met covers van onder andere Fly Me to the Moon zou willen opnemen. Dat gooide hij er even uit, voor het universum en geïnteresseerde producenten.

Robbie Williams deed deze week net zoiets: tijdens een interview om zijn komende album XXV aan te kondigen liet hij weten dat hij in 2023 wil optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat is een vrij specifieke wens – hij wil niet als Britse inzending dienen, maar een nummer spelen in het eindeloze intermezzo dat voorafgaat aan de nog eindelozere puntentelling.

‘Ik heb mezelf al opgegeven’, zei hij erbij. Dit in navolging van andere groten die de intermezzo’s wel wilden vullen. ‘Ik dacht: dat wil ik ook wel. Niemand deed dat, tot Justin Timberlake en Madonna het deden.’ En: ‘Ik hoorde dat het misschien in Oekraïne zal zijn maar ik ben zo van, dan ga ik nog steeds!’ Groots.

Ook gaf Williams tips aan geheel Groot-Brittannië om hoog te eindigen, volgend jaar: ‘Het is makkelijk om aan een geweldig lied te komen, en een geweldig iemand te vinden die het uitvoert, en dan worden we geen laatste.’ Kat in bakkie. Dank.