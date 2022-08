Het nieuws brak als een zonnestraal door de donderwolken van kolkend wereldleed: het muntje in het boodschappenkarretje gaat verdwijnen. Eindelijk. Hoe vaak heb ik niet, stampvoetend naast die vergrendelde huisvrouwenkoetsjes, moeten constateren dat ik geen muntje bij me had? (En kleingeld al helemaal niet. Kleingeld bestaat niet eens meer. O ja? Laat eens zien dan.)

Dan moest ik naar de servicebalie, in de rij tussen de rokers en scheermesjeskopers. Als ik mazzel had trof ik Latifa achter de balie. Die gaf me zomaar zo’n plastic muntje, no questions asked, vergezeld van een hemelse glimlach bovendien. Maar als ik pech had stond Demi daar. Demi was ingewikkelder. Die keek altijd zuinig in haar muntenbakje, waar blijkbaar leegstand dreigde, en sprak dan streng: ‘Ik wil hem straks wél terug hebben.’

‘Tuurlijk, tuurlijk’, zei ik dan en knikte er hevig bij, als een vooroorlogse missiespaarpot. Maar hoe gaan die dingen? Ik voelde, in gedachten verzonken over de prijs van een pak melk, Demi’s ogen niet in mijn schuldige rug priemen en stak na gedane zaken dat muntje in mijn lekke broekzak. Daar zocht het onmiddellijk grinnikend een goed heenkomen, naar het onderaardse muntjes-limbo van de illuminati.

En dan durfde ik de volgende dag niet wéér een muntje te vragen, aan Demi. Hopen op Latifa dan maar, die trouwens geregeld moest boeten voor haar gulheid. Dan zag ik het al aan haar droevige hertenogen: de muntjes waren op.

Smekend kijken, was wat mij te doen stond. ‘Wacht maar even’, zei Latifa dan. Ze verdween naar achteren en keerde terug met Farida, haar kogelronde, energieke collega. Publiek geheim: Farida kon het met een satéprikker. Ze schoof het houten lansje met een magisch zwenkje in de gleuf en klik! ‘Kijk eens’, zei Farida dan en rolde me met een triomfantelijk goochelaarsgebaar het bevrijde karretje toe.

‘Hoe doe je dat?’, vroeg ik meermaals verbluft, maar dan kreeg ik een geheimzinnige duizend-en-een-nachtglimlach retour, waarna Farida, dansend als een derwisj, achter de snijbloemen verdween, een rol 35%-stickers onder haar gevulde arm.

Telkens nam ik me voor om een satéprikker mee te nemen naar de supermarkt. Maar ja, als je eraan kunt denken een satéprikker mee te nemen, kun je er ook aan denken een muntje mee te nemen. Trouwens, als iedereen satéprikkers op zak heeft, is het eind zoek. Gevaarlijk is het ook. Weet u hoe scherp die dingen zijn? Hoe vaak heb ik niet stukken ketjap-doordrenkte kip aan de muis van mijn hand geregen, met lelijke ontstekingen als gevolg?

Goddank is dat nu allemaal voorgoed voorbij.