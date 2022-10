Pröpper had mij en Pröppertje voorgedaan hoe je het beste kunt zitliggen

Mijn zwager, Jan, heeft een nieuwe baan, zijn eerste, en hoewel de wereld groot is, en geregeerd wordt door reptielen van weer een andere wereld, is bedoelde wereld ook best klein, want Jans baan is exact dezelfde die ik ooit bekleed heb, al zong ik het maar kort uit, namelijk één dag.

Maar wel een mooie dag. We gingen namelijk op bedrijfsuitje.

Ik wil al eeuwen over dat uitje schrijven, de reis voerde naar Texel, en erna aten we op een boot in Amsterdam, waarna ik alweer ontslag nam; daar moet je een column uit kunnen braden, ik denk dat wekelijks, maar telkens neem ik toch maar een nog slechter idee, want wie weet komt er een keertje een aanleiding om mijn gezever aan op te hangen – en zie, jaren later duikt mijn zwager op, en rinkelt de kassa alsnog.

Jan, bedankt. 425 pegels, man. Voor de clan! We doen het samen.

Dat reclamefilmpje over die jongen die afscheid neemt van zijn werk en zegt ‘Het waren twee geweldige dagen’ heb ik nooit begrepen. Wat was er grappig aan? Dat hij zo overdreven lang in loondienst bleef? Dat hij het jaarlijkse uitje had gemist? Kijk, dan snap ik hem.

Hahaha.

Jan beval ik zijn nieuwe baan natuurlijk aan, uurtje betaald over Texel fietsen, erna lang en copieus lunchen in De Smulpot, zalm met witte wijn, alles op kosten van de zaak, een paar toespraken aanhoren, dat is even buffelen, maar godzijdank niet van mijzelf, even erin komen, eerste dag, erna terug naar Amsterdam, eten op die boot, de baas betaalt.

Toch zaten er haken en ogen aan de baan. Heb ik mijn zwager eerlijk toegegeven. Genoemde baas destijds was bijvoorbeeld Henk Pröpper, familie van de jaarclub. (In de wetten & statuten staat dat familie van de g’noten als vanzelf familie zijn van de gehele jaarclub, vooral zussen, dochters en moeders, dit om incest te voorkomen. Nota bene dr. Arnie, mijn lijfarts en jaarclubg’noot, eugenetisch onderlegd zou je denken, heeft ertegen gezondigd, en wel door kuit te schieten bij de zus van de praeses, Van den Berg, wat tot een officiële waarschuwing voor de dokter heeft geleid.)

Pröpper, onder wiens scepter ik dus een hele vrijdag op Texel heb gefietst, was een volle neef van Pröppertje, een der g’noten, geen dochter dus, maar wel schedelmatig verwant, zichtbaar zelfs, en dus jaarclubfamilie, en dat maakt het toch moeilijker om op je hoogtepunt te zeggen: tabee. Ik heb het over het weekend moeten trekken. Op maandagochtend verscheen ik op de zaak, dag twee dus, en we begonnen meteen weer met champagne, op zich prima, we gingen namelijk mijn contract tekenen, dus sloeg ik snel mijn glas achterover, bijschenken, hop, proost, waarna ik plechtig zei: ‘Henk, chef, burp, neef, ik ga je, ik ga ons, de zaak, verlaten. Nieuwe horizonten.’ Met mijn vrije hand maakte ik de schrijfbeweging.

Het was wel een beetje stank voor dank. Henk had mij en Pröppertje voorgedaan hoe je het beste op een bank kon zitten. Als jonge g’noten zagen we hem weleens op de buis, aanliggend bij Zeeman met boeken. Op nasale toon debiteerde onze jaarclubneef dingen over literatuur, goeie dingen, maar nog beter drapeerde hij zich op Michaël Zeemans bankstel, een relaxt soort zitliggen, zijn achterhoofd in de rol van onderrug, terwijl hij zijn echte rug als een zak potaarde naar Zeemans salontafel toeschoof, waardoor een letterkundige plank ontstond die pas bij de knieën een hoek maakte, een techniek die Pröppertje en ik ogenblikkelijk overnamen en tijdens besloten jaarclubvergaderingen zeer succesvol inzetten.