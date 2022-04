Propaganda kan zichzelf best tegenspreken, het stapelt toch wel op

Volgens de Russen zijn de doden in het stadje Boetsja allemaal ‘fakes’, maar tegelijkertijd zijn het pro-Russische burgers die door de Oekraïners zijn vermoord. Raar: als ik zelf probeer weg te komen met een leugen hou ik het bij één verhaal, want dat verkleint de kans op ontmaskering. Maar kennelijk is dat bij moderne propaganda niet nodig. De verschillende lezingen mogen elkaar best tegenspreken, ze stapelen toch wel op.

Kers op de taart is de theorie dat die ‘fakes’/vermoorde pro-Russen niet toevallig zijn gevonden in Boetsja, want die plaatsnaam klinkt verdacht veel als het Engelse butcher, wat dan weer precies de term is die Biden onlangs gebruikte voor Poetin. Zoals een Russische talkshow-host zei: ‘Het woord zal duidelijk zijn voor de Amerikanen’.

Je zou denken dat Zelenski en Biden liever videobellen dan onduidelijke boodschappen uitwisselen op zo’n omslachtige manier. Maar voor veel Russen zal het woord ‘slager’ angstaanjagend genoeg klinken om zulke losse eindjes lekker los te laten hangen.