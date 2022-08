Programmamaker die barstte van de ideeën en op het punt stond om door te breken en Nederland ‘een beetje liever’ te maken

Luuk Dresen Beeld .

Toen Cyriel Marijnissen twee jaar geleden bij een workshop voor jonge mediatalenten Luuk Dresen meemaakte, wist hij het meteen: deze jongen gaat het helemaal maken in de mediawereld. Dresen zat vooraan, hongerend naar nieuwe inzichten. Hij pende zijn notitieboekje vol, lanceerde een spervuur aan vragen.

Marijnissen, agent bij het managementbureau Performer Agency: ‘Na de workshop nodigde ik Luuk uit om een keer te komen praten. Hij mailde meteen terug met talloze ideeën voor tv-formats. Die had hij al helemaal uitgedacht.’

Dresen had twee studies achter de rug: technische natuurkunde en communicatiewetenschappen. Die laatste studie paste meer bij zijn ambities. De geboren Zeistenaar had zichzelf vijf jaar gegeven om het te maken. Daar waren er bijna vier van om, het gedroomde succes gloorde al aan de horizon. Op 26 juni kwam Dresen om door een noodlottig ongeluk. Hij werd 27 jaar.

Op het moment van zijn overlijden was Dresen al uit de startblokken, klaar om tv-kijkend Nederland te veroveren met zijn gedrevenheid en maatschappelijk engagement. Om die vliegende start mogelijk te maken, kreeg Dresen van zijn agent Marijnissen het advies om eerst online de nodige kilometers te maken. In de relatieve luwte van internet zou hij aan zijn profiel kunnen werken.

Dit internetpad nam serieuze vormen aan met de podcast Lekker Lullen, die Dresen maakte met zijn goede vriendin, de actrice Lieke Augustijn. Het idee voor de podcast ontstond in een opwelling, tijdens de coronacrisis, toen voor beide zzp’ers plotseling al het werk wegviel.

In Lekker Lullen, opgenomen bij Dresen thuis op de bank, passeerde een brede scala aan vaak persoonlijke onderwerpen de revue. Van het onzekere bestaan als jonge mediamaker tot baby’s en Augustijns eigen ervaring met een miskraam. Het is een aanstekelijke podcast, alsof je verzeild bent geraakt in een gesprek tussen twee goedgebekte kroegtijgers.

Ultieme waardering

Veel luisteraars raakten aan de podcast verslingerd. Met twaalfduizend downloads per aflevering eindigen ze wekelijks hoog in de lijsten. Afgelopen juni, drie weken voor Dresens dood, kwam de ultieme waardering voor de podcast: op die dag tekenden Dresen en Augustijn een contract bij Dag en Nacht Media, een belangrijk podcastproductiebedrijf in Nederland.

Ondertussen ging het Dresen ook op andere mediavlakken voor de wind: hij deed kleine presentatieklussen voor de tv-zender AT5 en SBS 6, en hij had bij Talpa een contract getekend voor de ontwikkeling van twee online-programma’s.

Marijnissen: ‘We werkten elke dag aan zijn carrière. Bellen, appen, afspreken. Alles stond in het teken om hem naar dit moment te brengen. Hij was klaar om next level te gaan.’

Dresens grote voorbeeld in medialand was Tim Hofman, de vasthoudende BNNVara-coryfee die onder meer het schandaal rond The Voice blootlegde. Ook Dresen beschouwde media niet louter als doel, maar eerder als middel om iets zinnigs te betekenen voor de samenleving. ‘Het moet wel inhoudelijk zijn’, zei Dresen vooraf aan elke aangeboden klus.

Veel bewondering had Dresen voor het tv-programma Over mijn lijk, waarin Tim Hofman ongeneeslijke zieke jongeren langere tijd volgt. Iets soortgelijks probeerde Dresen ook te doen in Lief met Luuk, een zelf geproduceerde YouTube-serie, waarin hij zich voornam om Nederland ‘stap voor stap een beetje liever te maken’. In een aangrijpende aflevering maakt hij de droom waar van zijn muzikale tante Meggy, een longkankerpatiënt: ze mag een liedje opnemen in echte studio.

Volgens zijn agent Marijnissen heeft Dresen zijn warme betrokkenheid duidelijk van zijn ouders meegekregen. Marijnissen ontmoette hen in de aanloop naar Dresens uitvaart voor het eerst. Lieve, innemende mensen, beiden werkzaam in het onderwijs. Marijnissen: ‘Ze waren zo oprecht en ontwapenend. Ze mogen trots zijn: ze hebben een jongen op de wereld gezet die vooral iets goeds wilde doen voor anderen.’