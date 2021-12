Problemen zien als kansen is moeilijk als je gespecialiseerd bent in het omgekeerde

’s Ochtends vroeg, worstelend met het vooruitzicht van een nieuwe dag vol wind, regen, geen cafébezoek en een vrouw die weigerachtig is om samen de zeven uur durende Beatles-documentaire voor een tweede keer te bekijken, luisterde ik naar een radio-interview met Berthold Gunster, schrijver van het boek Omdenken.

Een aardige man met een heldere boodschap: besteed alleen aandacht aan zaken die je kunt veranderen, probeer problemen te zien als kansen. Confronterend voor iemand die gespecialiseerd is in het omgekeerde, maar aan de andere kant: binnen een huisgezin hoeft er soms maar één om te denken om iets in gang te zetten.

‘Ik noem maar wat’, riep ik vanuit bed tegen mijn tandenpoetsende vrouw. ‘Een mens kan bijvoorbeeld zeggen: ik hou wél net zoveel van The Beatles als mijn man. De ruimte die dan ontstaat in je hoofd, dat is waar echte verandering begint. Of weet jij het soms beter dan een boek dat 250 weken in de bestsellerslijst staat?’