Presentator Pieter van der Wielen gaat van Nooit Meer Slapen naar Eindelijk Weer Uitslapen

Pieter van der Wielen Beeld Ivo van der Bent

Vanochtend ontwaakte Pieter van der Wielen (48) met de tevreden gedachte dat het voortaan ‘altijd zo zal zijn’. Sinds hij Nooit Meer Slapen definitief vaarwel heeft gezegd, is het NPO Radio1-programma Eindelijk Weer Uitslapen. Hij werkte negen jaar bij het radioprogramma waar hij in het holst van de nacht mensen uit de cultuursector het spreekwoordelijke hemd van het lijf vroeg, maar het was ook het programma dat hem van kostbare uurtjes nachtrust beroofde. ‘Het afscheid was nogal larmoyant, ik was best emotioneel, maar nu ik weg ben, is het prima’, zegt Van der Wielen. ‘Een normaal ritme, ik teken ervoor’ – en als je hem zou horen praten, zou je zeggen: inderdaad, hier spreekt een uitgerust man.

Van der Wielen gaat aan de slag bij NRC om daar de interviewpodcast Het Uur te maken. Maar eerst was er een hoognodig in-between-jobs-tripje naar Parijs, ‘samen met de miss’ Iris van Lunenburg, columnist en vaste deskundige bij Shownieuws van SBS 6. Vraag hem wat ze hebben gedaan en Van der Wielen komt met een opsomming zonder Lonely Planet-achtige highlights: ‘Eigenlijk hebben we geen reet gedaan. Je kunt je verliezen in een stad door veel haast te hebben, veel te willen, ik vind het leuker om te lanterfanten.’

Zijn lievelingstafereeltje van die trip: de voetballers van Paris Saint-Germain die een restaurant binnenliepen. Mensen smiespelden, stootten elkaar aan. ‘En dan is er één iemand die de eerste, voorzichtige selfie neemt. En dan gaat iedereen. Ja. Dat vind ik dus ontzettend leuk om naar te kijken.’ Hij had het nodig, dat ‘theater van het leven’ zoals hij dat zo mooi noemt, om even alles van zich af te schudden. ‘Ik voel me thuis in Parijs omdat ik er niets te zoeken heb. Als ik er niet ben, is er niemand die daar zegt: ‘Waar is die Van der Wielen gebleven?’ Dat geeft mij het gevoel dat ik niets hoef. Die vrijblijvendheid, heerlijk.’

En als je hem zou horen praten, zou je zeggen: hier spreekt niet alleen een goed uitgeruste man, maar ook een man die een prima reset heeft gehad.