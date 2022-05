Presentator Henry Schut: ‘Hou je in langs de lijn’

Henry Schut Beeld NOS/Stefan Heijdendael

Presentator Henry Schut (46): ‘Als je sportende kinderen hebt, is zaterdag – de wedstrijddag – de leukste dag van de week. Je komt kijken, kletst wat met de andere ouders, een van ons haalt koffie en de broertjes en zusjes spelen met elkaar. Los van de uitslag is elke zaterdag een feestje. Nou ja, bijna elke zaterdag. Want hoe gezellig het ook is, soms komt er bij ouders en grootouders toch een bepaald sportfanatisme omhoog. Dat merk ik ook bij mezelf. Als er iets vervelends op het veld gebeurt, moet ik mezelf er soms aan herinneren: dit zijn heel jonge kinderen, dit gaat nergens over, hou je in. Maar op een bepaald moment word je dan tóch fanatiek, en kun je je mond niet houden. Dan wil je toch even je ongenoegen uiten over een coach die doet alsof het de finale van de Champions League is en iedere minuut tactische en technische aanwijzingen geeft. Of over 7-jarige spelers die uit het veld worden gehaald omdat ze een klein foutje achterin maken. Of over de scheidsrechter die al-tijd partijdig is. Bij elk van die ergernissen komt een bepaalde energie los, waardoor een dag die heel leuk begonnen is, als je niet oppast, kan eindigen in ruzie met de ouders van de tegenpartij.

Maar uiteindelijk is het belangrijkst dat we met z’n allen een leuke ochtend hebben – dát moet het uitgangspunt van de zaterdagochtend zijn. Bewaak de vriendelijkheid. Een oeverloze discussie of een aangeschoten handsbal van een 8-jarige een penalty moet opleveren of niet, maakt dat nog weleens moeilijk. Denk aan het belang van die kinderen: heb het fijn, en zelfs als je per ongeluk een beetje boos wordt, hou dan toch je mond.’