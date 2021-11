Presentator Daan Boom op zijn plek bij de Inktpot in Utrecht

Beeld Jordi Huisman

Wie? Daan Boom (31) Wat doet hij? Hij is presentator (van onder meer Streetlab) en rapper onder artiestennaam The Dean Waar zijn we? De Inktpot in Utrecht, het grootste bakstenen gebouw van Nederland. Het is tegenwoordig het hoofdkantoor van ProRail

Waarom heb je deze plek gekozen?

‘Ik vind de vormen van het gebouw heel mooi. Het heeft iets futuristisch, zeker door die rare ufo die zo half in het dak zit, een kunstwerk van Marc Ruygrok. En ook omdat één keer per jaar de Parade bij de Inktpot plaatsvindt, dat is een rondreizend theaterfestival dat door Nederland trekt – als er geen lockdowns zijn, tenminste. Dan verandert het hele terrein in een soort sprookjesbos, dat vind ik heel vet. Dan is het echt mijn lievelingsplek op aarde.’

Hoe zou je je kledingstijl omschrijven?

‘Bohemian-eclectic. Ik kan me op veel verschillende manieren kleden, zoals hiphop, maar ook in een pak met een choker en stropdas, en zowel moccasins als bergschoenen dragen. Het gaat bij mij echt alle kanten op, dus mijn kledingkast is één grote rare collectie van allerlei kledingstukken. Ik koop ook veel vintage, in vintagewinkels vind ik vaak dingen die ik tof vind. Hier in Utrecht ga ik het liefst naar de Episode. Ik ben niet echt een onlineshopper: ja, heel soms heb ik een bevlieging, maar daarna heb ik vaak spijt dat ik iets besteld heb en ik het moet terugsturen. Ik ben namelijk logistiek gezien een ramp – ik kan soms in de stress schieten als ik een envelop dichtplak. Want wat als dit deel nou niet goed dicht zit? En waar moet ik dat pakketje dan afleveren?’

In 2018 werd je door Esquire uitgeroepen tot Best Geklede Man van Nederland. Wie is volgens jou de best geklede man van Nederland?

‘Iemand die tijdens die verkiezing het onderspit heeft moeten delven, Freddy Tratlehner (beter bekend als Vjèze Fur, red.), misschien had hij toen wel moeten winnen. Hij heeft echt een heel toffe stijl en draagt ook kleding van bijvoorbeeld Japanse designers. Ik scharrel maar wat bij elkaar in vintagewinkels, maar hij is echt een icoon qua kledingstijl.’

‘Andere stijliconen van mij zijn Dean Martin en Frank Sinatra. Hun smokings en de manier waarop ze op een podium stonden vind ik heel inspirerend – zó relaxed. En Liberace; ik zou ook wel een nepbontjas met een sleep van 8 meter willen hebben. En dan niet alleen voor optredens, ik zou er dan ook boodschappen in willen doen.’

Heb je weleens meegedaan aan een trend waar je later spijt van had?

‘Het is altijd zwaar om foto’s terug te zien van een aantal jaar geleden, toen de mode totaal anders was. Ik zag er altijd uit als een soort aangeklede tandenstoker, ik ben altijd superdun geweest en mijn figuur was echt kaarsrecht. Ik moest ook een riem dragen, anders zakte elke broek die ik droeg af, en dan had ik daar van die gebloemde puntschoenen onder aan… Alleen vond ik dat toen heel vet. Ik sla nog steeds weleens de plank volledig mis en dan denk ik een paar dagen later: eigenlijk was dat helemaal niet vet. Door dat soort dingen uit te proberen ontwikkel je denk ik wel je eigen stijl.’

Ring

‘Deze ring is van mijn overgrootvader geweest, van mijn vaders kant kom ik uit een joodse familie. Hij heeft de oorlog helaas niet overleefd, hij is omgekomen in Auschwitz. Ik heb deze ring van mijn oma gekregen en ik draag hem met trots; ik heb hem altijd om.’

Nagellak

‘De laatste tijd vind ik het leuk om mijn pink te lakken – en ook echt alleen mijn pink, zo houd ik het toch nog een beetje low key. Ik had laatst een fotoshoot en toen hebben de stylisten er echt even werk van gemaakt, met glitternagellak.’

Sokken

‘Ik hou ervan om mijn sokken af te stemmen op de rest van mijn outfit. Ik vind het vaak toch een lelijk item, vooral als mensen enkelsokken dragen waarvan het randje zo net boven de schoenen uitkomt. Aan Happy Socks heb ik echt een grafhekel.’

Schoenen

‘Deze loafers zijn van Zara, ze hebben denk ik zo’n 20 euro gekost. Ik heb er wel Nike-zooltjes in gedaan, anders kun je er echt niet op lopen! Ze passen goed bij nagenoeg al mijn outfits, ik ga denk ik huilen als ze uiteindelijk kapotgaan.’

Beeld Jordi Huisman

Oorbel

‘Deze oorbel heb ik zelf geschoten met een oorbelpistool, tijdens quarantaine. Voor het programma Streetlab hadden we een speciale lockdown-editie bedacht, Off the Streetlab, waarin we allemaal dingen verzonnen om de tijd te doden tijdens de lockdown. Ik heb ook nog een diamanten oorknopje, dan kan ik een beetje afwisselen.’

Gouden tand

‘Deze tand heb ik sinds mijn rap­carrière als The Dean. Hij is wel van goud, maar het is een hoes die je om je tand kunt schuiven. Misschien wil ik ooit iced out grills, met diamanten.’