Poulewedstrijden voor het WK, we kunnen ze gerust missen

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week verzet Frank Heinen zich tegen het voorprogramma van het WK.

‘Ik kijk steeds minder live voetbal’, zei de bekende voetbaljournalist tegen me. Hij probeerde schuldbewust te klinken, maar uit alles sprak de opluchting van iemand die op het punt staat zich los te maken uit een beknelling. We stonden in de kleine kleedkamer van een klein theater en keken naar het laptopscherm, waarop Napoli en Ajax elkaar verre van in evenwicht hielden.

‘Tuurlijk, ik kijk wel, maar ik kijk dan best vaak niet echt’, mompelde hij, terwijl de geluidstechnicus een hand onder zijn trui stak. ‘Al die poulewedstrijden...’

Ja, knikte ik. Al die poulewedstrijden. Weg ermee.

Hier, lezer, spring ik in een mist waarin ik geen hand voor ogen zie. De stukken in deze rubriek moeten altijd ruim van tevoren worden ingeleverd, omdat er nog een speciale Laat Het Stoppen-censuurcommissie over de inhoud moet vergaderen. Dus u zit nu tot uw nek in de WK-voorpret, voor u is dat hele toernooi al min of meer heden, terwijl ik me nu nog in een grijs verleden bevind. De kans bestaat dat Nederland momenteel op het punt staat grandioos door de voorrondes te swingen, op de choreografie van de grandioze ziener Louis van Gaal, maar we mogen ook niet uitsluiten dat het slechte gesternte waaronder deze hele sportswashende woestijnkermis tot stand is gekomen, is overgeslagen op de tere Oranje-zieltjes, en dat het spel van Nederland precies hetzelfde lamlendige gevoel van gedeprimeerdheid gaat losmaken als de woorden ‘WK in Qatar’ jarenlang hebben gedaan.

Hoe dan ook: vanaf nu is het voetbal wat de klok slaat. Elke dag, de hele dag. En alles wordt uitgezonden. We staan aan de voet van een berg vol verrassingen, schitterende doelpunten, onbegrijpelijke fouten, geniale nieuwe spelers, prutsvoetballers, scheidsrechterlijk geblunder en wat dies meer zij, maar wat we allemaal ook op het punt staan te gaan beleven: het échte toernooi duurt nog even, we zitten voorlopig opgescheept met een eindeloze hoeveelheid half-belangrijke poulepotjes.

Klein zijstapje naar de literatuur. In haar essaybundel Schrijversleven schrijft Annie Dillard over de neiging van de schrijver om zijn eerste probeersel te laten staan: ‘Soms handhaaft de schrijver zijn eerste hoofdstukken uit dankbaarheid; hij kan ze niet beschouwen of lezen zonder opnieuw die zalige opluchting te voelen die hem vervulde bij het verschijnen van die eerste woorden – opluchting dat hij überhaupt iets op papier zette. Dat begin was immers het eerste duwtje om hem op gang te krijgen; dan heeft de lezer het vast ook nodig, als aanzet. Maar nee.’

Poulewedstrijden zijn het eerste hoofdstuk van een voetbaltoernooi. Zogenaamd nodig om op gang te komen, gevuld met de zalige opluchting dat er überhaupt wordt gespeeld, maar nee: schrap ze nou maar. Niks an. De betere teams kunnen kalmpjes warmdraaien, mindere teams weten dat één keer boven zichzelf uitstijgen per definitie onvoldoende is. Wat poulewedstrijden doen, is het uitwissen van het onverwachte en het neutraliseren van het toeval. Zeg maar gerust, twee van de leukste aspecten van de sport. Poulewedstrijden zijn vulling, reclamevehikels, thrillers zonder plot, een criminele vorm van wereldwijde tijdverspilling. Op het WK van 1982 zouden West-Duitsland en Oostenrijk beide de poule overleven als de onderlinge wedstrijd in 1-0 zou eindigen. Er volgde een schaamteloze show, die uiteraard in 1-0 eindigde. Een Spaanse krant plaatste het wedstrijdverslag de volgende dag in het katern ‘Lokale misdaad’.

Meer hoef je over poulewedstrijden eigenlijk niet te weten.

Gun het voetbal z’n toeval. Hoe eindeloos veel spannender zou het zijn als de 32 landen in Qatar het onmiddellijk in zestien wedstrijden tegen elkaar hadden opgenomen? Je zou geen wedstrijd meer kunnen overslaan, als je tenminste niet de kans wilde lopen een spektakel mis te lopen. En tuurlijk: die reclameblokken moeten verkocht, dat kost wat tv-uurtjes, dat begrijp ik ook wel. Zo’n regime witwassen gaat op een zeker moment ook in de papieren lopen. Nodig daarom volgende keer gewoon twee keer zo veel landen of clubs uit. 64 WK-deelnemers, FC Utrecht in de Champions League, kan ons het schelen. Als het maar weer wedstrijden worden tussen twee teams: de winnaar gaat door, de verliezer druipt af, weg ermee, arrivederci Hanz das war der letzte Tanz, ga maar rechtsaf, die steeg in, daar is de verliezerskroeg, tot over vier jaar.

Zul je zien dat deze poulefase tot de spectaculairste weken uit de sportgeschiedenis gaat behoren. Kun je met dit hele pleidooi over een paar dagen al lekker voordelig de kachel aanmaken. Aan de andere kant: kun je nagaan hoe te gek gaaf de komende weken zouden zijn geweest als iedere wedstrijd ergens om was gegaan.