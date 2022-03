Poetin is wie die is vanwége zijn naam. Het rijmt me net te zeer op Lenin en Stalin, en rapalje verplicht

Ik moest naar school.

Niet naar mijn eigen school, zoals iedereen weleens overkomt in nachtmerries, een klassieker. Dan moet er weer eindexamen worden gedaan en, zoals het bij mij altijd loopt in dromenland, erachter worden gekomen dat ik eigenlijk al jaren niet meer naar allerlei vakken ga, een beetje vergeten, laten sloffen, geen tijd voor. Maar wel iedere dag biljarten in jongerencentrum Jacx, zoals ons oude honk, zie ik, tegenwoordig heet. Vroeger heette het anders, ik kom er niet op, een kort, raar woord, Fneuk, Prot.

‘Jacx?’

‘Maar natuurlijk.’

Mijn eigen school heette het Blariacum College, en nog steeds, kortweg het Blariacum, wat net zo chic klinkt als het Vossius of het Barlaeus, die twee teringscholen uit Amsterdam waarvan het zelfs nog chic is als je er voortijdig vanaf gaat, zie Reve en Grunberg.

Zo niet van het Blariacum in Blerick, dat helemaal niet chic was, het was ook geen gymnasium, maar een havo-atheneum, al zou een marsmannetje dat dus niet opmerken, haha, zoals een marsmannetje ook niets zal vinden van mijn nieuwe tennismolières – ik weid even uit, vrienden, het is toch oorlog.

‘Daar hebben we Ambrush op z’n Artengo’s’, zei Jet, toen ik er enthousiast mee naar beneden kwam gestapt, ‘je bent dus maar naar de Decathlon gegaan?’ Vond ze grappig, wist ik wel dat de Decathlon een soort schaduw-Perry was, en Artengo een soort sport-euroshopper?

‘Tuurlijk weet ik dat’, loog ik. ‘Ambrush is een echte Artengo-man.’ Er is iets met namen, hier, met merken, sinds we elkaar kennen worden er alternatieve voornamen op me afgevuurd, Buwalda is in orde, maar ‘Peter’ niet echt, een saaie boomernaam, vindt ze, waarmee ik het aanvankelijk niet oneens kon zijn, tot ik vernam dat ze ‘Pieter’, zoals haar vader heette, juist een ‘heel erg leuke naam’ vond.

‘Dus Peter vind je heel suf, en Pieter heel cool?’

‘Ja!’

Als Stan Laurel op mijn kruin krabben, meer kon ik niet doen. Sindsdien wordt er vanalles op me uitgetest, ik heb al Kai geheten, en Paco, en Pebu, vaak maandenlang, en ook tegen vriendinnen, die me vervolgens ook zo adresseren, ‘kan Pebu eigenlijk al serveren?’ Nu is het dus Ambrush, een Boheemse naam, Ambrush Buwalda, ik zou ook afstammen van de Bohemen.

Ach, in tijden van de Knop laat ik het gewoon maar gebeuren, wat is er in een naam, tenslotte. (Nou, veel, vrees ik. Poetin is wie die is vanwége zijn naam. Het rijmt me net te zeer op Lenin en Stalin, en rapalje verplicht. Neem dat s.v.p. mee in de analyses. Chroetsjov, Breznjev, Gorbatsjov, die vallen ertussenuit, andere matroesjka’s! Pas daar toch mee op.)

Afijn, ik moest dus naar een school, het Gymnasium Felisenum, kinderen vermaken. ‘We vallen onder hetzelfde bestuur’, vertelde de docente die me oppikte van het station, ‘als het Vossius en het Barlaeus.’

‘En het Blariacum’, mompelde ik onverstaanbaar.

Twee zesdeklassers interviewden me, alleen maar slimme vragen. Dat dan weer wel, jaja. Eentje vroeg me hoe het was om naar het toneelstuk van mijn boek te moeten kijken. Moeten hè – moeten, zei ze. Klasse. ‘Tja’, antwoordde ik, ‘hoe zou jij het vinden om naar een toneelstuk over jezelf te kijken?’ Per kerende post: ‘Het origineel zou beter zijn, denk ik.’

Nee, zulke zesdeklassers hadden we niet in Blerick, dat geloof ik toch niet, hoor. Of onderschat ik de destijdse onszelf?