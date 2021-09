Podcastmaker en presentator Cesar Majorana is op zijn plek in de wijngaard van de Apostelhoeve: ‘Ik voer altijd een gesprek met mijn kleding’

Beeld Jordi Huisman

Wie? Cesar Majorana (25) Wat doet hij? Hij is presentator, podcastmaker en columnist voor de VPRO-gids Waar zijn we? Wijngaard de Apostelhoeve in Maastricht

Waarom heb je deze plek gekozen?

‘Ik vind deze plek magisch. Allereerst is het bijzonder dat we in Nederland zulke goede wijn maken, wijn die ook internationaal gerespecteerd wordt en die goed in elkaar zit. Toen ik deze wijn voor het eerst dronk, explodeerde er wat in mijn hoofd: hé, hoe bestaat dit?

Ik voel hier een vreemde trots over dat dit in Nederland kan worden gemaakt, hoewel ik daar niks mee te maken heb als ik thuis in Amsterdam deze wijn bestel. Wijnmaken is een ambacht, en je proeft dat iemand hieraan heeft gewerkt. Dat heb ik ook als ik kleding draag. Het is makkelijk om je eenzaam te voelen in een superdrukke samenleving als de onze, maar als ik dan iets draag of drink, en zo in aanraking te komen met een vakman of vakvrouw, dan voel ik me niet meer eenzaam. Dat zouden we meer moeten waarderen en koesteren.’

Wat betekent goede smaak voor jou?

‘Aandacht voor ambacht. Dingen mogen ook best complex zijn. Ik vind het jammer als iemand zegt, ik doe gewoon aan wat ik leuk vind. Kledingstukken hebben een geschiedenis van allerlei politieke, culturele en psychologische invloeden en het is leuk om er juist wél over na te denken en ermee bezig te zijn. Voor mij is kleding een soort gesprek, daarin zit stijl voor mij.

Ik kan ook soms in een winkel staan, iets zien dat ik zo ontzettend afschuwelijk vind en dan toch denken, ik móét dit hebben. Het maakt me niet gelukkig, het verwart me, en dat is ook al emotie. Ik ben te arm om kunst te verzamelen, maar mooie kleding is betaalbaar.’

Hoe zou je je stijl omschrijven?

‘Ik zie mijn stijl als een klein museum waarvan ik de curator ben. Ik laat me inspireren door het idee dat een verzameling spullen automatisch een archief is, wat betekent dat iedereen met een kledingkast een archief aan het bouwen is. Ik ben constant als een archivaris bezig met mooie dingetjes om me heen te verzamelen. Een kledingstuk moet voor mij echt een fuck yes-gevoel oproepen, anders is het een nee.’

Wie zijn je favoriete designers?

‘Al sinds mijn puberteit vind ik Rick Owens, Ann Demeulemeester, Martin Margiela en Raf Simons goede designers. Vroeger was alles monochroom in mijn leven, ik ben heel gothic begonnen. Ik ben veel meer het plezier in mijn kleding gaan vinden, en dat druk ik ook uit met kleurrijke kleding.

De ontwerpen van Alessandro Michele voor Gucci waren mijn gateway naar een meer kleurrijke, speelse stijl. Opeens durfde ik een felroze turtleneck te kopen – en daarmee begon de verkleuring van mijn kledingkast.’

Wijn

‘De Cuvée XII van de Apostelhoeve. Ik kan deze wijn altijd drinken, als een soort van goddelijke limonade. Het is een wijn die helemaal niet ontoegankelijk is, maar die je heel veel kan bieden als je de smaak bestudeert: je kunt bijna proeven dat de wijn uit de Limburgse mergelgrond komt.’

Op mijn plek:Cesar Majorana Beeld Jordi Huisman

Overhemd

‘Dit overhemd is van Casablanca, een nieuw luxe merk van Charaf Tajer, een Franse designer met Marokkaanse roots. Printen op zijde is een heel oud ambacht. Het maken van één overhemd kost zo’n 200 tot 400 uur. De details vind ik prachtig: als ik een mooi detail zie in een kledingstuk, dan ben ik meteen verkocht.’

Ringen

‘Eén ring is van Chrome Hearts, een motorkledingmerk uit Los Angeles. Al hun designs zijn geïnspireerd op hun monogram, een fleur de lis. De andere ring is gemaakt door de Nederlandse ontwerper Cristel Ball. Er komen snel krassen op de ring, maar dat vind ik wel leuk, dat de ring er elke dag een beetje anders uitziet en zich er telkens een nieuw verhaal op nestelt.’

Broek

‘Dit is een broek uit de 205W39NYC New York-collectie, ontworpen door Raf Simons voor Calvin Klein. Oorspronkelijk komt deze broek uit de damescollectie. Hij is geborduurd, maar is ook sportief, net zoals streetwear. De broek heeft ook een soort cowboygevoel, wat ik heel romantisch vind.’

Schoenen

‘Deze laarzen zijn ook van Calvin Klein, ontworpen door Raf Simons. Ik vind de cowboyneus leuk, het heeft bijna iets gevaarlijks. En ook die net niet goed te omschrijven kleur, iets tussen gebroken wit en lichtblauw in. Dat je naar ze kijkt en denkt, zeg het gewoon, ben je nou wel of niet blauw? Dat is een leuk gesprek dat ik elke keer voer als ik de schoenen aantrek.’