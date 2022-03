Podcast met Jeroen van Merwijk (1955-2021) over leven, dood, kunst en Frankrijk

Jeroen van Merwijk tijdens een van de opnames van de podcast. Beeld Gijs Groenteman

‘Het leek me interessant een lange serie interviews met hem te maken’, licht Gijs Groenteman toe. ‘In april 2020 las ik in Volkskrant Magazine het interview waarin Van Merwijk vertelde dat hij darmkanker had en hij niet lang meer te leven had. Hij reageerde er op zijn Jeroen van Merwijks op: heel opgeruimd, bijna opgelucht. Helemaal niet op een zware, dramatische manier.’

Groenteman stelde hem voor hem om de zoveel tijd te interviewen, ‘helemaal naar het einde toe. Hij vond het een goed en inspirerend idee. We maakten de afspraak het pas na zijn dood online te zetten.’

In mei, juni en juli 2020 spraken ze in Van Merwijks huis in Utrecht. ‘Het waren opvallend intieme ontmoetingen, zo midden in die coronatijd. Het eerste gesprek ging over hoe hij in het leven stond en over zijn naderende dood. Jeroen was een atypisch denkend en functionerend iemand, dat maakte hem ook zo leuk en zo grappig. Hij zei dat hij zich altijd een beetje ongemakkelijk voelde in het leven en in de wereld. Daarom vond hij het niet zo’n heel erg groot drama dat het dan afgelopen zou zijn. Wel voor de mensen die van hem hielden, maar niet voor hemzelf.’

In het tweede gesprek gaf hij een uiteenzetting over wat kunst en inspiratie is en wat het voor hem betekent. Het derde gesprek ging over Frankrijk en hoe hij daar woonde en leefde. Groenteman was van plan nog meer interviews te maken, maar toen Van Merwijk zich in het najaar terugtrok in zijn huis in het Frankrijk is het er niet meer van gekomen. Groenteman: ‘Ik zou hem nog bellen en er langsgaan. Ik was nieuwsgierig hoe het zou zijn als hij echt oog in oog met de dood stond.’

Zijn vrouw Jeanette liet in januari 2021 echter weten dat het niet goed met hem ging en dat hij eigenlijk niet meer in staat was om te praten. ‘Het is daardoor niet het project geworden wat het had moeten zijn', aldus Groenteman. ‘Maar het zijn wel drie waardevolle interviews geworden.’

