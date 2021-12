Podcast ‘Geen kleine man’ zoekt uit waarom juist vrouwen onbegrepen klachten hebben ★★★☆☆

‘Ik moet naar buiten, ik moet lucht hebben, ik stik. Ik moet naar buiten, ik moet lucht hebben, ik stik.’ Het geeft bepaald een dramatisch effect aan het begin van de podcast Geen kleine man, de herhaling van wat er omging de Belgische journalist Sofie Peeters tijdens de paniekaanvallen waarmee ze tien jaar lang kampte.

Ze had ze in de trein, in de collegezaal, op feestjes, bijna dagelijks. Behalve in de vier jaar dat ze haar twee kinderen kreeg en de pil niet slikte. Wacht eens even? Was daar een verband? Pas toen ze na haar tweede zwangerschap weer met de pil begon – en de paniekaanvallen terugkwamen – viel het kwartje. Ja dus.

Paniekaanvallen zijn een (zeldzame) bijwerking van de anticonceptiepil. Dat geen van de artsen, psychologen en andere zorgverleners daar ooit op kwam, legt een structureel probleem bloot in de geneeskunde, betoogt Peeters in de podcast de ze maakte met audiocollectief Schik. De zorg is nog steeds een mannenbolwerk. Waarin artsen doen alsof er geen man-vrouw-verschillen zijn; een vrouw wordt standaard behandeld als een man, maar dan iets kleiner van stuk.

Gevolg: gemiste diagnoses, vrouwen die jarenlang met onbegrepen klachten rondlopen en die hun vertrouwen in medici verliezen. 70 tot 90 procent van de patiënten met onverklaarbare klachten is vrouw. Betekent dat niet, klinkt het in de podcast, dat vrouwen in de zorg worden achtergesteld?

Het kan van alles betekenen, natuurlijk – dat mannen geen ruimte voelen om met vage klachten naar de huisarts te gaan – maar in Geen kleine man is het glashelder: vrouwen worden in de geneeskunde veronachtzaamd. Soms komt die boodschap wat drammerig over, vooral in de anekdotes van ervaringsdeskundigen. Zo vertelt intercultureel bemiddelaar in de zorg Latifa dat ze ‘elke dag bidt nooit een operatie onder narcose te hoeven ondergaan’, zo weinig vertrouwen heeft ze nog in de zorg. Tegelijk bezoekt ze maandelijks het ziekenhuis voor behandeling van haar auto-immuunziekte. Als luisteraar vraag je je dan af waarop haar wantrouwen is gebaseerd.

Het sterkst is de podcast als er feiten en cijfers worden genoemd. In een van de bonusinterviews (die gaan over over onder andere hart- en vaatziekten en endometriose) komt onderzoek aan bod waaruit blijkt dat vrouwen later worden behandeld aan hartkwalen dan mannen, met alle risico’s van dien. Een van de oorzaken: bij mannen zegt de partner eerder ‘Dit is niet goed, Henk, je moet naar de dokter’. Bij vrouwen is de gedachte vaker: iedereen is wel eens moe. Ook thuis valt nog winst te behalen.