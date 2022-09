Podcast ‘De zaak Beckum’ duikt in een nooit opgeloste ‘vergismoord’ uit 1997 ★★★☆☆

Beeld Tubantia

‘Hier in de Borgelinkstraat in Beckum, gemeente Hengelo, woont de familie Meijerink. Het is een normaal jong gezin met drie kinderen. Maar de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 augustus zou hun rustige leven voorgoed verwoesten. Toen hun 16-jarige zoon rond middernacht thuiskwam, hoorde hij door het open raam van de slaapkamer zijn moeder al gillen. Kort daarna vond hij zijn vader hevig bloedend, zwaar gewond, in de garage. Hij liep naar boven en vond daar zijn moeder op bed, ook zwaar gewond, badend in het bloed, en niet meer aanspreekbaar.’

Met dit fragment uit Opsporing verzocht uit 1997 begint De Zaak Beckum, een vijfdelige podcast over een vergismoord in Overijssel. Ramon Kunst, journalist van de regionale krant Tubantia, dook 25 jaar na dato in de cold case. Alouis Meijerink zou een maand na de overval aan zijn verwondingen overlijden. En als in oktober 1997 een arrestatieteam in Den Haag een verdachte probeert aan te houden (Bennie S., uitsmijter van een Enschedese seksclub), wordt de 28-jarige agent Allegonda Gremmer doodgeschoten. Ze was het eerste en nog altijd enige vrouwelijke lid van een arrestatieteam.

Al snel is de recherche ervan overtuigd dat de daders van de mishandeling zich in het huis vergist hebben. Enkele deuren verder woont een man die grote vijanden had gemaakt in de seksbranche van Enschede. Zo had hij Braziliaanse prostituees geld afhandig gemaakt en was hij al eens eerder ‘als waarschuwing’ uit zijn huis meegenomen en mishandeld.

De podcast verdiept zich in de schimmige wereld van de seksclubs in Enschede, midden jaren negentig. Na het overlijden van Willie Haasewinkel, de ‘godfather’ van de Twentse seksindustrie, verdwijnt daar de rust. Leden van een motorclub uit Moordrecht komen naar Enschede en weten wel hoe ze niet-betalende klanten moeten aanpakken.

De podcast vertelt de geschiedenis zonder de sensatie die truecrime-podcasts al te vaak kenmerkt. Ramon Kunst praat met journalisten en rechercheurs die destijds de zaak onderzochten, en kijkt naar het (vergeefs) heropenen van de zaak in 2003 en 2013. Ook spreekt hij met Michel B., de man die tot twee keer toe verdachte is geweest in de zaak – maar elke betrokkenheid ontkent.

Zo komen we veel details te weten, maar de podcast komt helaas niet verder dan de feiten en vermoedens die al eerder zijn geuit. Luisteraars die meer weten, worden opgeroepen om zich 25 jaar na dato te melden bij de politie of de media. Dat einde heeft iets van een anticlimax, maar hopelijk leidt het nog tot een zesde aflevering.