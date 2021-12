Beeld Anne Stooker

‘Het gebeurde in 1998, ik vergeet het nooit meer. Ik werkte drie jaar bij de parketpolitie Limburg-Noord. Daar deed ik rechtbankbeveiliging, transport van gerechtelijke stukken en gedetineerden, het innen van boetes en het ophalen van verdachten.

‘Mijn collega Willem en ik moesten naar een man die een boete niet had betaald. Zo’n verdachte kan kiezen: of ons de boete betalen, of de cel in. Daarom reden we in uniform, gewapend, met de arrestantenbus door een arbeiderswijk in de buurt van Gennep. We belden aan bij de verdachte. Een onverzorgde man deed open. Hij rook naar alcohol, hoewel het pas 10 uur ’s ochtends was. Zijn rijtjeshuis was rommelig en donker, de rolluiken zaten nog dicht. In de woonkamer zat een vriend van de verdachte, ook een onverzorgd type. Op tafel stonden bierflessen.

‘Ik zei: ‘We zijn van de parketpolitie, u heeft nog boetes openstaan. Kunt u die betalen?’ ‘Nee’, antwoordde de verdachte. Dus ik vervolgde: ‘Dan zult u met ons mee moeten.’

‘De verdachte plofte op de bank en dronk een paar slokken bier. Ineens sloeg zijn gemoed om. Hij begon hysterisch te schreeuwen: ‘Klootzakken! Kutwouten!’ Plotseling sprong hij op, rende naar boven en riep: ‘Ik ga springen!’

‘Bovenaan de trap was een raam. Willem en ik keken elkaar aan – één blik is dan genoeg – en renden achter hem aan. Voordat hij het raam kon openen, waren we boven. Hij stond te tieren. Ik probeerde hem te kalmeren. ‘Joh, dit is geen uitweg’, zei ik, ‘je wist toch dat we zouden komen? Het komt allemaal wel goed.’ Ineens stormde die andere vriend ook agressief naar boven, schreeuwend. Willem heeft hem tegengehouden.

‘Toen de verdachte inzag dat verzet geen zin had, werd hij kalmer en liep hij mee naar beneden. Hij ging weer op de bank zitten. En ineens, totaal onverwacht, pakte hij een buks van achter de bank en schoot daarmee een gat in de muur. Er klonk een doffe knal – boef, zo klinkt een windbuks. We schrokken ons kapot. Ik stond daar als versteend, hij had ons totaal overrompeld. Daarna, net zo snel als hij het wapen had gepakt, legde hij het ook weer weg. Hij nam nog een slok bier en zei: ‘Oké, ik ga mee.’

‘Dan ga je handelen. We pakten hem vast en begeleidden hem naar een celletje achter in de arrestantenbus. Toen ik de celdeur dichtgooide en Willem en ik elkaar aankeken, nog steeds verbijsterd, realiseerden we ons dat dit heel verkeerd had kunnen aflopen.

‘Onderweg van Gennep naar Roermond draaiden we de film terug. Zulke casussen leer je niet op de geweldstraining. Wat was hier misgegaan? We hadden die mannen toch gekalmeerd en naar beneden gekregen? Wat hadden we beter kunnen doen? Wij hadden er geen antwoord op. Het ging allemaal heel snel. Je vraagt je af: als ik niet zo verbluft was geweest, had ik dan teruggeschoten? Een windbuks moet je meestal herladen, maar niet altijd. Eigenlijk hadden we gewoon geluk gehad.

‘In Roermond werd de verdachte ingesloten. We reden terug naar de rechtbank, waar onze collega’s in de kantine aan de koffie zaten, en legden onze casus aan hen voor. Nou, dat dat doe ik nooit meer. We werden overladen met vooroordelen. De een zei: ‘Je had moeten schieten.’ De ander zei: ‘Ik had pepperspray gebruikt.’ Weer een ander riep: ‘Jullie hadden je wapenstok moeten trekken.’ En ik dacht: dat kón helemaal niet, wat een bullshit, jullie zijn er niet bij geweest. Heel frustrerend.

‘Thuis vertel ik zoiets niet zo snel. Daar snappen ze sommige dingen gewoon niet. Bij politiemensen hoef je maar drie woorden te zeggen en ze begrijpen hoe je je voelt. Toch heb ik me toen voorgenomen: als me weer iets heftigs overkomt, evalueer ik dat alleen met de collega’s die erbij waren. En als we er niet uitkomen, ga ik naar de chef. Sommige dingen gooi ik wel in de groep, als leermoment, maar nooit meer als ik nog zo hoog in m’n adrenaline zit.

‘Ik ben meer dingen anders gaan doen. Ik bestudeer van tevoren het gerechtelijk bevel. Als je iemand moet meenemen, kun je een andere reactie verwachten dan als je voor een boete komt. Ik schat de situatie scherper in: is de woning netjes of rommelig? Staat er drank op tafel? Liggen er gevaarlijke voorwerpen? Als een verdachte in de keuken staat, praat ik die naar de woonkamer, want in de keuken liggen messen. Ik laat iemand geen tijd meer rekken en geef geen kans meer om iets te drinken of te pakken. Als iemand kleren wil halen, loop ik mee naar boven.

‘Achteraf denk ik dat die man niet gericht op ons had geschoten, juist doordat we hem zo hadden gekalmeerd. Wij hebben van alles aan onze koppel hangen – pistool, wapenstok, pepperspray – maar je allerbelangrijkste wapen, zeg ik altijd als ik nieuwe collega’s inwerk, is toch gewoon je mond.’