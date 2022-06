Pionier van de Gay Krant die Amsterdam veroverde, ging met een taxi naar de hemel

Joop Boonstra (1949-2022).

Joop Boonstra is nooit gepest vanwege zijn seksuele geaardheid en had zichzelf de opdracht gegeven dat hij moest opkomen voor homo’s die het wel moeilijk hadden. Dat deed hij overal waar hij vond dat dat nodig was en altijd op de achtergrond. Ouders die hun homozoon niet accepteerden, sprak hij aan. Als ze halsstarrig waren en er zwaarder geschut nodig was, schakelde Boonstra de populaire presentator Jos Brink in. ‘Joop zei dan: Jos, bel jij die ouders en vraag ze of ze een hekel aan je hebben omdat je homo bent’, zegt Henk Krol, 24 jaar Boonstra’s partner.

Boonstra en Krol vochten jarenlang zij aan zij voor het homohuwelijk. Met succes: als eerste land ter wereld stelde Nederland in 2001 het burgerlijk huwelijk open voor paren van gelijk geslacht. Zo heet het officieel en zo noemde Boonstra het, de term homohuwelijk vond hij verschrikkelijk.

Samen bestierden ze de Gay Krant, die ze waren begonnen vanuit hun huis in het Brabantse Best. Boonstra was directeur, Krol hoofdredacteur. Krol: ‘Joop bleef op de achtergrond, maar er was er maar een die aan de touwtjes trok: Joop.’ Het opinieblad verscheen van 1980 tot 2013. Na het faillissement ging het door met een gelijknamige website.

Boonstra had een neus voor talent. Hij onderkende meteen de grote toekomst die lonkte voor Erwin Olaf toen die als beginnend fotograaf zijn werk kwam laten zien. Arthur Japin schreef zijn eerste boekrecensies voor de Gay Krant. Hij spoorde Marjan Berk aan om columns te schrijven. Krol: ‘Peter van der Vorst liep bij ons stage. Die is nu algemeen directeur van RTL.’

Hun relatie liep spaak doordat Boonstra actief werd in de Amsterdamse leerscene. Krol kocht een leren broek, ging een paar keer mee en had het idee dat hij op een carnavalsfeest was beland. ‘Ik heb er niks op tegen hoor, maar ik kreeg er geen kick van, het was mijn pakkie an niet.’

Boonstra vertrok naar Amsterdam, waar hij een kantoor van de Gay Krant opende. Krol: ‘We waren de spreekbuis voor heel gay Nederland, maar in Amsterdam waren we dat boerenkrantje uit Brabant. Dankzij Joop kregen we er voet aan de grond.’ Hij begon er de Gay Krant-reisservice, die diverse bestemmingen en een compleet vakantiepark aanbood, Beach Boy Bungalows op Gran Canaria, 24 bungalows met een bezettingsgraad van meer dan 95 procent. Enkel de week van Sinterklaas zat het park niet vol.

Als baby was Boonstra geadopteerd door een echtpaar dat een schoenenzaak in Leeuwarden dreef. Hij voelde zich honderd procent Fries, maar in Brabant had hij ook een ‘goeien aard’, zoals Brabanders dat noemen. Op de kist stonden tijdens de uitvaart twee klompen met twee vlaggetjes: de Friese en de Brabantse. De klompen verwezen naar zijn vader, die klompen maakte. Boonstra, verzamelaar van schoenmakersspullen, vond het bijzonder dat hij het grootste deel van zijn leven in Best had gewoond, het dorp van de klompenmakers.

Vanaf zijn 4de was Boonstra diabeet. De ziekte ging hem op oudere leeftijd ernstig belemmeren. Een grote teen, een halve voet en uiteindelijk een half been moesten geamputeerd. Toen hij uitgezaaide huidkanker bleek te hebben, wist Boonstra, van huis uit analist pathologie, dat het einde nabij was. Voor euthanasie had hij alles geregeld, maar de huisarts wilde niet meewerken, zegt Krol. Hij kon hem wel verlossen van de pijn.

Krol stond aan het sterfbed van Boonstra, die anderhalf jaar geleden naar Best was teruggekeerd en niet ver van Krol was gaan wonen. ‘Toen de morfinepomp werd aangesloten, was Joop dolgelukkig. Vannacht ga ik met een taxi naar de hemel, zei hij.’ Op 24 mei overleed Boonstra. Hij werd 73 jaar.