Pionier in de abortushulp leefde voortdurend met zijn kampervaringen

Paul Bekkering

Bekkering had begrip voor de wanhoop van ongewenst zwangere vrouwen, vertelt vriendin en toenmalig collega-arts Conny Schreuders-Bais. ‘Gynaecologen weigerden te helpen. Het was de tijd van de engeltjesmakers, zoals de illegale aborteurs werden genoemd, hun praktijken hadden vaak vreselijke gevolgen.’

Samen met drie andere huisartsen ging Bekkering op stage naar Groot-Brittannië, waar abortus legaal was. Daar leerden ze een nieuwe, veilige techniek: de zuigcurettage. Eenmaal terug richtte het artsenkwartet in Arnhem de eerste abortuskliniek op, het Mildred Huis. Bijna twintig jaar lang had Bekkering een dubbele baan, als abortusarts én huisarts.

Over zijn kampverleden sprak hij zonder veel drama, vertelt zoon Titus. Zijn vader werd in 1930 geboren in Medan, op Sumatra, als zoon van een ingenieur, die werkte als inspecteur van de lokale waterstaat op het eiland. Toen hij bijna 6 was, verongelukte zijn moeder. Als 11-jarige jongen kwam hij in Japanse interneringskampen terecht. In een kroniek over zijn leven schreef hij over de honger, de ziektes en de confrontatie met de dood. Titus: ‘Wij vonden het vroeger spannende verhalen, maar wat het werkelijk voor hem moet hebben betekend, dat hebben we ons pas later gerealiseerd.’

Wat hielp was de steun van zijn vrouw Marye, die hij tijdens zijn studie had leren kennen. Zij kwam van Java, hij van Sumatra, allebei hadden ze in de kampen gezeten. ‘Ze herkenden veel bij elkaar’, zegt Titus, ‘maar ze zijn nooit ingestort.’

Menselijk tekort

Bekkering kwam op zijn zestiende naar Nederland waar hij snel zijn leerachterstand inliep en in Leiden medicijnen ging studeren. In 1961 begon hij in het Gelderse Rheden een huisartsenpraktijk, waar zijn vrouw jarenlang de apotheek runde en als achterwacht fungeerde. Ze kregen vier zoons, Bekkering slaagde erin om werk en gezin te combineren met een promotieonderzoek en tussendoor, vertelt zoon Titus, bouwde hij in de schuur nog zijn eigen zeilboot. En dan was er meteen ook topdrukte in de Arnhemse abortuskliniek waar het verwachte aantal van 800 abortussen al in het eerste jaar verdubbelde, door de toestroom uit Duitsland.

Oud-collega Conny Schreuders herinnert zich naast zijn bevlogenheid ook ‘een lichtere kant’, de geestige speeches bijvoorbeeld die hij hield tijdens het jaardiner van het Mildred Huis. ‘Hij was eigenwijs en kon de wereld op licht spottende toon bezien’, zegt Titus. ‘Daaronder zat een sterk besef van het menselijk tekort.’

Zijn kampervaringen zouden hem nooit loslaten. In 1986 had hij, met andere vertegenwoordigers van de Indische gemeenschap, een gesprek met koningin Beatrix, die op staatsbezoek wilde naar Japan. Dat kon alleen als de keizer spijt zou betuigen, vond Bekkering. Het bezoek ging niet door. Drie jaar later keerde hij met zijn broer terug naar Indonesië. In zijn kroniek schreef hij wat er gebeurde toen hij aankwam bij een kamp waar hij had vastgezeten: ‘Mijn keel werd door emotie toegeknepen en ik kreeg tranen in mijn ogen. Het is dus allemaal echt gebeurd.’

Tot het einde van zijn leven bleef hij erudiet en vlijmscherp, vertelt Titus. Maar toen twee jaar geleden zijn vrouw overleed, verloor het leven zijn glans. ‘Het is zó leeg en stil, zei hij vaak.’ Hij overleed op 13 oktober, thuis in Rheden.